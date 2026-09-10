Покистонлик эркак Абу-Дабида 1,5 миллиард сўмлик лотерея ютди

·73·Дунё
Покистонлик эркак Абу-Дабида 1,5 миллиард сўмлик лотерея ютди

Покистон фуқароси, 64 ёшли Шаукат Афтаб, Абу-Дабида ўтказилган лотерея тиражида катта мукофотни қўлга киритди. Унинг омади келиб, 15 миллион дирҳам, яъни тахминан 1,5 миллиард рупий миқдоридаги бош мукофотни ютиб олган.

Лотерея ташкилотчилари Афтабга ғолиб бўлгани ҳақида хабар бериш учун Покистонда бўлган вақтида телефон орқали қўнғироқ қилган. Бироқ 64 ёшли эркак дастлаб бу хабарга ишонмаган ва қўнғироқни фирибгарлардан бўлиши мумкин, деб гумон қилган.

Шундан сўнг ташкилотчилар ундан лотерея чиптасидаги рақамни расмий веб-сайт орқали текширишни сўраган. Афтаб маълумотларни мустақил равишда текширгач, ҳақиқатан ҳам катта мукофот соҳиби бўлганини англаган.

Ташкилотчилар маълумотига кўра, Афтаб 15 йил давомида мунтазам равишда лотерея чипталари сотиб олган. У шунча йиллик интилишидан сўнг ниҳоят омадли тиражда бош совринни қўлга киритган.

Мазкур тиражда бошқа иштирокчилар ҳам мукофотсиз қолмаган. Тўрт нафар Ҳиндистон фуқароси ва бир нафар Бангладеш вакили ҳам 100 минг дирҳамдан пул мукофотига эга бўлган.

Шу тариқа, Шаукат Афтабнинг 15 йиллик лотерея иштирокидан кейинги омади уни катта маблағ соҳиби қилди. Ғолиб эса дастлаб бу хабарни фирибгарлик деб ўйлагани билан, расмий сайтдаги текширувдан кейин ўзининг ҳақиқий омадини билган.

ПокистонлотереяАбу-Дабидирхамқўлга киритганфирибгарликомад
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Исроилда ёш болали оилаларни ларзага солган ҳолат: Қандай фитна фош қилинди?Исроилда ёш болали оилаларни ларзага солган ҳолат: Қандай фитна фош қилинди?Бугун, 19:26Москвада Британия элчихонасини қўриқлаган жосус ушланди: У элчига суиқасдда айбланмоқдаМосквада Британия элчихонасини қўриқлаган жосус ушланди: У элчига суиқасдда айбланмоқдаБугун, 17:56«Яндекс» собиқ раҳбари Palantir билан бирлашди: У Россияга қандай хавф туғдирмоқда?«Яндекс» собиқ раҳбари Palantir билан бирлашди: У Россияга қандай хавф туғдирмоқда?Бугун, 17:31Тиллага “кўмилган” келин ҳам терговда ҳибсга олиндиТиллага “кўмилган” келин ҳам терговда ҳибсга олиндиБугун, 17:14Трампнинг махсус элчиси Минскка шошилинч йўл олмоқда: Жон Коул нимани кўзламоқда?Трампнинг махсус элчиси Минскка шошилинч йўл олмоқда: Жон Коул нимани кўзламоқда?Бугун, 16:46Ҳар бир америкаликка $5000 дан нақд пул: Трамп сайлов олдидан мислсиз ваъда бердиҲар бир америкаликка $5000 дан нақд пул: Трамп сайлов олдидан мислсиз ваъда бердиБугун, 16:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада