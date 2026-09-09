Apple ўзининг илк буклама телефонини тақдим этиши кутилмоқда
Apple компанияси бўлажак тақдимоти олдидан технология оламида катта қизиқиш уйғотаётган янги қурилмалари ҳақидаги маълумотлар эълон қилинди. Bloomberg нашри таҳлилчиси ва нуфузли инсайдер Mark Gurmanнинг маълумотига кўра, технология гиганти ўзининг илк буклама смартфони ҳамда янги авлод флагманларини намойиш этишга ҳозирлик кўрмоқда. Бу қурилмалар бренд мухлислари учун узоқ кутилган туб бурилиш ясаши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Apple компаниясининг илк буклама смартфони iPhone Дуо деб номланиши режалаштирилган. Мазкур янги турдаги қурилма бозор учун муҳим аҳамиятга эга бўлиб, компаниянинг буклама гаджетлар бозорига расман кириб келишини англатади ва мавжуд рақобат муҳитини кескин ўзгартириши кутилмоқда.
Инсайдернинг таъкидлашича, iPhone Дуо моделининг бошланғич нархи тахминан 2000 АҚШ долларини ташкил этади. Шу тариқа, Apple ушбу буклама смартфонни ўз маҳсулотлар қаторидаги энг қиммат ва премиум тоифадаги моделлар сирасига киритади.
Қурилманинг энг юқори модификацияси эса 2 терабайт ҳажмдаги ички хотира билан жиҳозланиши кутилмоқда. Ушбу максимал версиянинг нархи нақд 3000 АҚШ долларига етиши хабар қилинмоқда, бу эса уни бозордаги энг қиммат серияли смартфонлардан бирига айлантиради.
iPhone 18 Pro моделлари янги имкониятларга эга бўладиБухлама смартфондан ташқари, инсайдер келгуси флагманлар ҳақида ҳам қимматли маълумотларни ошкор қилди. Хусусан, келгусида чиқарилиши кутилаётган iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделлари сезиларли даражада янгиланади.
Маълумотларга кўра, ушбу флагманлар кичрайтирилган ва янада такомиллаштирилган Dynamic Island элементига эга бўлади. Янги технология икки вазифа ўрнига бир вақтнинг ўзида учта жараённи бажариш имконини тақдим этади.
Шунингдек, янги авлод смартфонлари профессионал даражадаги илғор аппарат ва дастурий таъминот билан таъминланади. Бу ўзгаришлар айниқса камера имкониятларини янада оширишга қаратилган.
Қурилмаларнинг барқарор ишлашини таъминлаш мақсадида замонавий буғ камераси (испарйителная камера) тизими ҳам модернизация қилинади. Бу эса юқори унумдорлик талаб қиладиган вазифаларда қизишнинг олдини олади.
…