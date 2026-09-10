«Чекинмаймиз ва қақшатқич жавоб берамиз!»: Эрон АҚШ билан урушга тайёрлигини билдирди

·21·Дунё
«Чекинмаймиз ва қақшатқич жавоб берамиз!»: Эрон АҚШ билан урушга тайёрлигини билдирди

Яқин Шарқ минтақасини қамраб олган қуролли қарама-қаршилик мислсиз даражада хавфли босқичга кўтарилди. Халқаро нуфузли Bloomberg ахборот агентлиги тарқатган шошилинч хабарга кўра, расмий Теҳрон Қўшма Штатлар билан урушдан асло орқага чекинмоқчи эмас ва ҳарбий тўқнашувлар кўламини янада кенгайтиришга тўлиқ шай ҳолатда турибди. Юқори мартабали эронлик амалдорнинг агентликка очиқлашича, агар АҚШ қуролли кучлари Эрон ҳудудига ва унинг стратегик объектларига янги ҳужумларни давом эттирса, Ислом Республикаси жавоб зарбалари шиддатини кескин оширади. Ҳарбий таҳлилчиларни энг кўп хавотирга солаётган жиҳат — Теҳроннинг узоқ муддатли уруш учун улкан ракета захирасига эга эканини даъво қилаётгани бўлмоқда.

Хўш, 90 фоизлик даҳшатли инфляция ва нефть экспорти тўхташи шароитида Эрон урушни қандай давом эттиради, Ормуз бўғози устидан назорат кимнинг қўлида ва музокаралар нега бутунлай музлатиб қўйилди? Мақола охирида эса — етти ойдан буён давом этаётган ушбу қонли қарама-қаршиликнинг минтақавий истиқболлари бўйича барча тафсилотларни эътиборингизга ҳавола этамиз.

Эроннинг расмий огоҳлантириши: Узоқ уруш учун етарли ракеталар

Bloomberg нашрига гапирган Теҳроннинг юқори мартабали мулозими Вашингтонни огоҳлантириб, қуйидаги муҳим баёнотларни берди:

  • Зарбалар шиддати кескин ошади: Агар Вашингтон Эрон ерлари ва ҳарбий-иқтисодий объектларига қарши зарба беришни тўхтатмаса, Теҳрон жанг ҳаракатлари шиддатини бир неча баробар ошириб, жавоб ҳужумлари кўламини кескин кенгайтиради;

  • Ракета захиралари тўлиқ: Эрон томони мамлакатда узоқ йилларга чўзиладиган шиддатли уруш олиб бориш учун етарли миқдорда ракета арсенали мавжудлигини очиқ маълум қилди;

  • Апрель жангларидан кейинги тикланиш: Мулозимнинг сўзларига кўра, жорий йилнинг апрель ойида кечган энг оғир тўқнашувлардан сўнг, мамлакат ўзининг ҳарбий салоҳиятини тўлиқ қайта тиклаб олди;

  • Теҳроннинг стратегик хулосаси: Эрон раҳбарияти Оқ уй фақатгина куч, таҳдид ва қатъий эскалация тилида гапирилгандагина вазиятга реал баҳо беришига қатъий ишонади.

«Биз чекинмаймиз. АҚШнинг ҳар бир янги ҳужуми унга бир неча баробар кучлироқ ва қақшатқич жавоб зарбаси бўлиб қайтади», — дея таъкидлади эронлик юқори мартабали манба.

Иқтисодий қамал: 90% инфляция ва қулаган риал ҳақиқати

Ҳарбий дағдағаларга қарамай, Америка чекловлари Эроннинг ички молиявий ҳолатига мислсиз оғир зарба бермоқда:

  • Нефть экспорти тўхтади: АҚШнинг мислсиз молиявий ва денгиз санкциялари натижасида Эроннинг асосий даромад манбаи бўлган нефть экспорти деярли ноль даражасига тушиб, тўхтаб қолди;

  • 90 фоизлик инфляция: Мамлакат ичида нарх-навонинг кескин кўтарилиши оқибатида расмий инфляция 90 фоизлик даҳшатли чегарага етди;

  • Миллий валютанинг қулаши: Эрон риалининг қадри геометрик прогрессияда тушиб кетмоқда, бу эса оддий аҳолининг турмуш даражасини кескин ёмонлаштирмоқда.

Етти ойлик қонли уруш ва Ормуз бўғозидаги кураш

Икки давлат ўртасидаги тўқнашув мана 7 ойдирки, тўхтовсиз давом этиб келмоқда:

  • Дунё нефть йўли нишонда: Асосий кураш дунё бўйлаб ташиладиган нефтнинг учдан бир қисми ўтадиган стратегик Ормуз бўғози устидан тўлиқ назоратни ўрнатиш учун бормоқда;

  • Кемалар ва танкерлар уруши: Денгиз бўғози атрофида ҳарбий кемалар, дронлар ва танкерларнинг нишонга олиниши халқаро бозорларни ларзага солмоқда;

  • Музокаралар истиқболсиз: Вашингтон ва Теҳрон ўртасида тинчлик музокараларини қайта бошлаш имкониятлари ҳозирда мутлақо номаълум ва мавҳум бўлиб қолмоқда.

Бутун минтақани ёндирувчи геосиёсий тўқнашув

Теҳрон ва Вашингтон ўртасида кечаётган ушбу уруш тобора қайтариб бўлмас ҳалокатли чегара сари яқинлашмоқда. Бир томондан, 90 фоизлик инфляция ва иқтисодий қамал ичида қолган Эрон тирик қолиш ва ўз қудратини намойиш этиш учун фақат ҳарбий эскалацияни ягона йўл деб билмоқда. Иккинчи томондан эса, АҚШнинг денгиз пиёдаларини минтақа чегараларига жойлаштириши ва ҳаво ҳужумларини тўхтатмаслиги тўқнашувни Марказий Осиё ва Форс кўрфази хавфсизлигига бевосита таҳдид солувчи даражага олиб чиқди. Агар Ормуз бўғозида кенг кўламли ҳарбий амалиётлар бошланиб, ракета зарбалари кучайса, бу нафақат Яқин Шарқ, балки жаҳон энергетика ва молиявий бозори учун ҳалокатли оқибатларни келтириб чиқаради.

Сизнингча, иқтисодиёти оғир аҳволда қолган ва инфляцияси 90 фоизга етган Эрон АҚШдек глобал ҳарбий гигант билан узоқ муддатли урушда ракета арсенали ҳисобига дош бера оладими? Ормуз бўғозининг тўлиқ ёпилиши ва кенг кўламли можаро дунё нефть нархини қандай даражага кўтариб юбориши мумкин? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва глобал хавфсизлик марказидаги ушбу қайноқ ҳодиса таҳлилини яқинларингиз ҳамда сиёсат ихлосмандларига улашинг!

Эрон-АмерикаОрмуз бўғозиинфляциянефть экспортракеталарсанкцияларЯқин Шарқглобал хавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Она жасадини музлаткичдан топишди: россиялик эркак қотилликда гумонланмоқдаОна жасадини музлаткичдан топишди: россиялик эркак қотилликда гумонланмоқдаБугун, 20:00Исроилда ёш болали оилаларни ларзага солган ҳолат: Қандай фитна фош қилинди?Исроилда ёш болали оилаларни ларзага солган ҳолат: Қандай фитна фош қилинди?Бугун, 19:26Покистонлик эркак Абу-Дабида 1,5 миллиард сўмлик лотерея ютдиПокистонлик эркак Абу-Дабида 1,5 миллиард сўмлик лотерея ютдиБугун, 18:53Москвада Британия элчихонасини қўриқлаган жосус ушланди: У элчига суиқасдда айбланмоқдаМосквада Британия элчихонасини қўриқлаган жосус ушланди: У элчига суиқасдда айбланмоқдаБугун, 17:56«Яндекс» собиқ раҳбари Palantir билан бирлашди: У Россияга қандай хавф туғдирмоқда?«Яндекс» собиқ раҳбари Palantir билан бирлашди: У Россияга қандай хавф туғдирмоқда?Бугун, 17:31Тиллага “кўмилган” келин ҳам терговда ҳибсга олиндиТиллага “кўмилган” келин ҳам терговда ҳибсга олиндиБугун, 17:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота