Сунъий интеллект камераларини чалғитишга мўлжалланган кўйлак яратилди
Берлинлик рассом ва рақамли санъаткор Саймон Веккерт сунъий интеллект асосида ишлайдиган объектларни аниқлаш тизимларини чалғитишга мўлжалланган “Digital Camouflage” номли кўйлак яратди.
Кўйлакдаги ёрқин ранглар ва махсус нақшлар компьютер кўриши алгоритмларига инсон гавдасини аниқлашни қийинлаштириши учун ишлаб чиқилган. Дизайн оддий камуфляждан фарқли равишда, инсон кўзидан кўра сунъий интеллект тасвирни қандай таҳлил қилишига мослаштирилган.
Веккерт нақшни яратишда уни YOLO номли объектларни аниқлаш тизимида қайта-қайта синовдан ўтказган. Ҳар бир босқичда нақш ўзгартирилиб, тизимнинг одамни “инсон” сифатида аниқлаш ишончи пасайтирилган. Натижада айрим синовларда кўйлак кийган одам тизим томонидан аниқланмай қолган.
Бироқ бу кўйлак барча сунъий интеллект камераларида одамни “кўринмас” қилиб қўяди, дегани эмас. Унинг самарадорлиги фойдаланилаётган алгоритм ва камера тизимига боғлиқ.
“Digital Camouflage” лойиҳаси сунъий интеллект ёрдамида видеокузатув технологиялари кенгайиб бораётган бир пайтда шахсий дахлсизлик масаласига эътибор қаратишга қаратилган бадиий тажриба сифатида кўрилмоқда.
Кўйлакнинг нархи турли манбаларда тахминан 75–88 доллар атрофида кўрсатилган. Веккерт бундан аввал 99 та смартфонни аравачада олиб юриб, Google Maps’да сунъий тирбандлик пайдо қилган лойиҳаси билан ҳам танилган.
…