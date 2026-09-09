Apple ўзининг илк буклама телефонини тақдим этиши кутилмоқда

·14·Техно
Apple ўзининг илк буклама телефонини тақдим этиши кутилмоқда

Apple компанияси бўлажак тақдимоти олдидан технология оламида катта қизиқиш уйғотаётган янги қурилмалари ҳақидаги маълумотлар эълон қилинди. Bloomberg нашри таҳлилчиси ва нуфузли инсайдер Mark Gurmanнинг маълумотига кўра, технология гиганти ўзининг илк буклама смартфони ҳамда янги авлод флагманларини намойиш этишга ҳозирлик кўрмоқда. Бу қурилмалар бренд мухлислари учун узоқ кутилган туб бурилиш ясаши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Apple компаниясининг илк буклама смартфони iPhone Дуо деб номланиши режалаштирилган. Мазкур янги турдаги қурилма бозор учун муҳим аҳамиятга эга бўлиб, компаниянинг буклама гаджетлар бозорига расман кириб келишини англатади ва мавжуд рақобат муҳитини кескин ўзгартириши кутилмоқда.

Инсайдернинг таъкидлашича, iPhone Дуо моделининг бошланғич нархи тахминан 2000 АҚШ долларини ташкил этади. Шу тариқа, Apple ушбу буклама смартфонни ўз маҳсулотлар қаторидаги энг қиммат ва премиум тоифадаги моделлар сирасига киритади.

Қурилманинг энг юқори модификацияси эса 2 терабайт ҳажмдаги ички хотира билан жиҳозланиши кутилмоқда. Ушбу максимал версиянинг нархи нақд 3000 АҚШ долларига етиши хабар қилинмоқда, бу эса уни бозордаги энг қиммат серияли смартфонлардан бирига айлантиради.

iPhone 18 Pro моделлари янги имкониятларга эга бўлади

Бухлама смартфондан ташқари, инсайдер келгуси флагманлар ҳақида ҳам қимматли маълумотларни ошкор қилди. Хусусан, келгусида чиқарилиши кутилаётган iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделлари сезиларли даражада янгиланади.

Маълумотларга кўра, ушбу флагманлар кичрайтирилган ва янада такомиллаштирилган Dynamic Island элементига эга бўлади. Янги технология икки вазифа ўрнига бир вақтнинг ўзида учта жараённи бажариш имконини тақдим этади.

Шунингдек, янги авлод смартфонлари профессионал даражадаги илғор аппарат ва дастурий таъминот билан таъминланади. Бу ўзгаришлар айниқса камера имкониятларини янада оширишга қаратилган.

Қурилмаларнинг барқарор ишлашини таъминлаш мақсадида замонавий буғ камераси (испарйителная камера) тизими ҳам модернизация қилинади. Бу эса юқори унумдорлик талаб қиладиган вазифаларда қизишнинг олдини олади.

AppleИПҳоне ДуоИПҳоне 18 ProСмартфонТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi компанияси учта янги ташқи аккумуляторни тақдим этдиXiaomi компанияси учта янги ташқи аккумуляторни тақдим этдиБугун, 11:53Vivo X500: янги смартфон профессионал камераларни алмаштириши мумкинVivo X500: янги смартфон профессионал камераларни алмаштириши мумкинБугун, 11:23Oppo A7 Pro тақдим этилди: 8000 мА/ч аккумулятор ва ҳимояOppo A7 Pro тақдим этилди: 8000 мА/ч аккумулятор ва ҳимояБугун, 10:21Huawei янги Мобиле ВиФи 6 Pro роутерини тақдим этдиHuawei янги Мобиле ВиФи 6 Pro роутерини тақдим этдиБугун, 08:56NASA X-59 экспериментал самолёти 25 та синов парвозини муваффақиятли якунладиNASA X-59 экспериментал самолёти 25 та синов парвозини муваффақиятли якунладиБугун, 03:26OpenAI ChatGPT Имагес 2.5 моделини тақдим этдиOpenAI ChatGPT Имагес 2.5 моделини тақдим этдиБугун, 00:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди