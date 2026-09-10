Сурхондарёда 3,5 минг йиллик қабристон аниқланди

·56·Жамият
Сурхондарёда 3,5 минг йиллик қабристон аниқланди

Сурхондарё вилоятининг Шўрчи туманида Сополли маданиятига оид, тахминан 3,5 минг йил аввалги қабристон аниқланди. Мазкур археологик топилма милоддан аввалги 1700–1500-йилларга тегишли экани тахмин қилинмоқда. Бу ҳақда Маданий мерос агентлиги хабар берди.

Маълум қилинишича, Озод ёдгорлиги 2023 йилда Сурхондарё ҳавзасининг шарқий қисмида олиб борилган дала-қидирув ишлари давомида аниқланган. У Озод қишлоғининг жануби-шарқида, Далварзинтепадан қарийб 6 километр узоқликда жойлашган.

Тахминан 200×100 метр ҳудудни эгаллаган ёдгорликда 100 га яқин қабр борлиги аниқланган. Жорий йилнинг 15 августидан бошлаб унинг жануби-ғарбий қисмидаги 10 дан ортиқ қабрларда археологик қазишма ишлари олиб борилмоқда.

Дастлабки тадқиқотлар давомида қабрлардан топилган буюмлар ва дафн иншоотларининг тузилиши Сополли маданиятига хос экани аниқланган. Радиокарбон таҳлиллари ҳамда топилмаларнинг қиёсий ўрганилиши ёдгорликнинг милоддан аввалги 1700–1500-йилларга оидлигини кўрсатмоқда.

Qadimiy kulolchilik buyumlari va arxeologik qazishma hududining ko'rinishi.

Мутахассисларнинг қайд этишича, Озод ёдгорлиги Сурхондарё ҳавзасидаги энг қадимги қабристонлардан бири бўлиши мумкин. Шу сабабли топилма қадимги аҳолининг дафн маросимлари ва анъаналарини ўрганишда муҳим илмий аҳамиятга эга.

Ҳозирда ёдгорлик ҳудудида археологик қазув ва тадқиқот ишлари давом эттирилмоқда.

СурхондарёАрхеологияҚабристонСополли маданиятиМилоддан аввалгиОзод ёдгорлигиҚазув ишлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энди бу вақтда шовқин қилиш мумкин эмас: янги тартиб белгиландиЭнди бу вақтда шовқин қилиш мумкин эмас: янги тартиб белгиландиБугун, 19:47Собиқ ходим суд қарори асосида ишга тикландиСобиқ ходим суд қарори асосида ишга тикландиБугун, 15:42Тошкентда йил тўйи: Қирғизистонлик собиқ амалдор ўғлига дабдабали тўй қилдиТошкентда йил тўйи: Қирғизистонлик собиқ амалдор ўғлига дабдабали тўй қилдиБугун, 14:27Чорвоқда чўкиб кетган ота ва икки ўғилдан иккинчисининг жасади топилдиЧорвоқда чўкиб кетган ота ва икки ўғилдан иккинчисининг жасади топилдиБугун, 14:08Юнусободда жанжаллашган ўқувчиларнинг ота-оналарига чора кўрилдиЮнусободда жанжаллашган ўқувчиларнинг ота-оналарига чора кўрилдиБугун, 13:27Қамашида уй бекаси китоб ўқиб, 50 миллион сўм ютдиҚамашида уй бекаси китоб ўқиб, 50 миллион сўм ютдиБугун, 11:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари