Трамп Россия раҳбари билан бир соатлик мулоқот тафсилотларини очиқлади
Жаҳон сиёсатининг марказида турган Украина можаросини тинч йўл билан ҳал этиш жараёнида муҳим дипломатик бурилиш юз бермоқда. АҚШ Президенти Дональд Трамп Россия Федерацияси Президенти Владимир Путин билан бўлиб ўтган охирги телефон мулоқотини ниҳоятда ижобий баҳолаб, расмий Кремль келишув тузишга тайёр эканини маълум қилди. Техас штатига учиб кетиш олдидан оқ уй раҳбари журналистлар билан очиқ мулоқотда бўлиб, музокаралар бўйича муҳим тафсилотларни ўртоқлашди. Трампнинг таъкидлашича, эндиликда асосий қадамни расмий Киев ташлаши ва муросага интилиши лозим. Хўш, Оқ уй ва Кремль раҳбарлари бир соат давомида нималарни муҳокама қилишди, Путин ва Зеленский ўртасидаги асосий тўсиқ нимада ҳамда уч томонлама саммит қачон ўтказилиши мумкин? Мақола охирида эса асосий интрига — Москва ва Киев музокараларининг якуний натижаси ва Трамп режасининг кейинги тақдири бўйича барча тафсилотларни эътиборингизга ҳавола қиламиз.
Трампнинг шов-шувли баёноти: «Путин билан суҳбат аъло даражада ўтди»
РИА Новости агентлиги хабарига кўра, АҚШ Президенти самолёт трапи олдида матбуот ходимларига қуйидаги фикрларни билдирди:
Кремлнинг келишувга мойиллиги: Дональд Трамп Россия етакчиси билан суҳбат жуда самарали кечганини ва Владимир Путин Украина бўйича музокаралар орқали келишувга эришиш ниятида эканини билдирди;
Киевга очиқ чақириқ: Трамп агар Владимир Зеленский ҳам ана шундай келишув тузишни истаса, бу бутун дунё учун «жуда яхши бўлишини» алоҳида қайд этди;
Уч томонлама учрашув режаси: АҚШ президенти Владимир Путин ва Владимир Зеленский иштирокида уч томонлама юзма-юз саммит ўтказилишига умид билдирди, бироқ учрашувнинг аниқ санаси ҳозирча очиқланмади.
«Путин билан аъло даражада гаплашиб олдик, у келишув тузишни хоҳламоқда. Агар Зеленский ҳам келишув тузишни истаса, бу жуда зўр иш бўларди», — дея баёнот берди Дональд Трамп.
Тинчлик йўлидаги асосий тўсиқ: «Шахсий адоват ва урушдан чарчоқ»
АҚШ Президенти урушни тўхтатишдаги бош муаммо борасида ўз қарашларини яна бир бор такрорлади:
Шахсий нафрат омили: Трампнинг таъкидлашича, бугунги кунда тинчлик битимига эришиш йўлидаги энг катта тўсиқ — Владимир Путин ва Владимир Зеленский ўртасидаги ўзаро кучли шахсий адоват ва бир-бирини қабул қила олмасликдир;
Томонларнинг толиқиши: Оқ уй раҳбари ҳар икки давлат етакчиси ҳам давом этаётган ҳарбий ҳаракатлардан, урушнинг оғир оқибатларидан «аллақачон чарчагани»га қатъий ишонч билдирмоқда.
8 сентябрдаги бир соатлик ёпиқ мулоқот
Кўпчилик сиёсий кузатувчилар ва экспертларни қизиқтирган энг муҳим масала — Трамп ва Путин ўртасидаги ушбу суҳбат айнан қайси дипломатик воқеаларнинг давоми бўлгани ва унда қандай ҳужжатлар кўриб чиқилганидир. Энг муҳим хулоса шундаки, Путин ва Трамп 8 сентябрь куни тўғридан-тўғри телефон орқали мулоқот қилишган. Мазкур мулоқотда Трампнинг махсус вакиллари Стив Уиткофф ва Жаред Кушнернинг Москва ҳамда Киевга амалга оширган ташрифлари ва у ерда ўтказилган музокаралар натижалари батафсил кўриб чиқилди. Россия президентининг ёрдамчиси Юрий Ушаковнинг маълум қилишича, бир соат давом этган мазкур суҳбат ўта конструктив ва очиқ руҳда кечган. Бу эса АҚШ томонидан таклиф этилаётган янги тинчлик битими бўйича Кремль билан мулоқот канали узлуксиз ишлаётганини ва келажакда Путин – Зеленский – Трамп саммитининг ўтказилиши эҳтимоли ҳар қачонгидан ҳам ошганини кўрсатмоқда.
Сизнингча, Дональд Трампнинг таъкидлаганидек, Путин ва Зеленский ўртасидаги шахсий адоват бартараф этилиб, уларни уч томонлама учрашув столига ўтқазиш имкони борми? Россия ва АҚШ ўртасидаги музокаралар Украинадаги қуролли тўқнашувга яқин ойларда чек қўя оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон сиёсатидаги ушбу катта дипломатик жараён таҳлилини яқинларингиз ҳамда сиёсат ихлосмандларига улашинг!
…