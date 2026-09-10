Баҳодир Жалолов WBC рейтингида яна кўтарилди: У кучли ўнликка яқинлашмоқда

·56·Спорт
Баҳодир Жалолов WBC рейтингида яна кўтарилди: У кучли ўнликка яқинлашмоқда

Ўзбекистонлик машҳур оғир вазнли боксчи Баҳодир Жалолов WBC’нинг янгиланган рейтингида яна бир поғона юқорилади. 3 сентябрь ҳолатига янгиланган рўйхатда Жалолов 13-ўриндан 11-ўринга кўтарилган. Бу уни жаҳоннинг энг нуфузли бокс ташкилотларидан бири рейтингида кучли ўнликка янада яқинлаштирди.

Эътиборлиси, Жалоловдан олдинги ўринда ҳам ўзгариш бор: украиналик Андрий Новицкий 12-поғонадан 10-ўринга кўтарилган. Рейтингнинг биринчи поғонасида эса ҳамон британиялик Тайсон Фьюри турибди.

Жалолов икки поғона юқорилади

WBC’нинг сентябрь рейтингида Баҳодир Жалолов 11-поғонадан жой олди. У аввалги рўйхатда 13-ўринда эди.

Шу тариқа, ўзбекистонлик боксчи бир янгиланишда бирданига икки поғона юқори кўтарилди.

Кўрсаткич

Натижа

Аввалги рейтинг

13-ўрин

Янги рейтинг

11-ўрин

Ўзгариш

+2 поғона

Жорий рейтинг санаси

3 сентябрь 2026

Тоифа

Супероғир вазн

WBC’нинг расмий рўйхатида Жалолов 11-ўринда қайд этилган.

Унинг олдида кимлар бор?

Жалолов жойлашган супероғир вазн рейтингида биринчи ўринни Тайсон Фьюри эгаллаб турибди.

Ундан кейин Энтони Жошуа, Фрэнк Санчес, Деонтей Уайлдер ва Мозес Итаума каби машҳур боксчилар жойлашган.

WBC’нинг сентябрь рейтингида кучли ўнлик қуйидагича:

  1. Тайсон Фьюри

  2. Энтони Жошуа

  3. Фрэнк Санчес

  4. Деонтей Уайлдер

  5. Мозес Итаума

  6. Эфе Аджагба

  7. Жозеф Паркер

  8. Рико Верхувен

  9. Ричард Риакпоре

  10. Андрий Новицкий

11. Баҳодир Жалолов

Демак, ўзбекистонлик боксчини кучли ўнликдан атиги бир поғона ажратиб турибди.

Новицкий ҳам Жалолов билан бирга кўтарилди

Рейтингда Жалоловга энг яқин турган боксчилардан бири — украиналик Андрий Новицкий.

У ҳам ўз мавқеини яхшилаб, 12-ўриндан 10-поғонага кўтарилди. Натижада Новицкий кучли ўнликка кирди, Жалолов эса 11-ўринга жойлашди.

Бу икки боксчининг рейтингидаги ўзгариш оғир вазндаги рақобат қанчалик тез ўзгариб бораётганини ҳам кўрсатади.

Жалоловнинг профессионал рингидаги натижаси

Жалолов профессионал боксда ҳам ўзбекистонлик мухлисларнинг асосий умидларидан бири бўлиб қолмоқда.

Унинг рекорди — 17 та ғалаба, 15 та нокаут.

Бу кўрсаткич боксчининг профессионал фаолиятидаги юқори самарадорлигини кўрсатади: 17 та ғалабанинг 15 таси муддатидан олдин якунланган.

Жалоловнинг сўнгги жанги эса 2026 йил 9 май куни Манчестерда ўтказилган. Ўшанда у хорватиялик Агрон Смакични муддатидан олдин мағлуб этган.

Кейинги қадам — WBC кучли ўнлиги

Жалоловнинг 11-ўринга кўтарилиши билан энг қизиқ нуқта энди аниқ: ўзбекистонлик боксчи қачон WBC рейтингида кучли ўнликка киради?

Бунинг учун унга ҳозирги рейтингдаги 10-ўринда турган Новицкийдан юқорилаш керак бўлади.

Айни пайтда WBC рейтингида Жалоловнинг олдида жаҳон боксида катта номга эга бўлган боксчилар турибди. Демак, унинг кейинги рейтинг кўтарилиши янада катта аҳамият касб этади.

Айниқса, оғир вазндаги кучли рақобат фонида ҳар бир янги ғалаба Жалоловни юқорироқ поғонага олиб чиқиши мумкин.

Ўзбекистонлик боксчи чемпионлик йўлида яна бир қадам ташлади

WBC’нинг 3 сентябрда янгиланган расмий рейтинги Жалоловнинг позицияси яхшиланганини кўрсатмоқда.

13-ўриндан 11-ўринга — икки поғона юқорилаш.

Энди олдинда битта аниқ мақсад кўриниб турибди: WBC кучли ўнлигига кириш.

Жалоловнинг кейинги жанглари эса унинг бу мақсадга қанчалик тез яқинлашишини белгилаб беради.

Баҳодир ЖалоловWBC рейтингисупероғир вазнЎзбекистон боксчисиТайсон ФьюриАндрий Новицкийманчестер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Динамо» ўз майдонида «Қизилқум»ни мағлубиятга учратди«Динамо» ўз майдонида «Қизилқум»ни мағлубиятга учратдиБугун, 21:37«Андижон» 90+1-дақиқада «Қўқон-1912»ни мағлуб этди: Стадионни ларзага солган голлар!«Андижон» 90+1-дақиқада «Қўқон-1912»ни мағлуб этди: Стадионни ларзага солган голлар!Бугун, 21:31Хитойда кутилмаган зарба: Ўзбекистон U23 терма жамоаси сафарда мағлуб бўлдиХитойда кутилмаган зарба: Ўзбекистон U23 терма жамоаси сафарда мағлуб бўлдиБугун, 19:31Барселона мавсумни ажойиб бошлади ва Чемпионлар лигасида фаворитга айландиБарселона мавсумни ажойиб бошлади ва Чемпионлар лигасида фаворитга айландиБугун, 15:18Ханси Флик Ламин Ямални Олтин тўпга лойиқ деб топдиХанси Флик Ламин Ямални Олтин тўпга лойиқ деб топдиБугун, 12:50Лионель Месси ва Роберт Левандовски тўқнашуви MLS рекордини янгиладиЛионель Месси ва Роберт Левандовски тўқнашуви MLS рекордини янгиладиБугун, 12:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди