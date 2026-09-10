Xiaomi компанияси янги Xiaomi 18 Фолд букланувчи смартфонини тақдим этди
Xiaomi технология бозори етакчилари орасида яна бир муҳим қадам ташлаб, Apple компаниясини ортда қолдирган ҳолда ўзининг янги букланувчи қурилмаси — Xiaomi 18 Фолд савдоси бошланганини расман эълон қилди. Ушбу қурилманинг тақдимоти смартфонлар бозорида янги рақобат босқичини бошлаб берди, чунки Apple ўзининг илк букланувчи гаджетини фақат октябрь ойининг охирига бориб чиқариши кутилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Хитой бозорида янги флагманнинг бошланғич нархи 11 000 юанни ташкил этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур смартфон технологик жиҳатдан жуда бой ва илғор ечимларни ўз ичига олгани билан эътиборга молик. Хусусан, Xiaomi 18 Фолд бозорда илк бор янги Хринг O3 чипи билан жиҳозланган қурилма бўлди. Компания вакили Лу Вейбингнинг таъкидлашича, ушбу процессор AnTuTu бенчмарк синовларида 5 миллион баллдан ошиб ўтган тарихдаги илк сунъий интеллектга ихтисослашган флагман процессор ҳисобланади.
Мустаҳкам конструкция ва замонавий экранИшлаб чиқарувчилар букланувчи қурилмаларнинг энг нозик нуқтаси бўлган чидамлилик масаласига алоҳида эътибор қаратишган. Қурилмага ўрнатилган ташқи экран 5,38 дюймли қулай ўлчамга эга бўлиб, фойдаланишда максимал қулайлик яратади. Конструкциянинг ишончлилигини ошириш мақсадида мутахассислар махсус Xiaomi Dragon-Боне деб номланган янги шарнир (илгич) механизмини ҳамда икки қаватли ультра юпқа УТГ ойнасини татбиқ этишган.
Смартфоннинг ташқи кўриниши нафақат ихчамлиги, балки рекорд даражадаги юпқалиги билан ҳам ҳайратда қолдиради. Бутун корпуснинг қалинлиги атиги 5 миллиметрни ташкил этади, бу эса уни ўз синфидаги энг илғор муҳандислик ютуқларидан бирига айлантиради. Бундай юпқа корпусда юқори унумдорлик ва катта сиғимли батареяни жамлаш муҳандислар учун жиддий ютуқ бўлди.
Оптика ва қувват имкониятлариФотография ишқибозлари учун Xiaomi 18 Фолд жиддий имкониятларни тақдим этади. Қурилманинг асосий камера блоки таниқли Леика компанияси билан ҳамкорликда яратилган. Ундаги асосий сенсор 200 мегапикселлик улкан пикселлар сиғимига эга бўлиб, тасвир тиниқлиги ва деталлар бойлигини таъминлайди. Шунингдек, тизим 3,5 каррали оптик яқинлаштиришни таъминловчи перископик телеобъектив билан тўлдирилган.
Смартфоннинг автоном ишлаш масаласи ҳам юқори даражада ҳал этилган. Унда қўлланилган Xiaomi Жиншажианг аккумуляторининг сиғими 6000 мА·ч га тенг бўлиб, батарея таркибида кремний миқдори 20 фоизни ташкил қилади. Бу эса ўз навбатида ихчам ва юпқа корпусда батарея қувватини узоқ муддат сақлаб туриш имконини беради ва фойдаланувчиларга кундалик вазифаларни муаммосиз бажариш учун етарли захирани тақдим этади.
…