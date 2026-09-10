Xiaomi компанияси янги Xiaomi 18 Фолд букланувчи смартфонини тақдим этди

·41·Техно
Xiaomi компанияси янги Xiaomi 18 Фолд букланувчи смартфонини тақдим этди

Xiaomi технология бозори етакчилари орасида яна бир муҳим қадам ташлаб, Apple компаниясини ортда қолдирган ҳолда ўзининг янги букланувчи қурилмаси — Xiaomi 18 Фолд савдоси бошланганини расман эълон қилди. Ушбу қурилманинг тақдимоти смартфонлар бозорида янги рақобат босқичини бошлаб берди, чунки Apple ўзининг илк букланувчи гаджетини фақат октябрь ойининг охирига бориб чиқариши кутилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Хитой бозорида янги флагманнинг бошланғич нархи 11 000 юанни ташкил этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур смартфон технологик жиҳатдан жуда бой ва илғор ечимларни ўз ичига олгани билан эътиборга молик. Хусусан, Xiaomi 18 Фолд бозорда илк бор янги Хринг O3 чипи билан жиҳозланган қурилма бўлди. Компания вакили Лу Вейбингнинг таъкидлашича, ушбу процессор AnTuTu бенчмарк синовларида 5 миллион баллдан ошиб ўтган тарихдаги илк сунъий интеллектга ихтисослашган флагман процессор ҳисобланади.

Мустаҳкам конструкция ва замонавий экран

Ишлаб чиқарувчилар букланувчи қурилмаларнинг энг нозик нуқтаси бўлган чидамлилик масаласига алоҳида эътибор қаратишган. Қурилмага ўрнатилган ташқи экран 5,38 дюймли қулай ўлчамга эга бўлиб, фойдаланишда максимал қулайлик яратади. Конструкциянинг ишончлилигини ошириш мақсадида мутахассислар махсус Xiaomi Dragon-Боне деб номланган янги шарнир (илгич) механизмини ҳамда икки қаватли ультра юпқа УТГ ойнасини татбиқ этишган.

Смартфоннинг ташқи кўриниши нафақат ихчамлиги, балки рекорд даражадаги юпқалиги билан ҳам ҳайратда қолдиради. Бутун корпуснинг қалинлиги атиги 5 миллиметрни ташкил этади, бу эса уни ўз синфидаги энг илғор муҳандислик ютуқларидан бирига айлантиради. Бундай юпқа корпусда юқори унумдорлик ва катта сиғимли батареяни жамлаш муҳандислар учун жиддий ютуқ бўлди.

Оптика ва қувват имкониятлари

Фотография ишқибозлари учун Xiaomi 18 Фолд жиддий имкониятларни тақдим этади. Қурилманинг асосий камера блоки таниқли Леика компанияси билан ҳамкорликда яратилган. Ундаги асосий сенсор 200 мегапикселлик улкан пикселлар сиғимига эга бўлиб, тасвир тиниқлиги ва деталлар бойлигини таъминлайди. Шунингдек, тизим 3,5 каррали оптик яқинлаштиришни таъминловчи перископик телеобъектив билан тўлдирилган.

Смартфоннинг автоном ишлаш масаласи ҳам юқори даражада ҳал этилган. Унда қўлланилган Xiaomi Жиншажианг аккумуляторининг сиғими 6000 мА·ч га тенг бўлиб, батарея таркибида кремний миқдори 20 фоизни ташкил қилади. Бу эса ўз навбатида ихчам ва юпқа корпусда батарея қувватини узоқ муддат сақлаб туриш имконини беради ва фойдаланувчиларга кундалик вазифаларни муаммосиз бажариш учун етарли захирани тақдим этади.

XiaomiXiaomi 18 ФолдСмартфонларТехнологияларЛеика
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон киберхавфсизлик бўйича минтақада учинчи ўриндаЎзбекистон киберхавфсизлик бўйича минтақада учинчи ўриндаБугун, 10:42iPhone Дуо смартфонининг ички экранида сезиларли букилиш изи аниқландиiPhone Дуо смартфонининг ички экранида сезиларли букилиш изи аниқландиБугун, 10:26Хитой 2028 йилда Марсдан тупроқ олиб келиш миссиясини бошлайдиХитой 2028 йилда Марсдан тупроқ олиб келиш миссиясини бошлайдиБугун, 09:23Apple Watch Сериес 12 ва Ultra 4 тақдим этилдиApple Watch Сериес 12 ва Ultra 4 тақдим этилдиБугун, 08:27Apple ниҳоят тарихий қадам ташлади: биринчи букланадиган iPhone Duo тақдим этилдиApple ниҳоят тарихий қадам ташлади: биринчи букланадиган iPhone Duo тақдим этилдиБугун, 08:18Apple тушунтириш бермасдан янги iPhone 17 линияси нархини оширдиApple тушунтириш бермасдан янги iPhone 17 линияси нархини оширдиБугун, 02:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади