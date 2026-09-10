Мактабларда катта ўзгариш: 2031 йилгача барча дарсликлар янги алифбога ўтказилади

·0·Ўзбекистон
Мактабларда катта ўзгариш: 2031 йилгача барча дарсликлар янги алифбога ўтказилади

Ўзбекистон миллий таълим тизимида кўп йиллардан буён кутилаётган ва жамоатчилик диққат марказида бўлган тарихий ислоҳот амалиётга кўчмоқда. Мамлакатдаги барча умумтаълим мактабларида ўқув дарсликларини янгиланган ўзбек лотин алифбосига тўлиқ ўтказиш бўйича аниқ режа ва муддатлар белгиланди. Тасдиқланган дастурга мувофиқ, мактаб дастурларини янги графикага мослаштириш жараёни бирданига эмас, балки болалар ва ўқитувчилар учун ортиқча стресс туғдирмайдиган босқичма-босқич тизим асосида амалга оширилади. Энг эътиборли жиҳати шундаки, ушбу мислсиз таълим модернизацияси учун давлат бюджетидан алоҳида қўшимча харажат талаб этилмайди. Хўш, 1-синф ўқувчилари янги алифбодаги китобларни қачондан бошлаб қўлга олишади, юқори синф дарсликлари қандай янгиланади ва бу жараён нега 2031 йилгача давом этади? Мақола охирида эса — ушбу тизимли ўтишнинг молиявий сири ва миллий таълим келажагига таъсири бўйича барча тафсилотларни эътиборингизга ҳавола этамиз.

2027 йилдан старт: 1-синфлардан бошланадиган босқичма-босқич янгиланиш

Таълим муассасаларида дарсликларни қайта нашр этиш ва янги алифбога мослаштириш тартиби аниқ белгиланди:

  • 2027 йилдан 1-синфлар: Янгиланган алифбо асосида чоп этилган илк дарсликлар 2027/2028 ўқув йилидан бошлаб биринчи синф ўқувчиларига тақдим этилади;

  • Юқори синфлар босқичма-босқич ўтади: 2-синфдан 11-синфгача бўлган ўқувчиларнинг китоблари эса мактаб тизимидаги дарсликларни қайта нашр этишнинг амалдаги даврийлигига қараб кетма-кет янгилаб борилади;

  • 2031 йил — тўлиқ якун: 2027 йилда бошланган ушбу узлуксиз жараён 2031 йилга келиб мамлакат бўйлаб 100 фоиз якунланади ва барча мактаб дарсликлари тўлиқ янги алифбога ўтказилади.

«Мактаб дарсликларини янги алифбога ўтказиш ўқувчиларнинг қабул қилиш имконияти ва китобларнинг табиий алмашиш муддатлари ҳисобга олинган ҳолда режали асосда кечади», — дея қайд этилмоқда таълим стандартлари таҳлилида.

Бюджетга юк йўқ: Молиявий механизм қандай ишлайди?

Кўпчилик ота-оналар ва жамоатчиликни қизиқтирган молиявий масала юзасидан оқилона ечим танланди:

  • Одатий нашр цикли: Ўзбекистонда мактаб дарсликлари белгиланган муддатларда (одатда ҳар бир неча йилда) янгиланиб ва қайта чоп этиб турилади;

  • Қўшимча харажатсиз жараён: Янги алифбога ўтиш айнан мана шу режали қайта нашр этиш цикли доирасида олиб борилиши сабабли давлат ғазнасидан ёки ота-оналардан алоҳида қўшимча маблағ талаб этилмайди;

  • Иқтисодий ва амалий қулайлик: Бу усул маблағларнинг самарали сарфланишини кафолатлайди ҳамда эскирган китоблар табиий тарзда янги алифбодаги замонавий нашрларга алмаштирилади.

Миллий ёзув бирлиги ва саводхонлик истиқболлари

Ушбу қарор Ўзбекистонда йиллар давомида кузатилган ёзувдаги чалкашликлар, ҳарфларнинг ноқулайлиги ва авлодлар ўртасидаги графика тафовутини бартараф этиш йўлидаги энг катта қадамдир. 2027 йилдан биринчи синфга қадам қўядиган янги авлод таълимнинг илк куниданоқ такомиллаштирилган қулай алифбода савод чиқаради. Беш йиллик босқичма-босқич муддатнинг (2027–2031 йиллар) белгиланиши эса нафақат нашриётлар ва полиграфия тизимига, балки педагоглар ҳамда мутахассисларга методикани тўлиқ мослаштириш учун етарли вақт беради. Натижада, 2031 йилга бориб мамлакат таълим тизими тўлиқ ягона ва мустаҳкам лотин ёзуви стандартига эга бўлади.

Сизнингча, мактаб дарсликларининг 2031 йилгача янги алифбога босқичма-босқич ўтказилиши фарзандларимизнинг саводхонлиги ва ўқиш тезлигига қандай таъсир кўрсатади? Бу жараённи тезлаштириш керакми ёки беш йиллик босқичли режа энг тўғри танловми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва фарзандлари мактабда таълим олаётган барча ота-оналар ҳамда ўқитувчиларга ушбу муҳим янгиликни улашинг!

Ўзбекистон таълим реформасилатин алифбосига ўтказишмактаб дарсликларибюджетбосқичли ўтказиш2031 йилмодернизация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Президент Администрацияси Раҳбари Саида Мирзиёевага стратегик янги ваколат берилдиПрезидент Администрацияси Раҳбари Саида Мирзиёевага стратегик янги ваколат берилдиБугун, 15:07«O‘» ва «G‘» энди бошқача ёзиладими? Сенат алифбо ислоҳотига оид қонунни маъқуллади«O‘» ва «G‘» энди бошқача ёзиладими? Сенат алифбо ислоҳотига оид қонунни маъқулладиБугун, 14:591 ноябрдан ППХ, ЙПХ ва маҳалла инспекторларининг ваколатлари кескин кенгаяди1 ноябрдан ППХ, ЙПХ ва маҳалла инспекторларининг ваколатлари кескин кенгаядиБугун, 14:19Талабалар учун Тошкентда янги автобус йўналиши ишга тушдиТалабалар учун Тошкентда янги автобус йўналиши ишга тушдиБугун, 14:19Хива, Бухоро ва Тошкент ўртасида замонавий электропоездлар қатнови йўлга қўйилмоқдаХива, Бухоро ва Тошкент ўртасида замонавий электропоездлар қатнови йўлга қўйилмоқдаБугун, 14:13Шифокор ва фармацевтлар диққатига: Тиббиёт ходимлари учун янги қатъий талабларШифокор ва фармацевтлар диққатига: Тиббиёт ходимлари учун янги қатъий талабларБугун, 14:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди