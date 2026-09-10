Энг антиқа ҳийла: Бразилиялик атлет бирданига 11 та ҳомийнинг пулини қандай олди?
Жаҳон спортида ғалабани нишонлашнинг турли усуллари кузатилган, аммо Бразилияда юз берган воқеа нафақат стадиондагиларни, балки бутун дунё ижтимоий тармоқларини кулги ва ҳайратга солди. Мусобақада ғолиблик шоҳсупасига кўтарилган бразилиялик югурувчи мукофотлаш маросимини ҳақиқий маркетинг шоусига айлантириб юборди. Бир вақтнинг ўзида 11 та ҳомий билан шартнома тузиб, уларнинг брендини кўрсатиш мажбуриятини олган тадбиркор спортчи барча либосларни устма-уст кийиб югурган ва тақдирлаш пайтида уларни бирма-бир ечиб, ҳар бир компания учун алоҳида суратга тушган. Хўш, спортчи бу антиқа режани қандай амалга оширди, рақиблари шоҳсупада нима учун кулиб юборди ва бу қадам унга қанчалик фойда келтирди? Мақола охирида эса асосий интрига — ҳомийлик мажбуриятини бажаришнинг ушбу ноодатий усули ва унинг ортидаги ҳақиқий спортчилар ҳаёти бўйича барча тафсилотларни эътиборингизга ҳавола этамиз.
11 та футболка устма-уст: Шоҳсупадаги кутилмаган стриптиз-шоу
Тақдирлаш маросими одатдагидек бошланган бўлса-да, кейинги дақиқаларда кутилмаган ҳодиса юз берди:
Бир вақтда 11 та келишув: Бразилиялик спортчи масофани босиб ўтиш ва совриндор бўлиш олдидан бир эмас, бирданига 11 та турли ҳомий билан реклама шартномаси имзолаган;
Қатъий шарт: Келишувга кўра, ҳомийлар тўловни амалга ошириши учун спортчи шоҳсупада уларнинг логотипи туширилган формада ва қўлида соврин билан суратга тушиб бериши шарт бўлган;
Энг осон ечим: Ҳар бир компанияга алоҳида вақт ажратиб ўтирмаслик ва баҳона қолдирмаслик учун югурувчи барча футболка ва нимчаларни устма-уст кийиб, масофани шу ҳолатда босиб ўтган.
«Ҳомийларнинг талаби аниқ эди — уларнинг бренди кўриниши керак. Мен эса барча шартномаларга бирдек амал қилишнинг энг оддий ва ҳалол йўлини танладим», — дея вазиятга изоҳ берди спортчининг ҳаракатлари.
Сураткашлар навбати ва шоҳсупадаги шерикларнинг ҳайрати
Тақдирлаш вақтида шоҳсупа яқинидаги томошабинлар ва рақиблар ўз ҳайратларини яшира олишмади:
Қадамма-қадам ечиниш: Спортчи шоҳсупада қўлида кубокни ушлаганча, сураткашлар қаршисида турди; ҳар бир кадр олингач, устидаги футболкани ечиб остидаги янги ҳомийнинг либосини намойиш қилди (Sicoob, Fisiopilates, MCR Run ва бошқалар);
Ҳатто байроқ ва плакатлар: У нафақат либосларни алмаштирди, балки айрим ҳомийлар учун махсус реклама матоларини ҳам қўлида тутиб, профессионал тарзда табассум қилди;
Рақиблар кулиб юборди: Шоҳсупада ёнма-ён турган бошқа совриндорлар дастлаб нима бўлаётганини тушунмай ҳайрон қолишган бўлса, кейинчалик вазиятнинг нақадар кулгили ва ўзига хос эканини кўриб, ўзларини кулгидан тўхтата олишмади.
Спортдаги курашнинг яна бир кўриниши
Кўпчилик интернет фойдаланувчиларини қизиқтирган энг муҳим масала — бу ҳаракат шунчаки пранкми ёки ҳақиқий мажбурият натижасими деган саволдир. Энг муҳим хулоса шундаки, бу ҳодиса ҳазиломуз кўринса-да, унинг ортида кам таъминланган енгил атлетикачиларнинг катта спортдаги молиявий қийинчиликлари ва ўз кунини кўриш учун қилаётган тинимсиз меҳнати ётибди. Бразилиялик югурувчи машғулотлар ва сафар харажатларини қоплаш учун ҳар бир кичик ҳомийни қадрлаган ва барчаси олдидаги бурчини юз фоиз бажарган. 11 та футболкани устма-уст ечиб, барча келишув пулларни кафолатлаган ушбу югурувчи бир вақтнинг ўзида дунё бўйлаб миллионлаб инсонларнинг меҳрини ва эҳтиромини қозонди.
Сизнингча, бразилиялик спортчининг бу ҳаракати чинакам уддабуролик ва ҳомийларга бўлган ҳалол ҳурматми ёки шоҳсупада бундай қилиш спорт этикасига тўғри келмайдими? Маҳаллий спортчиларимиз ҳам ҳомий топиш учун мана шундай ноодатий усуллардан фойдаланса тўғри бўлармиди? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва спорт оламидаги ушбу кулгили ҳамда ибратли воқеани яқинларингизга улашинг!
…