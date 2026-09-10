iPhone Дуо смартфонининг ички экранида сезиларли букилиш изи аниқланди

·59·Техно
iPhone Дуо смартфонининг ички экранида сезиларли букилиш изи аниқланди

ixbt.com нашрининг хабар беришича, Apple компаниясининг янги флагмани ҳисобланган iPhone Дуо қурилмасининг илк амалий суратлари интернетда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Янги гаджет қўлга киритилгач, унинг 7,6 дюймли улкан ички экранида ўзига хос букилиш изи яққол кўзга ташланиши маълум бўлди. Бу ҳолат айниқса маълум бурчаклар остида ва тегишли ёруғлик тушганда яққол намоён бўлиб, фойдаланувчилар эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тахминан 2000 АҚШ доллари атрофида баҳоланаётган қимматбаҳо смартфон учун мазкур конструктив ҳолат аллақачон танқидларга сабаб бўлди. Айрим кузатувчилар дизайндаги мукаммалликка интилиши билан танилган Стив Жобс бундай камчиликни қандай баҳолаган бўларди, деган савол билан мурожаат қилмоқда. Шунга қарамай, ишлаб чиқарувчилар янги қурилма устида жиддий муҳандислик ишларини олиб борган эди.

Мураккаб конструкция ва амалдаги натижа

Мутахассисларнинг таъкидлашича, iPhone Дуо учун махсус кўп қатламли конструкция ишлаб чиқилган бўлиб, у нанотекстурали полимер, мустаҳкам титан асос ва илғор осма механизмини ўз ичига олади. Ушбу технологик ечимлар аслини олганда букилиш изини деярли сезилмас даражага келтириши лозим эди. Бироқ амалиётда ушбу муаммо тўлиқ бартараф этилмагани яққол кўриниб турибди.

Бозор стандартларидан келиб чиққан ҳолда, мукаммаллик тимсоли сифатида кўрилувчи бренднинг бундай визуал муросага йўл қўйгани кўпчиликда ажабланиш уйғотмоқда. Фойдаланувчилар орасида шунчалик юқори нархдаги флагманда нима сабабдан букилиш чизиғи сезилиб тургани ҳақида ҳақли саволлар туғилмоқда.

Ижобий жиҳатлар ва келгуси истиқболлар

Салбий баҳолар билан бир қаторда, ижтимоий тармоқларда қурилманинг бошқа жиҳатлари ҳам муҳокама қилинмоқда. Жумладан, тармоқ фойдаланувчилари экранлараро ўтишдаги чиройли ва силлиқ анимацияларни юқори баҳолаб, Apple дастурий таъминотдаги анъанавий ютуқларини сақлаб қолганини эътироф этишмоқда.

Мазкур ҳолат букилувчи экранли гаджетлар бозорида конструктив мукаммалликка эришиш нақадар мураккаб вазифа эканини яна бир бор тасдиқлади. Технологик гигантлар қанчалик илғор материаллардан фойдаланмасин, ҳозирча экран букилишини мутлақо йўқ қилиш технологияси тўлиқ ўзлаштирилмагани кўриниб турибди.

Келгусида компания ушбу камчиликни бартараф этиш ёки кейинги авлод қурилмаларида уни янада яхшилаш устида ишлаши кутилмоқда. Ҳозирча эса фойдаланувчилар юқори унумдорлик ва қизиқарли интерфейс билан бирга ушбу конструктив хусусиятни ҳам қабул қилишга мажбур бўлмоқдалар.

AppleiPhone ДуоТехнологияСмартфонЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон киберхавфсизлик бўйича минтақада учинчи ўриндаЎзбекистон киберхавфсизлик бўйича минтақада учинчи ўриндаБугун, 10:42Xiaomi компанияси янги Xiaomi 18 Фолд букланувчи смартфонини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Xiaomi 18 Фолд букланувчи смартфонини тақдим этдиБугун, 09:57Хитой 2028 йилда Марсдан тупроқ олиб келиш миссиясини бошлайдиХитой 2028 йилда Марсдан тупроқ олиб келиш миссиясини бошлайдиБугун, 09:23Apple Watch Сериес 12 ва Ultra 4 тақдим этилдиApple Watch Сериес 12 ва Ultra 4 тақдим этилдиБугун, 08:27Apple ниҳоят тарихий қадам ташлади: биринчи букланадиган iPhone Duo тақдим этилдиApple ниҳоят тарихий қадам ташлади: биринчи букланадиган iPhone Duo тақдим этилдиБугун, 08:18Apple тушунтириш бермасдан янги iPhone 17 линияси нархини оширдиApple тушунтириш бермасдан янги iPhone 17 линияси нархини оширдиБугун, 02:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади