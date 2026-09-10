Хитойда кутилмаган зарба: Ўзбекистон U23 терма жамоаси сафарда мағлуб бўлди

·18·Спорт
Хитойда кутилмаган зарба: Ўзбекистон U23 терма жамоаси сафарда мағлуб бўлди

Осиё майдонларида навбатдаги йирик халқаро турнирларга тайёргарлик кўраётган футбол бўйича Ўзбекистон олимпия (U23) терма жамоаси сафарда жиддий синовга дуч келди. Хитой ва Ўзбекистон ёшлар терма жамоалари ўртасида кечган ўртоқлик учрашуви миллий жамоамиз учун кутилмаган тарзда мезбонларнинг 2:0 ҳисобидаги ишончли ғалабаси билан якунланди. Мезбонлар ҳар икки бўлимда майдонда юқори босим уюштириб, ҳимоямиздаги камчиликлардан унумли фойдаланиб кетди. Бош мураббийлар штаби янги номларни синаб кўриш мақсадида бир қатор етакчиларни асосий таркибда майдонга туширган бўлса-да, яратилган вазиятларни голга айлантиришда оқсашлар кузатилди.

Хўш, голлар қайси дақиқаларда киритилди, Ўзбекистон термасининг бошланғич таркиби қандай кўриниш олди ва захирадан кимлар баҳсга қўшилди? Мақола охирида эса — ушбу мағлубият ортидаги муҳим хулосалар ҳамда расмий ўйинлар олдидан кўрилиши керак бўлган чоралар бўйича барча тафсилотларни эътиборингизга ҳавола қиламиз.

Ўйин хронологияси: 28 ва 83-дақиқалардаги қақшатқич зарбалар

Учрашув мезбонларнинг фаол ҳужумлари ва мудофаамизни синовдан ўтказиши билан бошланди:

  • Биринчи бўлим ва илк гол: Баҳснинг дастлабки дақиқаларидан босим ўтказган Хитой U23 вакиллари 28-дақиқада ҳисобни очишга муваффақ бўлди;

  • Ўзбекистоннинг жавоб ҳужумлари: Голдан сўнг вакилларимиз тўп назоратини қўлга олиб, рақиб жарима майдончаси атрофида хавфли вазиятлар яратишга интилди, аммо сўнгги паслардаги аниқлик етишмади;

  • Иккинчи бўлимдаги якуний зарба: Иккинчи бўлим охирида, вакилларимиз мувозанатни тиклаш учун олдинга ўтган бир паллада, мезбонлар 83-дақиқада қарши ҳужумни гол билан якунлаб, 2:0 кўринишидаги якуний ҳисобни ўрнатди.

«Ўртоқлик учрашувлари хатоларни кўриб чиқиш ва камчиликлар устида ишлаш учун энг яхши майдондир. Бундай баҳслардаги мағлубият кейинги расмий беллашувлар учун зарур сабоқ бўлади», — дея қайд этмоқда футбол таҳлилчилари.

Майдонга тушган таркиблар: Мураббийлар кимларга ишонч билдирди?

Ушбу беллашувда Ўзбекистон U23 мураббийлар штаби бир қатор янги ўйинчиларнинг салоҳиятини синовдан ўтказди:

  • Асосий таркиб: Муратбаев, Ҳамидов, Муртазоев, Ризқулов, Ҳайруллаев, Саиднуруллаев, Ўринбоев, Файзуллаев, Ўрмонжонов, Каримов, Ибраимов;

  • Захирадаги кучлар: Муркаев, Умаров, Ҳушвақтов, Баҳромов, Саидов, Жумаев, Тўлқинбеков, Абду Назаров, Реимов, Абдураҳмонов, Абдуллаев, Шодибоев;

  • Ўйин амалиёти: Мураббийлар учрашув давомида захирадан бир нечта футболчиларни майдонга тушириб, уларнинг жисмоний ва тактик ҳолатини кўздан кечирди.

Навбатдаги расмий турнирлар олдидан муҳим сабоқ

Мазкур баҳс ҳисоби мухлисларни бироз хафа қилган бўлса-да, ўртоқлик учрашувининг асосий вазифаси айнан шундай мураккаб рақибларга қарши заиф томонларни аниқлаб олишдан иборат. Сафарда кечган ўйинда Хитой жамоасининг жисмоний тайёргарлиги ва қарши ҳужумлардаги тезлиги вакилларимиз учун жиддий огоҳлантириш бўлди. Таркибни шакллантириш, ҳужумларни якунлашдаги совуққонликни ошириш ва мудофаа чизиғидаги ўзаро боғлиқликни кучайтириш бўйича мураббийлар штабида ҳали етарлича иш борлиги кўринди. Энг муҳими, ушбу баҳсдан тўғри хулоса чиқарилиб, олдинда турган қитъа миқёсидаги ҳал қилувчи баҳсларга жамоанинг мукаммал тайёргарлик билан етиб боришидир.

Сизнингча, Ўзбекистон U23 терма жамоасининг Хитойга қарши ўйинда мағлуб бўлишига асосий сабаб нима бўлди — таркибдаги ротациями ёки рақибнинг кутилмаган босими? Расмий мусобақаларга қадар мураббийлар штаби биринчи навбатда қайси чизиқларни кучайтириши керак деб ўйлайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболи ихлосмандларига ушбу муҳим ўйин таҳлилини улашинг!

Узбекистон U23ХитойДўстлик матчФутболТренингТактикаНатижаЮнона
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона мавсумни ажойиб бошлади ва Чемпионлар лигасида фаворитга айландиБарселона мавсумни ажойиб бошлади ва Чемпионлар лигасида фаворитга айландиБугун, 15:18Ханси Флик Ламин Ямални Олтин тўпга лойиқ деб топдиХанси Флик Ламин Ямални Олтин тўпга лойиқ деб топдиБугун, 12:50Лионель Месси ва Роберт Левандовски тўқнашуви MLS рекордини янгиладиЛионель Месси ва Роберт Левандовски тўқнашуви MLS рекордини янгиладиБугун, 12:36Эрлинг Холанднинг келажаги: нима учун у Ман Ситидан кетиши керак эмас?Эрлинг Холанднинг келажаги: нима учун у Ман Ситидан кетиши керак эмас?Бугун, 12:35Энг антиқа ҳийла: Бразилиялик атлет бирданига 11 та ҳомийнинг пулини қандай олди?Энг антиқа ҳийла: Бразилиялик атлет бирданига 11 та ҳомийнинг пулини қандай олди?Бугун, 09:32Октагонда оловли тун: Noche UFC турнирининг тўлиқ карди ва марказий жанг маълум бўлдиОктагонда оловли тун: Noche UFC турнирининг тўлиқ карди ва марказий жанг маълум бўлдиБугун, 08:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди