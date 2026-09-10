Баҳодир Жалолов WBC рейтингида яна кўтарилди: У кучли ўнликка яқинлашмоқда
Ўзбекистонлик машҳур оғир вазнли боксчи Баҳодир Жалолов WBC’нинг янгиланган рейтингида яна бир поғона юқорилади. 3 сентябрь ҳолатига янгиланган рўйхатда Жалолов 13-ўриндан 11-ўринга кўтарилган. Бу уни жаҳоннинг энг нуфузли бокс ташкилотларидан бири рейтингида кучли ўнликка янада яқинлаштирди.
Эътиборлиси, Жалоловдан олдинги ўринда ҳам ўзгариш бор: украиналик Андрий Новицкий 12-поғонадан 10-ўринга кўтарилган. Рейтингнинг биринчи поғонасида эса ҳамон британиялик Тайсон Фьюри турибди.
Жалолов икки поғона юқорилади
WBC’нинг сентябрь рейтингида Баҳодир Жалолов 11-поғонадан жой олди. У аввалги рўйхатда 13-ўринда эди.
Шу тариқа, ўзбекистонлик боксчи бир янгиланишда бирданига икки поғона юқори кўтарилди.
Кўрсаткич
Натижа
Аввалги рейтинг
13-ўрин
Янги рейтинг
11-ўрин
Ўзгариш
+2 поғона
Жорий рейтинг санаси
3 сентябрь 2026
Тоифа
Супероғир вазн
WBC’нинг расмий рўйхатида Жалолов 11-ўринда қайд этилган.
Унинг олдида кимлар бор?
Жалолов жойлашган супероғир вазн рейтингида биринчи ўринни Тайсон Фьюри эгаллаб турибди.
Ундан кейин Энтони Жошуа, Фрэнк Санчес, Деонтей Уайлдер ва Мозес Итаума каби машҳур боксчилар жойлашган.
WBC’нинг сентябрь рейтингида кучли ўнлик қуйидагича:
Тайсон Фьюри
Энтони Жошуа
Фрэнк Санчес
Деонтей Уайлдер
Мозес Итаума
Эфе Аджагба
Жозеф Паркер
Рико Верхувен
Ричард Риакпоре
Андрий Новицкий
11. Баҳодир Жалолов
Демак, ўзбекистонлик боксчини кучли ўнликдан атиги бир поғона ажратиб турибди.
Новицкий ҳам Жалолов билан бирга кўтарилди
Рейтингда Жалоловга энг яқин турган боксчилардан бири — украиналик Андрий Новицкий.
У ҳам ўз мавқеини яхшилаб, 12-ўриндан 10-поғонага кўтарилди. Натижада Новицкий кучли ўнликка кирди, Жалолов эса 11-ўринга жойлашди.
Бу икки боксчининг рейтингидаги ўзгариш оғир вазндаги рақобат қанчалик тез ўзгариб бораётганини ҳам кўрсатади.
Жалоловнинг профессионал рингидаги натижаси
Жалолов профессионал боксда ҳам ўзбекистонлик мухлисларнинг асосий умидларидан бири бўлиб қолмоқда.
Унинг рекорди — 17 та ғалаба, 15 та нокаут.
Бу кўрсаткич боксчининг профессионал фаолиятидаги юқори самарадорлигини кўрсатади: 17 та ғалабанинг 15 таси муддатидан олдин якунланган.
Жалоловнинг сўнгги жанги эса 2026 йил 9 май куни Манчестерда ўтказилган. Ўшанда у хорватиялик Агрон Смакични муддатидан олдин мағлуб этган.
Кейинги қадам — WBC кучли ўнлиги
Жалоловнинг 11-ўринга кўтарилиши билан энг қизиқ нуқта энди аниқ: ўзбекистонлик боксчи қачон WBC рейтингида кучли ўнликка киради?
Бунинг учун унга ҳозирги рейтингдаги 10-ўринда турган Новицкийдан юқорилаш керак бўлади.
Айни пайтда WBC рейтингида Жалоловнинг олдида жаҳон боксида катта номга эга бўлган боксчилар турибди. Демак, унинг кейинги рейтинг кўтарилиши янада катта аҳамият касб этади.
Айниқса, оғир вазндаги кучли рақобат фонида ҳар бир янги ғалаба Жалоловни юқорироқ поғонага олиб чиқиши мумкин.
Ўзбекистонлик боксчи чемпионлик йўлида яна бир қадам ташлади
WBC’нинг 3 сентябрда янгиланган расмий рейтинги Жалоловнинг позицияси яхшиланганини кўрсатмоқда.
13-ўриндан 11-ўринга — икки поғона юқорилаш.
Энди олдинда битта аниқ мақсад кўриниб турибди: WBC кучли ўнлигига кириш.
Жалоловнинг кейинги жанглари эса унинг бу мақсадга қанчалик тез яқинлашишини белгилаб беради.
…