«Андижон» 90+1-дақиқада «Қўқон-1912»ни мағлуб этди: Стадионни ларзага солган голлар!
Ўзбекистон Суперлигасининг 21-турида мухлислар узоқ кутган, муросасиз ва шиддатли Водий дербиси бўлиб ўтди. «Андижон» ўз майдонида азалий рақибларидан бири — «Қўқон-1912» клубини қабул қилиб, ўйин сўнгида ҳақиқий ирода кўрсатди ва 2:1 ҳисобида супер-камбэкни расмийлаштирди. Меҳмонлар баҳс аввалида ҳисобни очиб, узоқ вақт давомида устунликни сақлаб турган бўлса-да, «бургутлар» 76-дақиқада мувозанатни тиклади, қўшиб берилган ҳакам вақтида эса ғалабани илиб кетди. Мазкур ғалаба андижонликларни турнир жадвалида муҳим очколар билан таъминлаган бўлса, қўқонликларнинг қуйи поғонадаги хавфли ҳолатини янада оғирлаштирди.
Хўш, легионерларнинг қайси ҳаракатлари ўйин тақдирини ўзгартириб юборди, мураббийлар алмаштируви қандай самара берди ва жамоаларнинг турнир жадвалидаги вазияти энди қандай кўриниш олди? Мақола охирида эса — дербининг энг кульминацион лаҳзалари ва жамоаларнинг келгуси имкониятлари бўйича барча тафсилотларни эътиборингизга ҳавола этамиз.
Дерби хронологияси: 18-дақиқадаги зарба ва сўнгги нафасдаги камбэк
«Бобур Арена»да кечган драматик тўқнашув ҳар икки томон мухлисларининг асабларини синовдан ўтказди:
Нимелининг тезкор голи: Учрашув меҳмонларнинг фаол ҳужумлари билан бошланди ва 18-дақиқада «Қўқон-1912» ҳужумчиси Силванус Нимели ҳисобни очиб, қўқонликларни олдинга олиб чиқди;
Мезбонларнинг узоқ давом этган босими: Ўтказиб юборилган голдан сўнг андижонликлар бутун жамоа бўлиб олдинга ўтди, бироқ қўқонликларнинг тартибли ҳимояси сабабли «Андижон» узоқ вақт давомида жавоб тўпини кирита олмади;
Турдимуродовдан муҳим жавоб: Баҳснинг 76-дақиқасига келиб, тинимсиз ҳужумлар ўз самарасини берди — Рустам Турдимуродов рақиб дарвозасини ишғол қилиб, ҳисобни 1:1 кўринишига келтирди;
90+1-дақиқадаги ғалаба зарбаси: Ҳакам томонидан қўшиб берилган дақиқаларда захирадан тушган Имеда Ашортиа «Андижон»нинг иккинчи, ғалаба тўпини киритиб, бутун стадионни шодликка кўмди.
«Бу шунчаки уч очко эмас, балки охирги сониягача курашган жамоанинг ҳақиқий иродаси ва ўз мухлислари олдидаги матонатидир», — дея қайд этди футбол шарҳловчилари.
Таркиблар ва мураббийлар юриши: Ғалабага олиб келган захира
Ҳар икки жамоа мураббийлар штаби баҳс давомида тактик ўзгаришларга қўл урди:
«Андижон» таркиби: Адҳамов, Абдумажидов, Ҳолдорхонов (Абдуманнопов, 59), Комилов (Сулаймонов, 73), Чаласан, Турғунбоев (Ашортиа, 59), Темиров, Исмоналиев, Тоиров, Боаке, Турдимуродов;
«Қўқон-1912» таркиби: Давронов, Ёқубов, Салимов, Сидиқов, Гвазава, Нимели, Йўлдошев, Акрамов, Маликжонов, Гулямов, Хасанов (Хусанов, 66);
Ашортианинг «жокер» роли: 59-дақиқада Турғунбоев ўрнига майдонга тушган легионер Имеда Ашортиа ўйинга янги темп олиб кирди ва сўнгги дақиқада рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, ғалаба қаҳрамонига айланди;
Сариқ карточкалар: Қизғин ва кескин кечган тўқнашувда «Андижон» сафида Ҳолдорхонов (45-дақиқада) ҳамда Тоиров огоҳлантириш олди.
Турнир жадвалидаги ҳолат: Ким юқорилади, ким хавф остида?
Ушбу ҳиссиётларга бой баҳс жамоаларнинг мусобақа жадвалидаги ўрнига қуйидагича таъсир кўрсатди:
«Андижон»нинг поғонаси: Муҳим ғалабадан кейин «Андижон» ўз очколари сонини 30 тага етказиб, мусобақа жадвалининг 8-поғонасида мустаҳкам ўрнашиб олди;
«Қўқон-1912» хавфли ҳудудда: Сўнгги сониялардаги мағлубият туфайли қўқонликлар 20 очко билан 13-ўринда қолиб кетди ва Суперлигадаги ўрнини сақлаб қолиш учун курашни янада кучайтириши талаб этилади.
Водий футболи шиддати ва келгуси курашлар
«Бобур Арена»да бўлиб ўтган ушбу учрашув ўзбек футболида Водий дербилари ҳар доим ўзига хос куч ва драматургияга эга эканини яна бир бор исботлади. 76-дақиқага қадар ютқазаётган «Андижон»нинг ўзида куч топиб, охирги ҳужумда ғалабани тортиб олиши клубнинг мустаҳкам характеридан далолат беради. Аксинча, деярли бутун ўйин давомида ҳисобда олдинда борган «Қўқон-1912»нинг охирги дақиқаларда концентрацияни йўқотиши жамоа ҳимоясидаги жиддий муаммоларни юзага чиқарди. Суперлиганинг охирги турлари яқинлашган сари ҳар бир очко олтинга тенглашиб боради ва бундай ғалабалар жамоаларнинг мавсумдаги тақдирини ҳал қилувчи асосий омил бўлиб хизмат қилади.
Сизнингча, «Андижон»нинг сўнгги дақиқалардаги ғалабаси жамоанинг юқори ўринларга кўтарилишига туртки бера оладими? «Қўқон-1912» сўнгги дақиқаларда диққатни йўқотмаганида, ғалабани сақлаб қола олармиди? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва дерби ҳарорати уфуриб турган ушбу қайноқ ўйин таҳлилини барча футбол мухлислари ҳамда андижонлик ва қўқонлик дўстларингизга улашинг!
…