Гексоген муҳандислар хомиклар ёрдамида ақлли соат қувватлашди
Замонавий технологиялар оламида турли галати ва ноодатий тажрибалар ўтказилишига тез-тез гувоҳ бўламиз. ixbt.com маълумотига кўра, бир гуруҳ номаълум энтузиастлар мобил гаджетлар қувватини жонли мавжудотларнинг жисмоний кучи билан солиштиришга қарор қилишди. Тажриба доирасида улар бешта хомикдан иборат ўзига хос "тирик генератор" қурилмасини йиғиб, уни Honor Watch 6 ақлли соатига улашди. Ушбу ғалати экспериментнинг асосий мақсади — замонавий смартфонларнинг тескари қувватлаш имкониятини нафақат рақамлар, балки кўргазмали тарзда "от кучи" аналоги орқали намойиш этиш эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тажрибани амалга ошириш учун диаметри 30 сантиметр бўлган бешта югуриш ғилдираги йиғилди. Ҳар бир ғилдирак тасмали узатма ёрдамида генератор сифатида ишлайдиган мотор-редукторга уланган эди. Муҳандисларнинг тушунтиришича, тизим ток йўналишини тўғрилаш учун махсус ректификатор диодлар ва тебранишларни текислаш учун суперконденсатор билан жиҳозланди. Сўнгра ДК-ДК ўзгартиргич кучланишни 5 вольтгача барқарорлаштириб, USB порти орқали соатни қувватлантиришга узатди.
Тажриба жараёни ва техник қийинчиликларЛойиҳанинг мувофиқлаштирувчиси, муҳандис Дмитрий Сулатсковнинг таъкидлашича, хомиклар бир маромда ҳаракатланмайди: улар тезлашади, секинлашади ёки бутунлай тўхтаб қолади. Бешта ғилдирак бир-биридан мустақил равишда айлангани боис, киришдаги кучланиш доимий равишда ўзгариб турган. Шунга қарамай, муҳандислар токни бир маромга келтириб, электр энергиясини тўплашга муваффақ бўлишди.
Эксперимент 10 дақиқа давом этди. Натижада, тўлиқ қувватсизланган таққослаш объекти — Honor Турбо смартфонининг симли тескари қувватлаш функциясига уланган соат 15 фоиз қувват тўплади. Шу билан бирга, хомиклар ҳаракати билан ишлаётган генераторга уланган иккинчи соат атиги 1 фоиз қувватни кўрсатди.
Натижалар ва хулосаларОлинган рақамларга асосланиб ҳисоб-китоб қилинса, бешта хомик соатни смартфонга нисбатан сезиларли даражада секинроқ қувватлагани маълум бўлади. Тажриба муаллифлари битта ўртача хомик смартфонга қараганда тахминан 75 марта секинроқ ишлашини қайд этишди. Шунингдек, улар битта кемирувчининг ўртача қувватини тахминан 0,02 ваттга тенг деб баҳолашди.
Кўпчиликни жонли мавжудотларнинг хавфсизлиги қизиқтириши табиий. Маълумотларга кўра, тажриба давомида ҳеч қандай жонзот жабр кўрмаган ва хомиклар барча ҳаракатларни ўз ихтиёри билан бажаришган. Ушбу қизиқарли эксперимент муҳандислик ижодкорлиги ва технологияларни қиёслашда нақадар ноодатий ёндашувлар мавжудлигини яна бир бор кўрсатиб берди.
…