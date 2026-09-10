Xiaomi компанияси глобал бозор учун HyperOS 4 синовларини бошлади
Хитойнинг технология гиганти Xiaomi ўзининг сўнгги операцион тизими — Android 17 базасида яратилган HyperOS 4 платформасининг глобал миқёсдаги ёпиқ синовларини расман бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, жорий йилнинг август ойи ўрталарида фақат Хитой бозори учун тақдим этилган янги дастурий таъминот эндиликда халқаро фойдаланувчилар учун ҳам босқичма-босқич очиқланмоқда ва бу дунё бўйлаб миллионлаб смартфон эгалари эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум қилинишича, глобал бета-тестнинг биринчи босқичида жами еттита русумдаги мобил қурилмалар қатнашади. Дастлабки синов версияси аллақачон бренднинг энг илғор флагманлари бўлган учта модел учун чиқарилган бўлиб, қолган тўртта қурилма эгалари жорий йилнинг 17-сентябридан бошлаб мазкур янгиланишни қўлга киритишлари мумкин бўлади.
Биринчи босқичда синовдан ўтувчи қурилмаларМазкур глобал бета-тест босқичига қуйидаги замонавий смартфонлар киритилган:
- Xiaomi 17
- Xiaomi 17 Ultra
- Леика Леитзпҳоне поверед бй Xiaomi
- Xiaomi 17T
- Xiaomi 17T Pro
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15
Шунингдек, ишлаб чиқувчилар бош экранни шахсийлаштириш ва созлаш учун янада кенгроқ имкониятлар яратишган. Иловаларнинг ишга тушиш тезлиги сезиларли даражада ошгани, умумий тизим унумдорлиги ва интерфейс равонлиги яхшилангани ҳам алоҳида таъкидланган.
Сунъий интеллект ва камера имкониятлариЯнги операцион тизим доирасида сунъий интеллектга асосланган функциялар ҳам сезиларли даражада ривожлантирилмоқда. Бу фойдаланувчиларнинг кундалик вазифаларини автоматлаштириш ва қурилма билан ишлаш жараёнини янада қулайлаштиришга хизмат қилади. Бундан ташқари, мультимедиа имкониятлари, жумладан, видеоларни ижро этиш сифати ҳам янги босқичга кўтарилган.
Камера иловаси ҳам жиддий оптимизациядан ўтган. Хусусан, HDR алгоритми қайта ишлаб чиқилиб, унинг ишлаш тезлиги оширилди, камера иловасининг ўзи эса фойдаланувчи ҳаракатларига анча тезкор ва кечикишларсиз реакция билдирадиган бўлди.
Қайд этилишича, ушбу синовларда қатнашишни истаган фойдаланувчилар Xiaomi Коммунитй иловаси орқали ариза топширишлари мумкин. Шу билан бирга, компания муҳим чеклов ҳақида огоҳлантирмоқда: ОТА орқали HyperOS 4 Бета ўрнатилгандан сўнг аввалги версияга оддий усул билан қайтиб бўлмайди. Тизимни орқага қайтариш учун юкловчи (закрутчик) ёрдамида тўлиқ қайта прошивка қилиш талаб этилади.
…