iPhone Дуо смартфонининг ички экранида сезиларли букилиш изи аниқланди
ixbt.com нашрининг хабар беришича, Apple компаниясининг янги флагмани ҳисобланган iPhone Дуо қурилмасининг илк амалий суратлари интернетда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Янги гаджет қўлга киритилгач, унинг 7,6 дюймли улкан ички экранида ўзига хос букилиш изи яққол кўзга ташланиши маълум бўлди. Бу ҳолат айниқса маълум бурчаклар остида ва тегишли ёруғлик тушганда яққол намоён бўлиб, фойдаланувчилар эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тахминан 2000 АҚШ доллари атрофида баҳоланаётган қимматбаҳо смартфон учун мазкур конструктив ҳолат аллақачон танқидларга сабаб бўлди. Айрим кузатувчилар дизайндаги мукаммалликка интилиши билан танилган Стив Жобс бундай камчиликни қандай баҳолаган бўларди, деган савол билан мурожаат қилмоқда. Шунга қарамай, ишлаб чиқарувчилар янги қурилма устида жиддий муҳандислик ишларини олиб борган эди.
Мураккаб конструкция ва амалдаги натижаМутахассисларнинг таъкидлашича, iPhone Дуо учун махсус кўп қатламли конструкция ишлаб чиқилган бўлиб, у нанотекстурали полимер, мустаҳкам титан асос ва илғор осма механизмини ўз ичига олади. Ушбу технологик ечимлар аслини олганда букилиш изини деярли сезилмас даражага келтириши лозим эди. Бироқ амалиётда ушбу муаммо тўлиқ бартараф этилмагани яққол кўриниб турибди.
Бозор стандартларидан келиб чиққан ҳолда, мукаммаллик тимсоли сифатида кўрилувчи бренднинг бундай визуал муросага йўл қўйгани кўпчиликда ажабланиш уйғотмоқда. Фойдаланувчилар орасида шунчалик юқори нархдаги флагманда нима сабабдан букилиш чизиғи сезилиб тургани ҳақида ҳақли саволлар туғилмоқда.
Ижобий жиҳатлар ва келгуси истиқболларСалбий баҳолар билан бир қаторда, ижтимоий тармоқларда қурилманинг бошқа жиҳатлари ҳам муҳокама қилинмоқда. Жумладан, тармоқ фойдаланувчилари экранлараро ўтишдаги чиройли ва силлиқ анимацияларни юқори баҳолаб, Apple дастурий таъминотдаги анъанавий ютуқларини сақлаб қолганини эътироф этишмоқда.
Мазкур ҳолат букилувчи экранли гаджетлар бозорида конструктив мукаммалликка эришиш нақадар мураккаб вазифа эканини яна бир бор тасдиқлади. Технологик гигантлар қанчалик илғор материаллардан фойдаланмасин, ҳозирча экран букилишини мутлақо йўқ қилиш технологияси тўлиқ ўзлаштирилмагани кўриниб турибди.
Келгусида компания ушбу камчиликни бартараф этиш ёки кейинги авлод қурилмаларида уни янада яхшилаш устида ишлаши кутилмоқда. Ҳозирча эса фойдаланувчилар юқори унумдорлик ва қизиқарли интерфейс билан бирга ушбу конструктив хусусиятни ҳам қабул қилишга мажбур бўлмоқдалар.
…