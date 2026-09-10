Она жасадини музлаткичдан топишди: россиялик эркак қотилликда гумонланмоқда

·1·Дунё
Она жасадини музлаткичдан топишди: россиялик эркак қотилликда гумонланмоқда

Санкт-Петербург шаҳрида 42 ёшли эркак 64 ёшли онасини ўлдирганини тан олди. Дастлабки маълумотларга кўра, қотилликка букмекерликка пул тикишда ютқазилган маблағлар сабаб бўлган бўлиши мумкин. Бу ҳақда Zakon.kz хабар берди.

78 телеканали маълумотларига кўра, 9 сентябрь куни кечқурун эркак кўчада Росгвардия ходимларининг олдига ўзи бориб, қотиллик содир этганини айтган. Ҳуқуқ-тартибот ходимлари терговчилар билан бирга Ленинский проспектидаги унинг хонадонига борган. У ерда аёлнинг жасади алоҳида турган музлаткичдан топилган. Тергов маълумотларига кўра, қотиллик 22 август куни содир этилган.

Қайд этилишича, эркак қимор ўйинларига қарамликдан азият чеккан. Тахминларга кўра, у онаси пулларни санаб ўтираётган пайтда унга ҳужум қилган. Эркак аёл пулнинг камайганини билиб қолишидан қўрққан. Шундан сўнг у пичоқни олиб, онасига камида беш марта зарба берган.

Шундан кейин эркак аёлнинг жасадини қўшни хонада турган алоҳида музлаткичга олиб бориб жойлаштирган.

Гумонланувчи қўлга олинган. Полиция маълумотларига кўра, у психоневрология диспансерида ҳисобда туради. Шунингдек, эркак аввал ҳам қотиллик ва талончилик учун судлангани маълум қилинган.

Санкт-Петербургқотилликжиноятқимор ўйинлариРоссиясудланувчи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Исроилда ёш болали оилаларни ларзага солган ҳолат: Қандай фитна фош қилинди?Исроилда ёш болали оилаларни ларзага солган ҳолат: Қандай фитна фош қилинди?Бугун, 19:26Покистонлик эркак Абу-Дабида 1,5 миллиард сўмлик лотерея ютдиПокистонлик эркак Абу-Дабида 1,5 миллиард сўмлик лотерея ютдиБугун, 18:53Москвада Британия элчихонасини қўриқлаган жосус ушланди: У элчига суиқасдда айбланмоқдаМосквада Британия элчихонасини қўриқлаган жосус ушланди: У элчига суиқасдда айбланмоқдаБугун, 17:56«Яндекс» собиқ раҳбари Palantir билан бирлашди: У Россияга қандай хавф туғдирмоқда?«Яндекс» собиқ раҳбари Palantir билан бирлашди: У Россияга қандай хавф туғдирмоқда?Бугун, 17:31Тиллага “кўмилган” келин ҳам терговда ҳибсга олиндиТиллага “кўмилган” келин ҳам терговда ҳибсга олиндиБугун, 17:14Трампнинг махсус элчиси Минскка шошилинч йўл олмоқда: Жон Коул нимани кўзламоқда?Трампнинг махсус элчиси Минскка шошилинч йўл олмоқда: Жон Коул нимани кўзламоқда?Бугун, 16:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада