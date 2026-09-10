Она жасадини музлаткичдан топишди: россиялик эркак қотилликда гумонланмоқда
Санкт-Петербург шаҳрида 42 ёшли эркак 64 ёшли онасини ўлдирганини тан олди. Дастлабки маълумотларга кўра, қотилликка букмекерликка пул тикишда ютқазилган маблағлар сабаб бўлган бўлиши мумкин. Бу ҳақда Zakon.kz хабар берди.
78 телеканали маълумотларига кўра, 9 сентябрь куни кечқурун эркак кўчада Росгвардия ходимларининг олдига ўзи бориб, қотиллик содир этганини айтган. Ҳуқуқ-тартибот ходимлари терговчилар билан бирга Ленинский проспектидаги унинг хонадонига борган. У ерда аёлнинг жасади алоҳида турган музлаткичдан топилган. Тергов маълумотларига кўра, қотиллик 22 август куни содир этилган.
Қайд этилишича, эркак қимор ўйинларига қарамликдан азият чеккан. Тахминларга кўра, у онаси пулларни санаб ўтираётган пайтда унга ҳужум қилган. Эркак аёл пулнинг камайганини билиб қолишидан қўрққан. Шундан сўнг у пичоқни олиб, онасига камида беш марта зарба берган.
Шундан кейин эркак аёлнинг жасадини қўшни хонада турган алоҳида музлаткичга олиб бориб жойлаштирган.
Гумонланувчи қўлга олинган. Полиция маълумотларига кўра, у психоневрология диспансерида ҳисобда туради. Шунингдек, эркак аввал ҳам қотиллик ва талончилик учун судлангани маълум қилинган.
…