Ўзбекистон киберхавфсизлик бўйича минтақада учинчи ўринда
2025 йил давомида ва 2026 йилнинг биринчи олти ойида Ўзбекистондаги компаниялар ва давлат ташкилотлари базаларидан қарийб 15 миллион қатор маълумот сизиб чиққан. Шу натижа билан Ўзбекистон Марказий Осиёда Тожикистон ва Қозоғистондан кейин учинчи ўринда қайд этилган. Бу ҳақда F6'нинг 2025–2026 йилларга мўлжалланган Кйбер Треат Ландскапе Репорт ҳисоботида маълум қилинган.
F6 тадқиқотига кўра, дунё миқёсида 164 та маълумот сизиши ҳолати аниқланган. Уларда 600 миллиондан ортиқ фойдаланувчи ёзувлари зарар кўрган.
Уларнинг 91 та базаси хакерлик форумлари ва Telegram каналларида очиқ жойлаштирилган. 73 та маълумотлар базаси эса сотувга чиқарилган.
Марказий Осиё мамлакатларида сизиб чиққан маълумотлар миқдори 257 миллион қаторга етган. Минтақадаги энг катта кўрсаткич Тожикистонда қайд этилган. Мамлакат ҳисобига 217 миллионга яқин қатор, яни минтақадаги умумий ҳажмнинг 84 фоизи тўғри келади.
Қозоғистонда тахминан 25 миллион қатор маълумот сизиб чиққан. Бу минтақавий ҳажмнинг 10 фоизини ташкил этади. Ўзбекистонда эса 15 миллионга яқин қатор ёки 6 фоиз маълумот қайд этилган.
Маълумотларнинг умумий ҳажми бўйича Ўзбекистон учинчи ўринда бўлса, сизишлар сони бўйича мамлакат иккинчи ўринда турибди. Минтақадаги барча публикацияларнинг 57 фоизи Қозоғистонга, 29 фоизи Ўзбекистонга ва 14 фоизи Тожикистонга тўғри келган.
Сизиб чиққан маълумотларнинг асосий қисми давлат ташкилотлари билан боғлиқ. Давлат секторидаги маълумотлар умумий ҳажмнинг 96 фоизини ташкил қилган. Бу кўрсаткичнинг катта қисми Тожикистондаги йирик маълумот сизиши ҳисобига шаклланган.
Таълим соҳасининг улуши 3 фоиз бўлган. Бунда Қозоғистондаги таълим платформаларидан сизиб чиққан қарийб 8,5 миллионта ёзув асосий қисмни ташкил этган.
Сизишлар сони ҳисобланганда давлат сектори 43 фоиз, таълим соҳаси 29 фоиз ва молия сектори 28 фоиз улушга эга бўлган.
Мутахассислар учун асосий хавфлардан бири шундаки, маълумотлар базасидаги битта ёзувнинг ўзида шахснинг исми, электрон почта манзили, паспорт маълумотлари ёки логин ва пароли каби муҳим маълумотлар бўлиши мумкин.
…