Гексоген муҳандислар хомиклар ёрдамида ақлли соат қувватлашди

·47·Техно
Гексоген муҳандислар хомиклар ёрдамида ақлли соат қувватлашди

Замонавий технологиялар оламида турли галати ва ноодатий тажрибалар ўтказилишига тез-тез гувоҳ бўламиз. ixbt.com маълумотига кўра, бир гуруҳ номаълум энтузиастлар мобил гаджетлар қувватини жонли мавжудотларнинг жисмоний кучи билан солиштиришга қарор қилишди. Тажриба доирасида улар бешта хомикдан иборат ўзига хос "тирик генератор" қурилмасини йиғиб, уни Honor Watch 6 ақлли соатига улашди. Ушбу ғалати экспериментнинг асосий мақсади — замонавий смартфонларнинг тескари қувватлаш имкониятини нафақат рақамлар, балки кўргазмали тарзда "от кучи" аналоги орқали намойиш этиш эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тажрибани амалга ошириш учун диаметри 30 сантиметр бўлган бешта югуриш ғилдираги йиғилди. Ҳар бир ғилдирак тасмали узатма ёрдамида генератор сифатида ишлайдиган мотор-редукторга уланган эди. Муҳандисларнинг тушунтиришича, тизим ток йўналишини тўғрилаш учун махсус ректификатор диодлар ва тебранишларни текислаш учун суперконденсатор билан жиҳозланди. Сўнгра ДК-ДК ўзгартиргич кучланишни 5 вольтгача барқарорлаштириб, USB порти орқали соатни қувватлантиришга узатди.

Тажриба жараёни ва техник қийинчиликлар

Лойиҳанинг мувофиқлаштирувчиси, муҳандис Дмитрий Сулатсковнинг таъкидлашича, хомиклар бир маромда ҳаракатланмайди: улар тезлашади, секинлашади ёки бутунлай тўхтаб қолади. Бешта ғилдирак бир-биридан мустақил равишда айлангани боис, киришдаги кучланиш доимий равишда ўзгариб турган. Шунга қарамай, муҳандислар токни бир маромга келтириб, электр энергиясини тўплашга муваффақ бўлишди.

Эксперимент 10 дақиқа давом этди. Натижада, тўлиқ қувватсизланган таққослаш объекти — Honor Турбо смартфонининг симли тескари қувватлаш функциясига уланган соат 15 фоиз қувват тўплади. Шу билан бирга, хомиклар ҳаракати билан ишлаётган генераторга уланган иккинчи соат атиги 1 фоиз қувватни кўрсатди.

Натижалар ва хулосалар

Олинган рақамларга асосланиб ҳисоб-китоб қилинса, бешта хомик соатни смартфонга нисбатан сезиларли даражада секинроқ қувватлагани маълум бўлади. Тажриба муаллифлари битта ўртача хомик смартфонга қараганда тахминан 75 марта секинроқ ишлашини қайд этишди. Шунингдек, улар битта кемирувчининг ўртача қувватини тахминан 0,02 ваттга тенг деб баҳолашди.

Кўпчиликни жонли мавжудотларнинг хавфсизлиги қизиқтириши табиий. Маълумотларга кўра, тажриба давомида ҳеч қандай жонзот жабр кўрмаган ва хомиклар барча ҳаракатларни ўз ихтиёри билан бажаришган. Ушбу қизиқарли эксперимент муҳандислик ижодкорлиги ва технологияларни қиёслашда нақадар ноодатий ёндашувлар мавжудлигини яна бир бор кўрсатиб берди.

ХомикСмартфонҚувватлашТажрибаТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple A20 Pro чипи унумдорлиги бўйича барча рақобатчилардан ўзиб кетдиApple A20 Pro чипи унумдорлиги бўйича барча рақобатчилардан ўзиб кетдиБугун, 18:22iPhone 18 Pro смартфони қувват олиш тезлиги бўйича янги маррага етдиiPhone 18 Pro смартфони қувват олиш тезлиги бўйича янги маррага етдиБугун, 17:56Фрамеворк модул ноутбуклар нархини пасайтирдиФрамеворк модул ноутбуклар нархини пасайтирдиБугун, 17:27Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!Бугун, 16:23Apple компаниясининг илк букламафони iPhone Дуо тақдим этилдиApple компаниясининг илк букламафони iPhone Дуо тақдим этилдиБугун, 15:50Unihertz Титан 2 Элите сотувга чиқдиUnihertz Титан 2 Элите сотувга чиқдиБугун, 15:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади