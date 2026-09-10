«Менга концертинг эмас, ўзинг керак эдинг» — Меган Маркл Бейонседан қаттиқ хафа бўлди
Жаҳон шоу-бизнеси ва олий табақа вакиллари ўртасида кутилмаган сершовқин жанжал юзага келди. АҚШдаги олти йиллик ҳаётидан сўнг турмуш ўртоғи шаҳзода Гарри билан Буюк Британияга қайтган Сассекс герцогиняси Меган Маркл поп-мусиқа қироличаси Бейонседан қаттиқ ранжиди. Британиянинг The Voice нашри берган хабарга кўра, қўшиқчи эри Jay-Z билан бирга Лондонга келган бўлишига қарамай, Меган Маркл билан шахсан кўришиш ва мулоқот қилишдан бош тортган. Илгари очиқчасига дўстлик изҳор қилган юлдузлар ўртасидаги бундай совуққонлик шов-шувли муҳокамаларга сабаб бўлди. Хўш, Меган Маркл Бейонседан нимани кутган эди, «Naughty But Nice» подкасти бошловчиси Роб Шутер қандай сирларни фош қилди ва уларнинг муносабатлари аввал қандай бўлган? Мақола охирида эса асосий интрига — Меганнинг шахсий иззат-нафси нега бу қадар топталгани ҳамда икки юлдузли оила ўртасидаги алоқаларнинг кейинги тақдири бўйича барча тафсилотларни эътиборингизга ҳавола этамиз.
Лондондаги учрашувнинг рад этилиши: «Бир пиёла чой ичишга ҳам вақт топмади»
Роб Шутернинг инсайдерлик маълумотларига кўра, Меган Маркл жуфтликнинг Буюк Британияга сафаридан катта умид қилган эди:
Лондондаги грандиоз концертлар: Рэпер Jay-Z (Шон Картер) 4 ва 5 сентябрь кунлари Лондоннинг «Тоттенхэм Хотспур» стадионида иккита йирик концерт берди, Бейонсе эса VIP-ложада эрини қўллаб-қувватлаб турди (сахнадан туриб қўшиқчи 45 ёшга тўлган куни билан табрикланди);
Пучга чиққан умидлар: Меган Маркл концертлар оралиғидаги бўш кунларда шаҳзода Гарри билан бирга Бейонсе ва Jay-Z билан норасмий, шахсий муҳитда тушлик қилиш ёки чой ичиб суҳбатлашишни режалаштирган;
Очиқдан-очиқ менсимаслик: Бироқ хонанда Лондонда бир неча кун бўлса-да, герцогиня учун бир дақиқа ҳам вақт ажратмади; Меган учун ҳеч қандай учрашув ташкил қилинмади.
«Меган уларнинг қизил гиламча ёзиб кутиб олишини кутмаганди, аммо бир пиёла чой устида ёки тушликда дийдор кўришишларига юз фоиз ишонган эди. Ҳеч нарса бўлмагани унинг иззат-нафсига жуда қаттиқ тегди. У Бейонседан бундай совуқ муносабат ва менсимасликни асло кутмаганди», — дея таъкидлади Роб Шутер.
«Менинг маликажоним»: Дўстлик тарихи ва олдинги самимий қадамлар
Герцогинянинг бу қадар қаттиқ ранжишига уларнинг аввалги илиқ муносабатлари сабаб бўлган:
Илк учрашув ва шов-шувли илтифот: Жуфтликлар илк бор 2019 йилда Лондонда бўлиб ўтган «Қирол шер» (The Lion King) фильмининг премьерасида учрашишган; ўшанда монархиядан ҳали кетмаган Меганни Бейонсе маҳкам бағрига босиб, гарчи расман бундай унвони бўлмаса-да, «Менинг маликажоним» (My princess) деб атаган эди;
АҚШдаги концертларга ташрифлар: Сассекслар 2023 йилда Лос-Анжелесдаги «SoFi» аренасида Бейонсенинг «Renaissance» тури доирасидаги концертига, ўтган йили эса Калифорниядаги «Cowboy Carter» шоусига махсус ташриф буюришган;
Оддий мухлис эмас, дўст сифатида: IBT нашри келтирган иқтибосга кўра, Меган ўзини шунчаки концертга тушувчи машҳур томошабин эмас, балки Бейонсенинг тенг ҳуқуқли яқин дугонаси деб билган.
Меган Марклнинг иззат-нафсига берилган оғир зарба
Кўпчилик юлдузлар ҳаётини кузатувчи мухлислар ва ОАВни қизиқтирган энг муҳим масала — нега Бейонсе бир пайтлар эҳтиром кўрсатган Меган Маркл билан эндиликда учрашишни истамаётганидир. Энг муҳим хулоса шундаки, Меган ва Гарри қироллик оиласини тарк этганидан кейин Голливуд элитаси ва АҚШ юлдузлари орасида ўзларининг собиқ нуфузи ва таъсирини сезиларли даражада йўқотди. Бейонсе ва Jay-Z каби бизнес-магнатлар ўз репутациясини ортиқча медиа-можаролардан узоқ тутишга ҳаракат қилишади. Меган учун Бейонсенинг Лондонга келиб, унинг учрашув таклифини эътиборсиз қолдириши катта психологик зарба бўлди: поп-қиролича герцогинянинг мулоқот доирасидан аллақачон чиқиб кетганини ва дўстлик алоқалари фақат ўтмишда қолганини очиқ кўрсатиб қўйди.
Сизнингча, Бейонсенинг Меган Маркл билан кўришишдан бош тортиши юлдузлар орасидаги бандлик ва вақт етишмаслигими ёки собиқ монархлар энди АҚШ юлдузлари учун қизиқ бўлмай қолганининг очиқ исботими? Меган Марклнинг хафа бўлиши ўринлими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва шоу-бизнес оламидаги ушбу кутилмаган шов-шув таҳлилини яқинларингиз ҳамда дугоналарингизга улашинг!
…