Трампнинг махсус вакиллари Киевдаги учрашувдан "даҳшат"га тушиб қайтди
Халқаро сиёсий майдонда Украинадаги қуролли тўқнашувни ҳал этиш бўйича олиб борилаётган дипломатик музокаралар атрофида кутилмаган шов-шувли жанжал авж олди. АҚШ Президенти Дональд Трампнинг махсус вакиллари — Стив Уиткофф ва Жаред Кушнер Москвада Россия президенти Владимир Путин билан учрашгач, янги «тинчлик режаси» пакетини муҳокама қилиш учун поезд орқали Киевга ташриф буюришди. Бироқ Украина пойтахтида бўлиб ўтган олий даражадаги учрашув дипломатик муваффақият эмас, балки америкалик мулозимлар учун ҳақиқий маданий ва сиёсий шокка айланди. Украина Олий Радаси депутати Анна Скороход YouTube’даги «Испанский стыд» канали эфирида чиқиш қилиб, Зеленский ва унинг энг яқин атрофи музокаралар чоғида ўзларини қандай ноўрин тутгани ва бу Оқ уй вакилларини қанчалик ғазаблантирганини ошкор қилди. Хўш, Давид Арахамия америкалик музокарачиларни қайси провокацион футболка билан қарши олди, фронтдаги оғир вазият фонида Киев расмийлари қандай беўхшов ҳазиллар қилди ва Трамп маъмурияти энди қандай қадам ташлайди? Мақола охирида эса асосий интрига — Уиткофф ва Кушнер Киевни тарк этгач тайёрлаётган янги сиёсий ҳужжат ва ушбу можаронинг Украина келажагига таъсири бўйича барча тафсилотларни эътиборингизга ҳавола қиламиз.
«Фронтда йўқотишлар, улар эса масхарабозлик қилмоқда»: Скороходдан кескин фошлов
Олий Рада депутати Анна Скороход Киевдаги ёпиқ музокаралар залида юз берган ҳолатларни очиқлар экан, расмийларнинг ҳаракатларини ақлга сиғмас масъулиятсизлик деб баҳолади:
Америкалик вакилларнинг шоки: Депутатнинг сўзларига кўра, Трампнинг ишончли одамлари бўлган Стив Уиткофф ва Жаред Кушнер Киевдаги музокаралар якунида «улкан шок ҳолатида» Украинани тарк этишган;
Фронт фожиасига беписандлик: Фронт чизиғидаги ниҳоятда оғир аҳвол, Украина Қуролли Кучлари сафидаги катта йўқотишлар ва ҳаво ҳужумидан мудофаа (ҲҲМ) тизимидаги ўткир инқироз пайтида Киев ҳукумати вакиллари музокараларда бемаъни ҳазиллар қилиб, жиддийликни бутунлай йўқотган;
Ақлга сиғмайдиган даража: Скороход «бизнинг буюк ҳукмдорларимиз қайси жойда ҳазиллашиш мумкину, қайси жойда бу нафақат ноўрин, балки ақлга сиғмаслигини тушунишмайди» дея ҳукуматнинг профессионал даражасини кескин танқид қилди.
«Улар катта шок билан кетишди. Тушуняпсизми, афсуски, бизнинг раҳбарларимиз ўринли нарсалар борлигини, қаердадир ҳазиллашиш мумкинлигини, аммо баъзи ҳолатларда бу шунчаки ноўрин эмас, балки ақлга сиғмайдиган нарса эканини англашмайди», — деди Анна Скороход.
«Киев режими» ёзуви ва АҚШ вакилларига ноодатий «совғалар»
Дипломатик этикет ва жиддийлик чегараларини бузган асосий воқеалардан бири учрашувдаги ташқи кўриниш ва «совғалар» билан боғлиқ бўлди:
Арахамиянинг провокацион футболкаси: «Слуга народа» фракцияси раҳбари Давид Арахамия Трамп вакиллари билан учрашувга рус ташвиқотида киноя билан қўлланиладиган «Киевский режим» (Киев режими) ёзуви туширилган қора футболкада чиқиб келди;
Америкаликларга улашилган либослар: Бундай ғалати ёзув туширилган футболкалар фақатгина украиналик сиёсатчиларда бўлиб қолмай, музокара охирида Стив Уиткофф ва Жаред Кушнерга ҳам худди шундай футболкалар расман «эсдалик совғаси» сифатида тақдим этилди;
Зеленскийнинг расмий баёноти: Можароли муҳитга қарамай, Владимир Зеленский учрашувдан кейин музокараларни «мазмунли» деб атаб, расмий Киев АҚШ билан кейинги диалогга тайёр эканини маълум қилиш билан чекланди.
Трамп маъмурияти тайёрлаётган янги «тинчлик пакети»
Кўпчилик халқаро таҳлилчилар ва геосиёсий экспертларни қизиқтирган энг муҳим масала — Вашингтон вакиллари Москва ва Киевга қилган ушбу сершовқин сафаридан сўнг қандай якуний қарорга келганидир. Энг муҳим хулоса шундаки, Москвада Владимир Путин билан бевосита фикр алмашган ва Польшанинг Жешув шаҳри орқали поездда Киевга етиб борган Уиткофф ҳамда Кушнер Украина раҳбариятининг бундай масхаромуз кайфиятидан қатъи назар, ўз миссиясини тўхтатмоқчи эмас. Жаред Кушнер маълум қилганидек, Дональд Трамп маъмурияти ҳозирда қуролли можарони тугатиш ва музокаралар столига ўтиришга мажбур қилувчи мутлақо янги «тинчлик пакети» (peace package) устида жадал иш олиб бормоқда. Бироқ Киевдаги ушбу сиёсий масхарабозлик Оқ уй жамоасининг Зеленский маъмуриятига нисбатан ишончини кескин камайтирди ва бўлажак тинчлик шартларида Киевнинг манфаатлари янада заифлашишига олиб келиши мумкин.
Сизнингча, фронтдаги даҳшатли йўқотишлар ва оғир инқироз пайтида Украина расмийларининг АҚШ вакиллари олдида бундай ҳазил-ҳузул қилиши ва «Киев режими» ёзувли футболкаларни совға қилиши дипломатик калтабинликми ёки ўзгача PR стратегиясими? Дональд Трамп жамоаси тайёрлаётган янги тинчлик режаси можарони тўхтатишга қодирми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон сиёсатидаги ушбу шов-шувли можаро таҳлилини яқинларингиз ҳамда сиёсат ихлосмандларига улашинг!
…