Ўзбекистон киберхавфсизлик бўйича минтақада учинчи ўринда

·27·Техно
Ўзбекистон киберхавфсизлик бўйича минтақада учинчи ўринда

2025 йил давомида ва 2026 йилнинг биринчи олти ойида Ўзбекистондаги компаниялар ва давлат ташкилотлари базаларидан қарийб 15 миллион қатор маълумот сизиб чиққан. Шу натижа билан Ўзбекистон Марказий Осиёда Тожикистон ва Қозоғистондан кейин учинчи ўринда қайд этилган. Бу ҳақда F6'нинг 2025–2026 йилларга мўлжалланган Кйбер Треат Ландскапе Репорт ҳисоботида маълум қилинган.

F6 тадқиқотига кўра, дунё миқёсида 164 та маълумот сизиши ҳолати аниқланган. Уларда 600 миллиондан ортиқ фойдаланувчи ёзувлари зарар кўрган.

Уларнинг 91 та базаси хакерлик форумлари ва Telegram каналларида очиқ жойлаштирилган. 73 та маълумотлар базаси эса сотувга чиқарилган.

Марказий Осиё мамлакатларида сизиб чиққан маълумотлар миқдори 257 миллион қаторга етган. Минтақадаги энг катта кўрсаткич Тожикистонда қайд этилган. Мамлакат ҳисобига 217 миллионга яқин қатор, яни минтақадаги умумий ҳажмнинг 84 фоизи тўғри келади.

Қозоғистонда тахминан 25 миллион қатор маълумот сизиб чиққан. Бу минтақавий ҳажмнинг 10 фоизини ташкил этади. Ўзбекистонда эса 15 миллионга яқин қатор ёки 6 фоиз маълумот қайд этилган.

Маълумотларнинг умумий ҳажми бўйича Ўзбекистон учинчи ўринда бўлса, сизишлар сони бўйича мамлакат иккинчи ўринда турибди. Минтақадаги барча публикацияларнинг 57 фоизи Қозоғистонга, 29 фоизи Ўзбекистонга ва 14 фоизи Тожикистонга тўғри келган.

Сизиб чиққан маълумотларнинг асосий қисми давлат ташкилотлари билан боғлиқ. Давлат секторидаги маълумотлар умумий ҳажмнинг 96 фоизини ташкил қилган. Бу кўрсаткичнинг катта қисми Тожикистондаги йирик маълумот сизиши ҳисобига шаклланган.

Таълим соҳасининг улуши 3 фоиз бўлган. Бунда Қозоғистондаги таълим платформаларидан сизиб чиққан қарийб 8,5 миллионта ёзув асосий қисмни ташкил этган.

Сизишлар сони ҳисобланганда давлат сектори 43 фоиз, таълим соҳаси 29 фоиз ва молия сектори 28 фоиз улушга эга бўлган.

Мутахассислар учун асосий хавфлардан бири шундаки, маълумотлар базасидаги битта ёзувнинг ўзида шахснинг исми, электрон почта манзили, паспорт маълумотлари ёки логин ва пароли каби муҳим маълумотлар бўлиши мумкин.

МаълумотсизликКиберҳужумМарказий ОсиёF6 ҳисоботДавлат маълумотлариТожикистонҚозоғистонЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone Дуо смартфонининг ички экранида сезиларли букилиш изи аниқландиiPhone Дуо смартфонининг ички экранида сезиларли букилиш изи аниқландиБугун, 10:26Xiaomi компанияси янги Xiaomi 18 Фолд букланувчи смартфонини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Xiaomi 18 Фолд букланувчи смартфонини тақдим этдиБугун, 09:57Хитой 2028 йилда Марсдан тупроқ олиб келиш миссиясини бошлайдиХитой 2028 йилда Марсдан тупроқ олиб келиш миссиясини бошлайдиБугун, 09:23Apple Watch Сериес 12 ва Ultra 4 тақдим этилдиApple Watch Сериес 12 ва Ultra 4 тақдим этилдиБугун, 08:27Apple ниҳоят тарихий қадам ташлади: биринчи букланадиган iPhone Duo тақдим этилдиApple ниҳоят тарихий қадам ташлади: биринчи букланадиган iPhone Duo тақдим этилдиБугун, 08:18Apple тушунтириш бермасдан янги iPhone 17 линияси нархини оширдиApple тушунтириш бермасдан янги iPhone 17 линияси нархини оширдиБугун, 02:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади