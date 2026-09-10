Энди бу вақтда шовқин қилиш мумкин эмас: янги тартиб белгиланди

·2·Жамият
Энди бу вақтда шовқин қилиш мумкин эмас: янги тартиб белгиланди

Ўзбекистонда фуқароларнинг тунги осойишталигини таъминлашга қаратилган янги тартиб белгиланди. Унга кўра, иш кунлари соат 23:00 дан 07:00 гача, дам олиш ва ишланмайдиган байрам кунлари эса 22:00 дан 09:00 гача фуқаролар тинчлигини бузадиган шовқин чиқаришга йўл қўйилмайди.

Мазкур тартиб 9 сентябрь куни қабул қилинган “Аҳолини шовқиннинг зарарли таъсиридан ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонунда белгиланган.

Қонунга кўра, инсонни сезиларли даражада безовта қилмайдиган ва унинг организмида жиддий ўзгаришларга сабаб бўлмайдиган, санитария қоидалари ва нормаларида белгиланган шовқин даражаси йўл қўйиладиган меъёр ҳисобланади.

Фуқароларнинг осойишталиги ва нормал дам олишини бузувчи шовқинлар қаторига турар жойларда маиший фаолият, қурилиш ишлари, қурилиш техникаси ва транспорт воситалари, шунингдек, турли транспортларнинг ҳаракати натижасида юзага келадиган шовқинлар ҳам киритилган.

Аҳолини шовқиннинг зарарли таъсиридан ҳимоя қилиш соҳасидаги ваколатли давлат органи сифатида Соғлиқни сақлаш вазирлиги ҳузуридаги Санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги қўмитаси белгиланган.

Шунингдек, шовқиннинг зарарли таъсири оқибатида етказилган зарар учун суд орқали компенсация талаб қилиш мумкин.

Янги қонун расмий эълон қилинган кундан бошлаб уч ой ўтгач кучга киради.

шовқинқонунсанитарияЎзбекистонсоғлиқни сақлаштранспортқурилиш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сурхондарёда 3,5 минг йиллик қабристон аниқландиСурхондарёда 3,5 минг йиллик қабристон аниқландиБугун, 19:13Собиқ ходим суд қарори асосида ишга тикландиСобиқ ходим суд қарори асосида ишга тикландиБугун, 15:42Тошкентда йил тўйи: Қирғизистонлик собиқ амалдор ўғлига дабдабали тўй қилдиТошкентда йил тўйи: Қирғизистонлик собиқ амалдор ўғлига дабдабали тўй қилдиБугун, 14:27Чорвоқда чўкиб кетган ота ва икки ўғилдан иккинчисининг жасади топилдиЧорвоқда чўкиб кетган ота ва икки ўғилдан иккинчисининг жасади топилдиБугун, 14:08Юнусободда жанжаллашган ўқувчиларнинг ота-оналарига чора кўрилдиЮнусободда жанжаллашган ўқувчиларнинг ота-оналарига чора кўрилдиБугун, 13:27Қамашида уй бекаси китоб ўқиб, 50 миллион сўм ютдиҚамашида уй бекаси китоб ўқиб, 50 миллион сўм ютдиБугун, 11:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари