Сунъий интеллект камераларини чалғитишга мўлжалланган кўйлак яратилди

·6·Дунё
Сунъий интеллект камераларини чалғитишга мўлжалланган кўйлак яратилди

Берлинлик рассом ва рақамли санъаткор Саймон Веккерт сунъий интеллект асосида ишлайдиган объектларни аниқлаш тизимларини чалғитишга мўлжалланган “Digital Camouflage” номли кўйлак яратди.

Кўйлакдаги ёрқин ранглар ва махсус нақшлар компьютер кўриши алгоритмларига инсон гавдасини аниқлашни қийинлаштириши учун ишлаб чиқилган. Дизайн оддий камуфляждан фарқли равишда, инсон кўзидан кўра сунъий интеллект тасвирни қандай таҳлил қилишига мослаштирилган.

Веккерт нақшни яратишда уни YOLO номли объектларни аниқлаш тизимида қайта-қайта синовдан ўтказган. Ҳар бир босқичда нақш ўзгартирилиб, тизимнинг одамни “инсон” сифатида аниқлаш ишончи пасайтирилган. Натижада айрим синовларда кўйлак кийган одам тизим томонидан аниқланмай қолган.

Бироқ бу кўйлак барча сунъий интеллект камераларида одамни “кўринмас” қилиб қўяди, дегани эмас. Унинг самарадорлиги фойдаланилаётган алгоритм ва камера тизимига боғлиқ.

“Digital Camouflage” лойиҳаси сунъий интеллект ёрдамида видеокузатув технологиялари кенгайиб бораётган бир пайтда шахсий дахлсизлик масаласига эътибор қаратишга қаратилган бадиий тажриба сифатида кўрилмоқда.

Кўйлакнинг нархи турли манбаларда тахминан 75–88 доллар атрофида кўрсатилган. Веккерт бундан аввал 99 та смартфонни аравачада олиб юриб, Google Maps’да сунъий тирбандлик пайдо қилган лойиҳаси билан ҳам танилган.

Kuzatuv kamerasi ostida piyodalar yo‘lakchasida harakatlanayotgan odamlar.
Digital CamouflageСунъий ИнтеллектКамуфляжОбъект АниқлашВидео КузатувБерлинСаймон Веккерт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

343 км/соат тезликда кетаётган катер ҳавога кўтарилиб, бир неча марта ағдарилди (видео)343 км/соат тезликда кетаётган катер ҳавога кўтарилиб, бир неча марта ағдарилди (видео)Бугун, 03:55Хитойда одамлар табиий офатларни бошдан кечириш учун пул тўламоқда (видео)Хитойда одамлар табиий офатларни бошдан кечириш учун пул тўламоқда (видео)Бугун, 03:39Саккизинчи қаватдан тушиб кетган бола тирик қолдиСаккизинчи қаватдан тушиб кетган бола тирик қолдиБугун, 01:00Моғор ва кемирувчилардан қутулмоқчи бўлган икки нафар россиялик аёл ҳалок бўлдиМоғор ва кемирувчилардан қутулмоқчи бўлган икки нафар россиялик аёл ҳалок бўлдиБугун, 00:40Мисрдаги авиасалонда сирли қурол: АҚШ разведкаси Россия янгилигидан хавотирдаМисрдаги авиасалонда сирли қурол: АҚШ разведкаси Россия янгилигидан хавотирдаБугун, 00:06Британия парламентида «Маша ва Айиқ» можароси: Депутатлар нега мультфильмни тақиқламоқчи?Британия парламентида «Маша ва Айиқ» можароси: Депутатлар нега мультфильмни тақиқламоқчи?Бугун, 00:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи