Тошкентда Германиядан келган посилкадан 4 кг наркотик топилди

·36·Жамият
Тошкентда Германиядан келган посилкадан 4 кг наркотик топилди

Тошкент шаҳрида Германиядан наркотик моддаларни почта орқали олиб киришга уриниш фош этилди. «Хавфсиз ва соғлом мамлакат» тезкор-профилактик тадбирлари доирасида Давлат хавфсизлик хизмати ва Божхона қўмитаси ходимлари томонидан операция ўтказилди.

Яккасарой туманидаги почта бўлимида Германиядан юборилган посилкани қабул қилиб олаётган Черногория фуқароси қўлга олинди. 2001 йилда туғилган ушбу шахс туманда вақтинча истиқомат қилиб келган.

Посилка текширилганда спорт анжомлари ичига яширилган наркотик моддалар аниқланди. У ердан ашёвий далил сифатида 3 килограмм «Клефедрон» ва 1 килограмм «Гашиш» олиб қўйилди.

Шунингдек, хориж фуқаросининг хонадони кўздан кечирилганда «Альфа-ПVP» моддаси солинган 11 та тайёр «закладка» аниқланган. Уларнинг умумий оғирлиги 30 граммни ташкил этган.

Уйдан наркотик моддаларни қадоқлаш учун мўлжалланган зип-пакетлар, электрон тарозилар ва бошқа ашёлар ҳам топилган.

Қўлга олинган шахсга нисбатан жиноят иши қўзғатилди. Ҳозирда тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

НаркотикларГерманияТошкентПочтаХавфсизликБожхонаНаркотик моддалар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда интернет-наркодўконнинг 14 нафар «закладчик»и ушландиТошкентда интернет-наркодўконнинг 14 нафар «закладчик»и ушландиБугун, 10:3510 сентябрь — яқинлар қадрини яна бир бор эслаш куни: бугун ким билан дийдорлашасиз?10 сентябрь — яқинлар қадрини яна бир бор эслаш куни: бугун ким билан дийдорлашасиз?Бугун, 08:23Сурайё Қосимова: “19 йилдан бери ижарада яшайман” (видео)Сурайё Қосимова: “19 йилдан бери ижарада яшайман” (видео)Кеча, 23:57Қаршида 19 ёшли йигит профилактика инспекторлари томонидан калтаклангани айтилмоқда (видео)Қаршида 19 ёшли йигит профилактика инспекторлари томонидан калтаклангани айтилмоқда (видео)Кеча, 22:37Баланд мусиқа сабаб тез ёрдамни эшитмаган BYD ҳайдовчиси жазоландиБаланд мусиқа сабаб тез ёрдамни эшитмаган BYD ҳайдовчиси жазоландиКеча, 22:05Болливуд юлдузи Шоҳруххон Ўзбекистонга келиши мумкин: таклифлар очиқландиБолливуд юлдузи Шоҳруххон Ўзбекистонга келиши мумкин: таклифлар очиқландиКеча, 21:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари