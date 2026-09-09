Савдо уруши янги босқичда: Трамп Канададан импортни чеклаб, 50 %лик божлар киритди

·0·Дунё
Савдо уруши янги босқичда: Трамп Канададан импортни чеклаб, 50 %лик божлар киритди

Шимолий Америка қитъасидаги икки йирик иқтисодий шерик — АҚШ ва Канада ўртасидаги савдо қарама-қаршилиги кескин тус олди. Сешанба куни АҚШ президенти Дональд Трамп қатор янги фармонларни имзолаб, Канададан мотоцикллар, мопедлар, алкоголсиз ва спиртли пиво, вино, кучли ичимликлар ҳамда бир қатор озиқ-овқат хомашёларини мамлакатга олиб киришни тўлиқ тақиқлади. Бундан ташқари, расмий Вашингтон 15 сентябрдан бошлаб Канаданинг кўплаб саноат ва истеъмол товарларига нисбатан қўшимча 50 фоизлик бож ставкаларини жорий этмоқда ҳамда қўшни давлатни АҚШнинг йиллик 50 миллиард доллардан ортиқ бўлган давлат харидлари тизимидан бутунлай чиқариб ташлашга буйруқ берди. Хўш, Оқ уй бундай кескин чораларни нега қабул қилди, Трампнинг «қора рўйхати»га яна нималар киритилди ва Канада бунга қадар АҚШга қандай зарба берган эди? Мақола охирида эса асосий интрига — эмбарго кучга кирадиган аниқ муддат, божлар бекор қилинган кутилмаган товарлар ва икки томонлама савдо урушининг келажаги бўйича барча тафсилотларни маълум қиламиз.

Тўлиқ эмбарго ва 50 фоизлик божлар: Тақиқ остига тушган маҳсулотлар

Оқ уй сайтида эълон қилинган расмий ҳужжатга кўра, АҚШ бозори Канаданинг қатор машҳур маҳсулотлари учун ёпилмоқда:

  • Мотоцикл ва мопедлар: Двигатель ҳажми 800 куб сантиметрдан юқори бўлган мотоцикллар ва мопедларни АҚШ ҳудудига олиб кириш таъқиқланади;

  • Спиртли ва спиртсиз ичимликлар: Тақиқ рўйхатига оддий ва алкоголсиз пиво, олма сидри, винолар ҳамда барча турдаги кучли алкоголли ичимликлар киритилди;

  • Озиқ-овқат хомашёси: Сут зардоби, тростник ва қора патока каби хомашёлар ҳам тўлиқ эмбарго остига тушди;

  • 15 сентябрдан 50 фоизлик янги божлар: Президент маъмурияти Канададан келтириладиган пишлоқ, пўлат, алюминий, қоғоз, мебел, ёриткичлар ва бошқа қатор саноат маҳсулотларига қўшимча 50 фоизлик бож тўлови белгилади;

  • Автомобилларга хавф сақланиб қолмоқда: Оқ уй вакили Трампнинг Канада енгил ва юк машиналарига нисбатан ҳам 50 фоизлик бож жорий этиш режаси ҳамон кучда эканини маълум қилди.

«Бизнинг бу кескин қароримиз Канада томонидан Америка экспортига қарши жорий этилган асоссиз янги божларга берилган тўғридан-тўғри ва аниқ жавобдир», — дея таъкидлади Оқ уй маъмурияти вакили.

50 миллиард долларлик зарба ва Канаданинг 20 миллиардлик божлари

Икки давлат ўртасидаги иқтисодий қарама-қаршилик музокаралар тўхташидан сўнг кучайиб кетди:

  • Давлат харидларидан маҳрум қилиш: Трамп ўзининг Truth Social саҳифасида General Services Administration (GSA) бошқармасига Канада маҳсулотларини АҚШнинг йиллик 50 миллиард доллардан ортиқни ташкил этувчи давлат харидлари тизимидан бутунлай чиқариб ташлашни буюрди;

  • Канаданинг жавоб чораси: Сешанба куни Канада ҳукумати АҚШдан экспорт қилинадиган тахминан 20 миллиард долларлик маҳсулотларга қарши ўз божларини кучга киритди;

  • 629 та товар позицияси: Канада маиший техника, электроника, металл ва кийим-кечакни ўз ичига олган 629 турдаги Америка товарларига 25 фоиздан 50 фоизгача бож белгилаган;

  • Музокаралар барбод бўлиши: Икки иттифоқчи ўртасидаги зиддият жорий йилнинг 21 августида Канаданинг савдо музокараларидан расман чиқиб кетиши билан бошланган эди.

Божлар бекор қилинган кутилмаган маҳсулотлар

Кўпчилик таҳлилчилар ва бизнес вакилларини қизиқтирган энг муҳим масала — чекловлар қачон тўлиқ кучга кириши ва Оқ уйнинг тузатишлари нималардан иборат эканидир. Энг муҳим хулоса шундаки, Канададан олиб кириладиган товарларга нисбатан белгиланган қатъий эмбарго 2026 йил 29 сентябрь куни Шарқий вақт билан соат 00:01 дан бошлаб расман кучга киради. Бироқ Оқ уй амалдаги божларга маълум «тузатишлар» ҳам киритди. Ҳужжат иловасига мувофиқ, ички бозор эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда, туз, ҳожатхона қоғози, кўрпа-тўшак жилдлари ва қармоқ қисмлари учун аввал ўрнатилган 50 фоизлик божлар расман бекор қилинди. Трампнинг таъкидлашича, Канада Америка фермерлари ва компанияларига нисбатан адолатли муносабатни тикламагунча, савдо чекловлари янада кенгайиши мумкин.

Сизнингча, АҚШ ва Канада ўртасидаги бундай мисли кўрилмаган савдо уруши глобал иқтисодиёт ва нарх-навога қандай таъсир кўрсатади? Дональд Трампнинг қўшни давлатга нисбатан қўллаган қаттиқ тақиқлари ва 50 фоизлик божлари ўзини оқлайдими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим халқаро иқтисодий таҳлилни яқинларингиз ҳамда ҳамкасбларингизга улашинг!

Савдо урушТрампКанадаЭмбаргоБожларИқтисодий санкцияларСаноларСавдо чекловлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Болтиқбўйида янги темир девор: Латвия Россия ва Беларусга автобус қатновини тақиқламоқдаБолтиқбўйида янги темир девор: Латвия Россия ва Беларусга автобус қатновини тақиқламоқдаБугун, 11:37Доллардан қочиш ва тарихий олтин рекорди: Хитой АҚШ облигацияларини сотиб, олтин сотиб олмоқдаДоллардан қочиш ва тарихий олтин рекорди: Хитой АҚШ облигацияларини сотиб, олтин сотиб олмоқдаБугун, 11:32Космосга чиқарилган жонзот қандай қилиб тирик қайтди?Космосга чиқарилган жонзот қандай қилиб тирик қайтди?Бугун, 11:17Трамп Эрон билан можаро тугаса, нефт нархи кескин тушишини айтдиТрамп Эрон билан можаро тугаса, нефт нархи кескин тушишини айтдиБугун, 07:19Ҳиндистонда оила ўғлини дафн қилди, аммо у кейин қамоқхонада тирик топилдиҲиндистонда оила ўғлини дафн қилди, аммо у кейин қамоқхонада тирик топилдиКеча, 22:25Венгрияда қабр қазиш бўйича ғайриоддий чемпионат ўтказилдиВенгрияда қабр қазиш бўйича ғайриоддий чемпионат ўтказилдиКеча, 22:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
16 ёшли йигит беш йилдан бери ҳовузда яшамоқда
16 ёшли йигит беш йилдан бери ҳовузда яшамоқда