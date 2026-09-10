Хитойда кутилмаган зарба: Ўзбекистон U23 терма жамоаси сафарда мағлуб бўлди
Осиё майдонларида навбатдаги йирик халқаро турнирларга тайёргарлик кўраётган футбол бўйича Ўзбекистон олимпия (U23) терма жамоаси сафарда жиддий синовга дуч келди. Хитой ва Ўзбекистон ёшлар терма жамоалари ўртасида кечган ўртоқлик учрашуви миллий жамоамиз учун кутилмаган тарзда мезбонларнинг 2:0 ҳисобидаги ишончли ғалабаси билан якунланди. Мезбонлар ҳар икки бўлимда майдонда юқори босим уюштириб, ҳимоямиздаги камчиликлардан унумли фойдаланиб кетди. Бош мураббийлар штаби янги номларни синаб кўриш мақсадида бир қатор етакчиларни асосий таркибда майдонга туширган бўлса-да, яратилган вазиятларни голга айлантиришда оқсашлар кузатилди.
Хўш, голлар қайси дақиқаларда киритилди, Ўзбекистон термасининг бошланғич таркиби қандай кўриниш олди ва захирадан кимлар баҳсга қўшилди? Мақола охирида эса — ушбу мағлубият ортидаги муҳим хулосалар ҳамда расмий ўйинлар олдидан кўрилиши керак бўлган чоралар бўйича барча тафсилотларни эътиборингизга ҳавола қиламиз.
Ўйин хронологияси: 28 ва 83-дақиқалардаги қақшатқич зарбалар
Учрашув мезбонларнинг фаол ҳужумлари ва мудофаамизни синовдан ўтказиши билан бошланди:
Биринчи бўлим ва илк гол: Баҳснинг дастлабки дақиқаларидан босим ўтказган Хитой U23 вакиллари 28-дақиқада ҳисобни очишга муваффақ бўлди;
Ўзбекистоннинг жавоб ҳужумлари: Голдан сўнг вакилларимиз тўп назоратини қўлга олиб, рақиб жарима майдончаси атрофида хавфли вазиятлар яратишга интилди, аммо сўнгги паслардаги аниқлик етишмади;
Иккинчи бўлимдаги якуний зарба: Иккинчи бўлим охирида, вакилларимиз мувозанатни тиклаш учун олдинга ўтган бир паллада, мезбонлар 83-дақиқада қарши ҳужумни гол билан якунлаб, 2:0 кўринишидаги якуний ҳисобни ўрнатди.
«Ўртоқлик учрашувлари хатоларни кўриб чиқиш ва камчиликлар устида ишлаш учун энг яхши майдондир. Бундай баҳслардаги мағлубият кейинги расмий беллашувлар учун зарур сабоқ бўлади», — дея қайд этмоқда футбол таҳлилчилари.
Майдонга тушган таркиблар: Мураббийлар кимларга ишонч билдирди?
Ушбу беллашувда Ўзбекистон U23 мураббийлар штаби бир қатор янги ўйинчиларнинг салоҳиятини синовдан ўтказди:
Асосий таркиб: Муратбаев, Ҳамидов, Муртазоев, Ризқулов, Ҳайруллаев, Саиднуруллаев, Ўринбоев, Файзуллаев, Ўрмонжонов, Каримов, Ибраимов;
Захирадаги кучлар: Муркаев, Умаров, Ҳушвақтов, Баҳромов, Саидов, Жумаев, Тўлқинбеков, Абду Назаров, Реимов, Абдураҳмонов, Абдуллаев, Шодибоев;
Ўйин амалиёти: Мураббийлар учрашув давомида захирадан бир нечта футболчиларни майдонга тушириб, уларнинг жисмоний ва тактик ҳолатини кўздан кечирди.
Навбатдаги расмий турнирлар олдидан муҳим сабоқ
Мазкур баҳс ҳисоби мухлисларни бироз хафа қилган бўлса-да, ўртоқлик учрашувининг асосий вазифаси айнан шундай мураккаб рақибларга қарши заиф томонларни аниқлаб олишдан иборат. Сафарда кечган ўйинда Хитой жамоасининг жисмоний тайёргарлиги ва қарши ҳужумлардаги тезлиги вакилларимиз учун жиддий огоҳлантириш бўлди. Таркибни шакллантириш, ҳужумларни якунлашдаги совуққонликни ошириш ва мудофаа чизиғидаги ўзаро боғлиқликни кучайтириш бўйича мураббийлар штабида ҳали етарлича иш борлиги кўринди. Энг муҳими, ушбу баҳсдан тўғри хулоса чиқарилиб, олдинда турган қитъа миқёсидаги ҳал қилувчи баҳсларга жамоанинг мукаммал тайёргарлик билан етиб боришидир.
Сизнингча, Ўзбекистон U23 терма жамоасининг Хитойга қарши ўйинда мағлуб бўлишига асосий сабаб нима бўлди — таркибдаги ротациями ёки рақибнинг кутилмаган босими? Расмий мусобақаларга қадар мураббийлар штаби биринчи навбатда қайси чизиқларни кучайтириши керак деб ўйлайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболи ихлосмандларига ушбу муҳим ўйин таҳлилини улашинг!
…