Vivo X500: янги смартфон профессионал камераларни алмаштириши мумкин

·0·Техно
Vivo X500: янги смартфон профессионал камераларни алмаштириши мумкин

Смартфонлар бозори етакчиларидан бири бўлган Vivo компанияси ўзининг янги Vivo X500 серияли қурилмалари оғир профессионал фотожиҳозларни тўлақонли алмаштира олишини эълон қилди. Мазкур баёнот технология оламида катта қизиқиш уйғотди, чунки замонавий мобил қурилмалар эндиликда нафақат кундалик суратга олиш, балки профессионал даражадаги видеоларни яратишда ҳам асосий воситага айланиб бормоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, компания раҳбарияти фойдаланувчиларнинг фикр-мулоҳазаларини диққат билан ўрганиб чиқиб, янги флагман сериясини яратишда айниқса сафарлар ва байрам давридаги тасвирга олиш жараёнларига алоҳида эътибор қаратган. Vivo маҳсулотлари бўйича вице-президенти Хуан Тао ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида янги серия 21-сентябрь куни расман савдога чиқарилишини маълум қилди.

Мобил фотографияда янги босқич

Ишлаб чиқарувчиларнинг асосий мақсади Vivo X500 сериясини кундалик мобил фотография учун энг яхши танловга ва видеотасвирга олишда ягона ечимга айлантиришдан иборат. Бу мақсад тасодифий эмас, балки компаниянинг портрет, телерадиоматериаллар ва видеоимат технологиялари соҳасидаги кўп йиллик тажрибасига асосланган.

Янги қурилма аввалги авлодлардаги ютуқларни жамлаган ҳолда, оддий фотосуратлардан профессионал видеоижодкорлик сари ҳал қилувчи қадам ташлайди. Хусусан, мураккаб шароитларда ҳам сифатли натижага эришиш имконини берувчи технологиялар такомиллаштирилди.

Кадрлар сифати ва техник имкониятлар

Хуан Таонинг таъкидлашича, Vivo X500 сериясида классик ёруғликка қарши тасвирга олиш аниқлиги сезиларли даражада яхшиланган. Эндиликда фойдаланувчилар кучли ёруғлик қаршисида ҳам ўта тиниқ ва сифатли суратларни қўлга киритишлари мумкин.

Шунингдек, динамик саҳифаларни муҳрлашда ҳар бир кадр кинематографик сифат даражасига кўтарилгани алоҳида таъкидланди. Бу эса ихлосмандларга қўшимча қимматбаҳо жиҳозларсиз ҳам юқори даражадаги видеоларни суратга олиш имконини тақдим этади.

VivoVivo X500СмартфонларМобилографияТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Oppo A7 Pro тақдим этилди: 8000 мА/ч аккумулятор ва ҳимояOppo A7 Pro тақдим этилди: 8000 мА/ч аккумулятор ва ҳимояБугун, 10:21Huawei янги Мобиле ВиФи 6 Pro роутерини тақдим этдиHuawei янги Мобиле ВиФи 6 Pro роутерини тақдим этдиБугун, 08:56NASA X-59 экспериментал самолёти 25 та синов парвозини муваффақиятли якунладиNASA X-59 экспериментал самолёти 25 та синов парвозини муваффақиятли якунладиБугун, 03:26OpenAI ChatGPT Имагес 2.5 моделини тақдим этдиOpenAI ChatGPT Имагес 2.5 моделини тақдим этдиБугун, 00:16Apple ўзининг илк буклама iPhone смартофонини тақдим этишга ҳозирланмоқдаApple ўзининг илк буклама iPhone смартофонини тақдим этишга ҳозирланмоқдаКеча, 22:59Huawei Мобиле ВиФи 5 тақдим этилди: эСИМ ва 9 соатлик автономияHuawei Мобиле ВиФи 5 тақдим этилди: эСИМ ва 9 соатлик автономияКеча, 22:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди