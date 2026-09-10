Xiaomi компанияси глобал бозор учун HyperOS 4 синовларини бошлади

·11·Техно
Xiaomi компанияси глобал бозор учун HyperOS 4 синовларини бошлади

Хитойнинг технология гиганти Xiaomi ўзининг сўнгги операцион тизими — Android 17 базасида яратилган HyperOS 4 платформасининг глобал миқёсдаги ёпиқ синовларини расман бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, жорий йилнинг август ойи ўрталарида фақат Хитой бозори учун тақдим этилган янги дастурий таъминот эндиликда халқаро фойдаланувчилар учун ҳам босқичма-босқич очиқланмоқда ва бу дунё бўйлаб миллионлаб смартфон эгалари эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум қилинишича, глобал бета-тестнинг биринчи босқичида жами еттита русумдаги мобил қурилмалар қатнашади. Дастлабки синов версияси аллақачон бренднинг энг илғор флагманлари бўлган учта модел учун чиқарилган бўлиб, қолган тўртта қурилма эгалари жорий йилнинг 17-сентябридан бошлаб мазкур янгиланишни қўлга киритишлари мумкин бўлади.

Биринчи босқичда синовдан ўтувчи қурилмалар

Мазкур глобал бета-тест босқичига қуйидаги замонавий смартфонлар киритилган:

  • Xiaomi 17
  • Xiaomi 17 Ultra
  • Леика Леитзпҳоне поверед бй Xiaomi
  • Xiaomi 17T
  • Xiaomi 17T Pro
  • Xiaomi 15 Ultra
  • Xiaomi 15
Янги HyperOS 4 тизими нафақат тубдан янгиланган функционаллиги, балки ташқи кўринишидаги сезиларли ўзгаришлари билан ҳам аҳамиятлидир. Дастурий таъминот интерфейсида Софт Light Гласс деб номланган янги визуал услуб жорий этилган бўлиб, у фойдаланувчиларга янада замонавий ва енгил дизайн муҳитини тақдим этади.

Шунингдек, ишлаб чиқувчилар бош экранни шахсийлаштириш ва созлаш учун янада кенгроқ имкониятлар яратишган. Иловаларнинг ишга тушиш тезлиги сезиларли даражада ошгани, умумий тизим унумдорлиги ва интерфейс равонлиги яхшилангани ҳам алоҳида таъкидланган.

Сунъий интеллект ва камера имкониятлари

Янги операцион тизим доирасида сунъий интеллектга асосланган функциялар ҳам сезиларли даражада ривожлантирилмоқда. Бу фойдаланувчиларнинг кундалик вазифаларини автоматлаштириш ва қурилма билан ишлаш жараёнини янада қулайлаштиришга хизмат қилади. Бундан ташқари, мультимедиа имкониятлари, жумладан, видеоларни ижро этиш сифати ҳам янги босқичга кўтарилган.

Камера иловаси ҳам жиддий оптимизациядан ўтган. Хусусан, HDR алгоритми қайта ишлаб чиқилиб, унинг ишлаш тезлиги оширилди, камера иловасининг ўзи эса фойдаланувчи ҳаракатларига анча тезкор ва кечикишларсиз реакция билдирадиган бўлди.

Қайд этилишича, ушбу синовларда қатнашишни истаган фойдаланувчилар Xiaomi Коммунитй иловаси орқали ариза топширишлари мумкин. Шу билан бирга, компания муҳим чеклов ҳақида огоҳлантирмоқда: ОТА орқали HyperOS 4 Бета ўрнатилгандан сўнг аввалги версияга оддий усул билан қайтиб бўлмайди. Тизимни орқага қайтариш учун юкловчи (закрутчик) ёрдамида тўлиқ қайта прошивка қилиш талаб этилади.

XiaomiHyperOS 4Android 17СмартфонТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гексоген муҳандислар хомиклар ёрдамида ақлли соат қувватлашдиГексоген муҳандислар хомиклар ёрдамида ақлли соат қувватлашдиБугун, 18:51Apple A20 Pro чипи унумдорлиги бўйича барча рақобатчилардан ўзиб кетдиApple A20 Pro чипи унумдорлиги бўйича барча рақобатчилардан ўзиб кетдиБугун, 18:22iPhone 18 Pro смартфони қувват олиш тезлиги бўйича янги маррага етдиiPhone 18 Pro смартфони қувват олиш тезлиги бўйича янги маррага етдиБугун, 17:56Фрамеворк модул ноутбуклар нархини пасайтирдиФрамеворк модул ноутбуклар нархини пасайтирдиБугун, 17:27Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!Бугун, 16:23Apple компаниясининг илк букламафони iPhone Дуо тақдим этилдиApple компаниясининг илк букламафони iPhone Дуо тақдим этилдиБугун, 15:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади