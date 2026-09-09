Vivo X500: янги смартфон профессионал камераларни алмаштириши мумкин
Смартфонлар бозори етакчиларидан бири бўлган Vivo компанияси ўзининг янги Vivo X500 серияли қурилмалари оғир профессионал фотожиҳозларни тўлақонли алмаштира олишини эълон қилди. Мазкур баёнот технология оламида катта қизиқиш уйғотди, чунки замонавий мобил қурилмалар эндиликда нафақат кундалик суратга олиш, балки профессионал даражадаги видеоларни яратишда ҳам асосий воситага айланиб бормоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, компания раҳбарияти фойдаланувчиларнинг фикр-мулоҳазаларини диққат билан ўрганиб чиқиб, янги флагман сериясини яратишда айниқса сафарлар ва байрам давридаги тасвирга олиш жараёнларига алоҳида эътибор қаратган. Vivo маҳсулотлари бўйича вице-президенти Хуан Тао ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида янги серия 21-сентябрь куни расман савдога чиқарилишини маълум қилди.
Мобил фотографияда янги босқичИшлаб чиқарувчиларнинг асосий мақсади Vivo X500 сериясини кундалик мобил фотография учун энг яхши танловга ва видеотасвирга олишда ягона ечимга айлантиришдан иборат. Бу мақсад тасодифий эмас, балки компаниянинг портрет, телерадиоматериаллар ва видеоимат технологиялари соҳасидаги кўп йиллик тажрибасига асосланган.
Янги қурилма аввалги авлодлардаги ютуқларни жамлаган ҳолда, оддий фотосуратлардан профессионал видеоижодкорлик сари ҳал қилувчи қадам ташлайди. Хусусан, мураккаб шароитларда ҳам сифатли натижага эришиш имконини берувчи технологиялар такомиллаштирилди.
Кадрлар сифати ва техник имкониятларХуан Таонинг таъкидлашича, Vivo X500 сериясида классик ёруғликка қарши тасвирга олиш аниқлиги сезиларли даражада яхшиланган. Эндиликда фойдаланувчилар кучли ёруғлик қаршисида ҳам ўта тиниқ ва сифатли суратларни қўлга киритишлари мумкин.
Шунингдек, динамик саҳифаларни муҳрлашда ҳар бир кадр кинематографик сифат даражасига кўтарилгани алоҳида таъкидланди. Бу эса ихлосмандларга қўшимча қимматбаҳо жиҳозларсиз ҳам юқори даражадаги видеоларни суратга олиш имконини тақдим этади.
…