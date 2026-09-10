Покистонлик эркак Абу-Дабида 1,5 миллиард сўмлик лотерея ютди
Покистон фуқароси, 64 ёшли Шаукат Афтаб, Абу-Дабида ўтказилган лотерея тиражида катта мукофотни қўлга киритди. Унинг омади келиб, 15 миллион дирҳам, яъни тахминан 1,5 миллиард рупий миқдоридаги бош мукофотни ютиб олган.
Лотерея ташкилотчилари Афтабга ғолиб бўлгани ҳақида хабар бериш учун Покистонда бўлган вақтида телефон орқали қўнғироқ қилган. Бироқ 64 ёшли эркак дастлаб бу хабарга ишонмаган ва қўнғироқни фирибгарлардан бўлиши мумкин, деб гумон қилган.
Шундан сўнг ташкилотчилар ундан лотерея чиптасидаги рақамни расмий веб-сайт орқали текширишни сўраган. Афтаб маълумотларни мустақил равишда текширгач, ҳақиқатан ҳам катта мукофот соҳиби бўлганини англаган.
Ташкилотчилар маълумотига кўра, Афтаб 15 йил давомида мунтазам равишда лотерея чипталари сотиб олган. У шунча йиллик интилишидан сўнг ниҳоят омадли тиражда бош совринни қўлга киритган.
Мазкур тиражда бошқа иштирокчилар ҳам мукофотсиз қолмаган. Тўрт нафар Ҳиндистон фуқароси ва бир нафар Бангладеш вакили ҳам 100 минг дирҳамдан пул мукофотига эга бўлган.
Шу тариқа, Шаукат Афтабнинг 15 йиллик лотерея иштирокидан кейинги омади уни катта маблағ соҳиби қилди. Ғолиб эса дастлаб бу хабарни фирибгарлик деб ўйлагани билан, расмий сайтдаги текширувдан кейин ўзининг ҳақиқий омадини билган.
…