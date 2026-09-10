Энг антиқа ҳийла: Бразилиялик атлет бирданига 11 та ҳомийнинг пулини қандай олди?

·9·Спорт
Энг антиқа ҳийла: Бразилиялик атлет бирданига 11 та ҳомийнинг пулини қандай олди?

Жаҳон спортида ғалабани нишонлашнинг турли усуллари кузатилган, аммо Бразилияда юз берган воқеа нафақат стадиондагиларни, балки бутун дунё ижтимоий тармоқларини кулги ва ҳайратга солди. Мусобақада ғолиблик шоҳсупасига кўтарилган бразилиялик югурувчи мукофотлаш маросимини ҳақиқий маркетинг шоусига айлантириб юборди. Бир вақтнинг ўзида 11 та ҳомий билан шартнома тузиб, уларнинг брендини кўрсатиш мажбуриятини олган тадбиркор спортчи барча либосларни устма-уст кийиб югурган ва тақдирлаш пайтида уларни бирма-бир ечиб, ҳар бир компания учун алоҳида суратга тушган. Хўш, спортчи бу антиқа режани қандай амалга оширди, рақиблари шоҳсупада нима учун кулиб юборди ва бу қадам унга қанчалик фойда келтирди? Мақола охирида эса асосий интрига — ҳомийлик мажбуриятини бажаришнинг ушбу ноодатий усули ва унинг ортидаги ҳақиқий спортчилар ҳаёти бўйича барча тафсилотларни эътиборингизга ҳавола этамиз.

11 та футболка устма-уст: Шоҳсупадаги кутилмаган стриптиз-шоу

Тақдирлаш маросими одатдагидек бошланган бўлса-да, кейинги дақиқаларда кутилмаган ҳодиса юз берди:

  • Бир вақтда 11 та келишув: Бразилиялик спортчи масофани босиб ўтиш ва совриндор бўлиш олдидан бир эмас, бирданига 11 та турли ҳомий билан реклама шартномаси имзолаган;

  • Қатъий шарт: Келишувга кўра, ҳомийлар тўловни амалга ошириши учун спортчи шоҳсупада уларнинг логотипи туширилган формада ва қўлида соврин билан суратга тушиб бериши шарт бўлган;

  • Энг осон ечим: Ҳар бир компанияга алоҳида вақт ажратиб ўтирмаслик ва баҳона қолдирмаслик учун югурувчи барча футболка ва нимчаларни устма-уст кийиб, масофани шу ҳолатда босиб ўтган.

«Ҳомийларнинг талаби аниқ эди — уларнинг бренди кўриниши керак. Мен эса барча шартномаларга бирдек амал қилишнинг энг оддий ва ҳалол йўлини танладим», — дея вазиятга изоҳ берди спортчининг ҳаракатлари.

Сураткашлар навбати ва шоҳсупадаги шерикларнинг ҳайрати

Тақдирлаш вақтида шоҳсупа яқинидаги томошабинлар ва рақиблар ўз ҳайратларини яшира олишмади:

  • Қадамма-қадам ечиниш: Спортчи шоҳсупада қўлида кубокни ушлаганча, сураткашлар қаршисида турди; ҳар бир кадр олингач, устидаги футболкани ечиб остидаги янги ҳомийнинг либосини намойиш қилди (Sicoob, Fisiopilates, MCR Run ва бошқалар);

  • Ҳатто байроқ ва плакатлар: У нафақат либосларни алмаштирди, балки айрим ҳомийлар учун махсус реклама матоларини ҳам қўлида тутиб, профессионал тарзда табассум қилди;

  • Рақиблар кулиб юборди: Шоҳсупада ёнма-ён турган бошқа совриндорлар дастлаб нима бўлаётганини тушунмай ҳайрон қолишган бўлса, кейинчалик вазиятнинг нақадар кулгили ва ўзига хос эканини кўриб, ўзларини кулгидан тўхтата олишмади.

Спортдаги курашнинг яна бир кўриниши

Кўпчилик интернет фойдаланувчиларини қизиқтирган энг муҳим масала — бу ҳаракат шунчаки пранкми ёки ҳақиқий мажбурият натижасими деган саволдир. Энг муҳим хулоса шундаки, бу ҳодиса ҳазиломуз кўринса-да, унинг ортида кам таъминланган енгил атлетикачиларнинг катта спортдаги молиявий қийинчиликлари ва ўз кунини кўриш учун қилаётган тинимсиз меҳнати ётибди. Бразилиялик югурувчи машғулотлар ва сафар харажатларини қоплаш учун ҳар бир кичик ҳомийни қадрлаган ва барчаси олдидаги бурчини юз фоиз бажарган. 11 та футболкани устма-уст ечиб, барча келишув пулларни кафолатлаган ушбу югурувчи бир вақтнинг ўзида дунё бўйлаб миллионлаб инсонларнинг меҳрини ва эҳтиромини қозонди.

Сизнингча, бразилиялик спортчининг бу ҳаракати чинакам уддабуролик ва ҳомийларга бўлган ҳалол ҳурматми ёки шоҳсупада бундай қилиш спорт этикасига тўғри келмайдими? Маҳаллий спортчиларимиз ҳам ҳомий топиш учун мана шундай ноодатий усуллардан фойдаланса тўғри бўлармиди? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва спорт оламидаги ушбу кулгили ҳамда ибратли воқеани яқинларингизга улашинг!

спортбразилияфутболҳомийликмаркетингпранкспорт этикасисоциал медиа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Октагонда оловли тун: Noche UFC турнирининг тўлиқ карди ва марказий жанг маълум бўлдиОктагонда оловли тун: Noche UFC турнирининг тўлиқ карди ва марказий жанг маълум бўлдиБугун, 08:06Фёдор Емельяненко Умар Нурмагомедовга: «Қафасдан фақат битта ғолиб чиқади!»Фёдор Емельяненко Умар Нурмагомедовга: «Қафасдан фақат битта ғолиб чиқади!»Бугун, 08:02Ислам Махачев нима учун UFC`нинг учинчи камарини қўлга кирита олмайди?Ислам Махачев нима учун UFC`нинг учинчи камарини қўлга кирита олмайди?Бугун, 07:59Усикдан Фьюрига жавоб: «Мен сенинг орқангдан келяпман, оғайни»Усикдан Фьюрига жавоб: «Мен сенинг орқангдан келяпман, оғайни»Бугун, 07:12Ўзбек боксида катта шов-шув: Баҳодир Жалолов IBF рейтингида Фьюри ва Уайлдерни ортда қолдирдиЎзбек боксида катта шов-шув: Баҳодир Жалолов IBF рейтингида Фьюри ва Уайлдерни ортда қолдирдиБугун, 07:09Ўзбекистонлик боксчи Германияда рақибини биринчи раундда нокаут қилдиЎзбекистонлик боксчи Германияда рақибини биринчи раундда нокаут қилдиБугун, 07:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди