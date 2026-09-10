Японияда фавқулодда ҳолат, 2 миллион аҳоли эвакуация қилинмоқда!
Япониянинг марказий қисмида жойлашган Аичи префектураси сўнгги ўн йилликларнинг энг даҳшатли табиий офатларидан бирига дуч келди. Икки кундан бери тинимсиз давом этаётган жала ёғингарчилик сабабли ҳудуднинг энг йирик мегаполиси бўлган Нагоя шаҳрида тарихий рекорд қайд этилди — атиги бир соат ичида 104,5 мм ёғин ёғди. Нуфузли "Yomiuri" нашрининг хабар беришича, юзага келган ҳалокатли сув тошқини хавфи туфайли шаҳар маъмурияти 2 миллион кишини зудлик билан хавфсиз ҳудудларга эвакуация қилиш бўйича кўрсатма берди. Хўш, мегаполиснинг қайси марказий туманлари сув остида қолди, транспорт ҳаракати қандай тўхтатилди ва метеорологлар қандай хавфли прогнозларни эълон қилди? Мақола охирида эса асосий интрига — Шонай дарёсидаги энг юқори хавф даражаси ва яқин 24 соат ичида кутилаётган янги табиий зарба ҳақидаги барча тафсилотларни эътиборингизга ҳавола этамиз.
Тиззагача кўтарилган сув ва фалажланган жамоат транспорти
Кучли ёғингарчилик шаҳар инфратузилмасини тўлиқ издан чиқарди:
Марказни сув босди: Шаҳарнинг энг гавжум савдо ва ишбилармонлик нуқтаси ҳисобланган Сакае туманида йўлларни сув босди, айрим кўчаларда сув сатҳи тиззагача кўтарилди;
Транспорт коллапси: Энг тиғиз вақтда темирйўл ва автобус қатнови музлатилди; жумладан, JR, Meitetsu компаниялари ва Нагоя шаҳар метроси йўловчилар хавфсизлигини таъминлаш учун ўз ишини бутунлай тўхтатди;
Вақтинчалик пунктлар: Шаҳар бўйлаб, хусусан Нагоя вокзали атрофида уйларига етиб бора олмаган минглаб фуқаролар учун шошилинч равишда вақтинчалик бошпана ва жойлаштириш пунктлари ташкил этилди;
Ер ости йўллари хавф остида: Чубу минтақавий ривожланиш бюроси берган маълумотга кўра, префектура тасарруфидаги 15 та ер ости ўтиш йўлининг иккитасини сув босган; ҳозирча табиий офат оқибатида жабрланганлар қайд этилмаган.
«Биз ҳозир фуқароларимизнинг ҳаётини сақлаб қолиш учун барча кучларни эвакуацияга сафарбар қилдик. Сув сатҳи жуда тез кўтарилмоқда ва хавфсиз жойларга кўчиш кечиктириб бўлмайдиган вазифадир», — дея маълум қилинмоқда Япония қутқарув хизматлари ҳисоботларида.
2000 йилдан бери қайд этилмаган 24 йиллик тарихий рекорд
Нагоя метеорология обсерваториясининг қайд этишича, бундай кучли сув тўлқини чорак асрдан буён кузатилмаган эди:
Бир соатлик рекорд зарба: 8 сентябрь куни маҳаллий вақт билан соат 15:53 дан 16:53 гача бўлган вақт оралиғида соатига 104,5 мм ёғингарчилик қайд этилди;
Аввалги рекорд янгиланди: Бунгача бўлган энг юқори кўрсаткич (97 мм) роппа-роса 24 йил аввал — 2000 йил 11 сентябрда Токай ҳудудида рўйхатга олинган эди;
Чизиқли ёмғир зонаси таҳдиди: Метеорологлар атмосферада «чизиқли ёмғир минтақаси» (linear rainband) ҳосил бўлиши эҳтимоли борлигидан огоҳлантирмоқда, бу эса маълум бир ҳудудларга узоқ вақт давомида тўхтаб қолган муттасил сел оқимини олиб келади.
Шонай дарёсидаги 5-даражали махсус огоҳлантириш
Кўпчилик кузатувчилар ва халқаро ҳамжамиятни қизиқтирган энг муҳим масала — Япония ҳукумати ушбу табиий офатга қарши қандай фавқулодда режим жорий этгани ва ёғингарчиликнинг кейинги тўлқини қачон кутилаётганидир. Энг муҳим хулоса шундаки, Япония метеорология хизмати ҳудуддаги Шонай дарёси бўйлаб «бешинчи — энг юқори даражали сув тошқини бўйича махсус огоҳлантириш» эълон қилди. Бу даража қирғоқларнинг ювилиб кетиши ва дарё тошиши ҳақиқий фалокатга айланиши мумкинлигини англатади. Метеорология прогнозига кўра, 9 сентябрь соат 18:00 гача бўлган 24 соат ичида ҳудудга яна 200 мм гача, 10 сентябрь куни соат 18:00 гача эса қўшимча 80 мм ёғин тушиши кутилмоқда. Шу сабабли расмийлар 2 миллион аҳолини зудлик билан баланд ва хавфсиз бошпаналарга кўчиришни ягона тўғри ечим сифатида амалга оширмоқда.
Сизнингча, дунёнинг энг ривожланган шаҳарсозлик ва дренаж тизимига эга Япония мегаполислари ҳам бундай мислсиз глобал иқлим ўзгаришлари қаршисида ожиз қоляптими? Тошқинлар даврида миллионлаб аҳолини эвакуация қилиш тажрибаси бошқа давлатларга қандай сабоқ бўлиши керак? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва кунчиқар юртда содир бўлаётган ушбу фавқулодда ҳодиса тафсилотларини яқинларингизга улашинг!
…