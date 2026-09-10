Исроилда ёш болали оилаларни ларзага солган ҳолат: Қандай фитна фош қилинди?
Исроилда жамоатчиликни ларзага солган ва ёш болали оилаларни ваҳимага қўйган мислсиз жиноят фош этилди. Иерусалим полицияси ва мамлакатнинг қудратли хавфсизлик хизмати — ШАБАК супермаркетларда сотилаётган гўдаклар озуқасига яширинча хавфли кимёвий моддалар юборган 41 ёшли шахсни қўлга олди. Нуфузли The Jerusalem Post нашри берган хабарга кўра, Беэр-Шева шаҳрида яшовчи эркак машҳур брендга тегишли болалар пюреларини расталардан ўғирлаб, уларга тиббий дориларни шприц орқали киритган ва яна қайта сотув пештахталарига қўйиб кетган. Мазкур заҳарланган озуқани истеъмол қилган бир нечта чақалоқ оғир аҳволда шифохонага ётқизилгач, мамлакатда кенг кўламли қидирув операцияси бошланган эди.
Хўш, жиноятчи болалар овқатига қайси хавфли препаратларни қўшган, заҳарланган гўдакларнинг ҳолати қандай ва руҳий касал деб топилган эркак суд олдида жавоб берадими? Мақола охирида эса — ушбу даҳшатли диверсиянинг асл моҳияти ва прокуратура томонидан қўйилаётган оғир айбловлар бўйича барча тафсилотларни эътиборингизга ҳавола этамиз.
Шприцдаги заҳар ва супермаркет расталари: Ян Шемланинг сирли режаси
ШАБАК ва Иерусалим полицияси олиб борган кенг кўламли тергов қуйидаги даҳшатли схема фош этилишига олиб келди:
Гумонланувчининг шахси: Жиноятни содир этишда гумонланиб Беэр-Шева шаҳрида истиқомат қилувчи 41 ёшли Ян Шемла 2026 йил 31 август куни ўз уйида махсус кучлар томонидан қўлга олинди;
Жиноят схемаси: У Иерусалимдаги «Золь ве-Бегадоль» супермаркетлар тармоғидан чақалоқлар учун мўлжалланган «Prinok» савдо белгиси остидаги мевали пюре банкаларини ўғирлаб кетган;
Хавфли кимёвий аралашма: Шемла мазкур банкаларга кучли седатив таъсирга эга бўлган дори воситаларини — клоназепам ва лоразепам препаратларини юборган ҳамда ҳеч нарса бўлмагандек яна дўкон расталарига қайтариб жойлаштирган;
Чақалоқлар учун ўлим хавфи: Ушбу дорилар бензодиазепинлар гуруҳига мансуб бўлиб, фақат катталар учун мўлжалланган; ёш болалар организми учун эса мушаклар фалажланиши, чуқур уйқучанлик ва нафас олишнинг тўхтаб қолиши каби ўлимга олиб келувчи оғир асоратларни келтириб чиқаради.
«Бу шунчаки безорилик эмас, балки ҳимоясиз гўдакларнинг ҳаётига қасддан қилинган энг шафқатсиз ва жирканч суиқасддир», — дея маълум қилди тергов гуруҳи вакиллари.
Июнь ойидаги заҳарланиш ва «Хадасса» клиникасидаги фавқулодда ҳолат
Жиноятнинг илк излари ёз бошида пойтахт тиббиёт муассасаларида сезилган:
Биринчи қурбонлар: Воқеа илк бор 2026 йилнинг июнь ойида Иерусалимдаги «Хадасса — Эйн-Керем» шифохонасига бир нечта чақалоқ оғир заҳарланиш белгилари билан келтирилганда фош бўлди;
Симптомлар: Гўдакларда кучли ҳолсизлик, лоқайдлик, апатия ва одатий бўлмаган чуқур уйқучанлик ҳолати кузатилган;
Қон таҳлиллари ҳақиқати: Шифокорлар болаларнинг қонини текширганда унда кучли бензодиазепин изларини аниқлашган;
Бахтли якун: Тиббиёт ходимларининг ўз вақтида кўрсатган муолажалари туфайли барча заҳарланган болаларнинг ҳаёти сақлаб қолинди ва улар қониқарли ҳолатда уйларига жавоб берилди.
Суд жараёни, руҳий ҳолат ва умрбод қамоқ таҳдиди
Прокуратура Ян Шемлага нисбатан энг оғир моддалар бўйича айблов эълон қилишга тайёрланмоқда:
Оғир айбловлар рўйхати: Гумонланувчи инсон ҳаётига хавф солувчи заҳарли моддалардан фойдаланиш, ўғирлик ва кучли таъсир қилувчи дориларни бепарво сақлаш ҳамда тарқатишда айбланмоқда;
Ҳибс муддати узайтирилди: Суд қарори билан у эҳтиёт чораси сифатида ҳибсда сақланмоқда;
Руҳий жиҳатдан соғлом: Тергов давомида унга илгари биполяр бузилиш ташхиси қўйилгани аниқланган, бироқ ўтказилган суд-психиатрия экспертизаси Шемланинг ўз хатти-ҳаракатларини тўлиқ англаб етганини, яъни жиноий жавобгарликка тўлиқ лаёқатли (соғлом) эканини тасдиқлади.
Озиқ-овқат хавфсизлигидаги янги огоҳлантириш ва сабоқ
Мазкур мудҳиш воқеа нафақат Исроилда, балки бутун дунёда супермаркетлардаги болалар озуқаси ва маҳсулотлар хавфсизлиги бўйича жиддий саволларни кун тартибига чиқарди. Ҳар куни минглаб ота-оналар кўзи юмуқ ҳолда сотиб оладиган фабрика маҳсулотлари расталарда хавф остида қолиши мумкинлиги харидорларнинг савдо тармоқларига бўлган ишончига оғир путур етказди. Терговнинг гумонланувчини руҳий жиҳатдан жавобгарликка тортиш мумкин деб топиши жиноятчининг қонун олдида энг оғир жазога тортилишини таъминлайди. Шу билан бирга, йирик супермаркетлар ва ишлаб чиқарувчилар эндиликда болалар озуқаси идишларининг очилиб-ёпилиш тизимини ва дўконлардаги видеокузатув назоратини тубдан кучайтиришга мажбур бўлади.
Сизнингча, дўкон расталаридаги болалар овқатларини бундай ғаразли ҳаракатлардан ҳимоя қилиш учун савдо марказлари ва ишлаб чиқарувчилар қандай қўшимча хавфсизлик чораларини кўриши зарур? Ота-оналар болалар пюреси ва сутларини сотиб олаётганда нималарга энг кўп эътибор беришлари керак? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва фарзанд тарбиялаётган барча яқинларингиз, ота-оналар ҳамда дўстларингизни огоҳликка чорлаб, ушбу муҳим материални улашинг!
…