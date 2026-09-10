Турин аэропортида йўловчининг юкидан тимсоҳ боши топилди

·62·Дунё
Турин аэропортида йўловчининг юкидан тимсоҳ боши топилди

Турин шаҳридаги Каселле аэропортида йўловчининг юкидан қуритилган тимсоҳ боши топилди. Мазкур ҳайвон тури CITES — ёввойи ҳайвон ва ўсимлик турларини халқаро савдодан ҳимоя қилишга қаратилган Вашингтон конвенцияси билан муҳофаза қилинади.

Италия Молиявий полицияси маълум қилишича, воқеа 8 сентябрь куни аниқланган. Йўловчи АҚШнинг Майами шаҳридаги парвоз билан Истанбул орқали Туринга келган италиялик фуқаро бўлган.

Божхона ходимлари ва Молиявий полиция томонидан олиб борилган текширув чоғида унинг юкидан қуритилган тимсоҳ боши аниқланган. Рептилия боши оддий ўраш қоғозига ўралган ҳолда сумка ичига жойлаштирилган.

Расмий маълумотларга кўра, топилган намуна “Crocodylia spp.” туркумига мансуб бўлиб, CITES доирасида ҳимоя қилинади. Ушбу конвенция 1973 йилда қабул қилинган бўлиб, йўқолиб кетиш хавфи остидаги ёввойи ҳайвон ва ўсимликларнинг халқаро савдоси уларнинг яшаб қолишига таҳдид солмаслигини таъминлашга қаратилган.

Тимсоҳ боши мусодара қилинган. Йўловчи эса ҳимоя қилинадиган турга мансуб намуна учун зарур ҳужжатларсиз уни Италияга олиб киришга уринганликда гумон қилиниб, эркинликда қолдирилган ҳолда терговга жалб қилинган.

Италия қонунчилигига кўра, бундай ҳуқуқбузарлик учун 20 мингдан 200 минг еврогача жарима ёки олти ойдан бир йилгача қамоқ жазоси қўлланиши мумкин.

Italiya bojxona xodimlari chamadon ichidagi qadimiy toshni ko'zdan kechirmoqda.
ИталияТуринбожхонатимсоҳCITESконтрабандаёвойи ҳайвонлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Менга концертинг эмас, ўзинг керак эдинг» — Меган Маркл Бейонседан қаттиқ хафа бўлди«Менга концертинг эмас, ўзинг керак эдинг» — Меган Маркл Бейонседан қаттиқ хафа бўлдиБугун, 10:46Зеленскийнинг самолёти дрон сабаб хавф остида қолдиЗеленскийнинг самолёти дрон сабаб хавф остида қолдиБугун, 10:42Трамп Россия раҳбари билан бир соатлик мулоқот тафсилотларини очиқладиТрамп Россия раҳбари билан бир соатлик мулоқот тафсилотларини очиқладиБугун, 10:25Хитойда каналар орқали юқувчи янги хавфли вирус аниқланди...Хитойда каналар орқали юқувчи янги хавфли вирус аниқланди...Бугун, 10:21Трампнинг махсус вакиллари Киевдаги учрашувдан "даҳшат"га тушиб қайтдиТрампнинг махсус вакиллари Киевдаги учрашувдан "даҳшат"га тушиб қайтдиБугун, 10:06Японияда фавқулодда ҳолат, 2 миллион аҳоли эвакуация қилинмоқда!Японияда фавқулодда ҳолат, 2 миллион аҳоли эвакуация қилинмоқда!Бугун, 08:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада