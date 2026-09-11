Ҳеч ким билмай қолди: Николай армияга кетди — Президент кичик ўғли ҳақидаги сирни очди

·23·Дунё
Ҳеч ким билмай қолди: Николай армияга кетди — Президент кичик ўғли ҳақидаги сирни очди

Беларус сиёсий саҳнасида ва жаҳон матбуотида йиллар давомида энг кўп муҳокама қилинган, отаси билан бирга халқаро саммитлар ва олий даражадаги учрашувларда доим диққат марказида бўлиб келган Николай Лукашенко ҳақида шов-шувли маълумот ошкор бўлди. 11 сентябрь куни Беларусь президенти Александр Лукашенко ўзининг кенжа ўғли аллақачон ҳақиқий ҳарбий хизматга жўнаб кетганини ва қуролли кучлар сафида оддий аскарлар каби хизмат ўтаётганини кутилмаганда эълон қилди. Президентнинг таъкидлашича, бу жараён жамоатчиликдан мутлақо сир сақланган ва унга ҳеч қандай имтиёз берилмаган. Хўш, Николай қандай ҳарбий унвонга эга, у айнан қайси махфий ва мураккаб қисмда хизмат қилмоқда ҳамда олийгоҳда олган биотехнология мутахассислигини ҳарбий хизмат билан қандай уйғунлаштирмоқда?

«Виктор чақирди ва кетди»: Александр Лукашенконинг кутилмаган иқрори

Беларусь етакчиси ўз фарзандининг ҳарбий ҳаёти борасидаги қизиқарли тафсилотларни очиқлади:

  • Махфий сафарбарлик: Александр Лукашенконинг сўзларига кўра, Николайнинг армияга кетганини кенг жамоатчилик сезмай қолган ва бу қарор ҳеч қандай ортиқча шов-шувларсиз амалга оширилган;

  • Мудофаа вазирининг шахсий буйруғи: Президент «Виктор (Беларусь мудофаа вазири Виктор Хренин) чақирди. Ҳамма қатори, қонун бўйича хизмат қиляпти», дея жараён расмий тартибда кечганини билдирди;

  • Офицерлик мақоми: 2004 йилда туғилган 22 ёшли Николай Лукашенко қуролли кучлар сафида лейтенант унвонида хизмат ўтамоқда;

  • «Энг мураккаб бўлинма»: Давлат раҳбари ўғли жойлашган аниқ ҳарбий қисм ва локацияни хавфсизлик нуқтаи назаридан очиқламаган бўлса-да, унинг армия тизимидаги «энг оғир ва мураккаб бўлинма»да эканини алоҳида урғулади.

Казарма ва илм-фан: Биотехнологиялардан воз кечилмади

Николай Лукашенконинг кундалик тартиби фақат ҳарбий машғулотлардан иборат эмас, балки у ўз илмий изланишларини ҳам тўхтатмаган:

  • Олий маълумот профили: Николай олий таълим даргоҳида биотехнологиялар соҳаси бўйича чуқурлаштирилган йўналишда таҳсил олган;

  • Бўш вақтдаги илмий изланишлар: Президентнинг қайд этишича, лейтенант Лукашенко ҳарбий хизматдан бўшаган вақтларида биотехнология йўналишини ўрганиш ва ўз устида ишлашни давом эттирмоқда;

  • Универсал тайёргарлик: Бир томондан юқори аниқликдаги биологик фанлар, иккинчи томондан эса жанговар саф тайёргарлиги — президент ўғлининг келгуси фаолияти учун кенг қамровли тажриба мактаби бўлмоқда.

Бу қадам нимани англатади: Сиёсий имижми ёки давлат раҳбарлиги сари тайёргарлик?

Николай Лукашенконинг армияга жалб этилиши халқаро экспертлар ва сиёсий кузатувчилар томонидан бир неча муҳим жиҳатлар билан баҳоланмоқда:

  • Элита ва халқ ўртасидаги тенглик: Мураккаб геосиёсий вазиятда давлат раҳбарининг ўз фарзандини энг оғир ҳарбий хизматга жўнатиши фуқаролар ва армия ичида ҳокимиятга нисбатан ҳурматни оширишга хизмат қилади;

  • Ҳарбий тажрибанинг шартлиги: Беларусь каби хавфсизлик ва мудофаа масалалари устувор бўлган давлатда ҳар қандай бўлажак сиёсий ёки давлат арбоби учун армия мактабини ўташ норасмий мажбурият ҳисобланади;

  • Характер тобланиши: Президент ўз вориси сифатида қараладиган кичик ўғлини сарой муҳитидан узоқлаштириб, ҳақиқий интизом ва мураккаб шароитларда синаб кўришни мақсад қилган.

Сизнингча, давлат раҳбарларининг ўз фарзандларини ҳеч қандай имтиёзсиз, барча қатори энг оғир ҳарбий хизматга юбориши жамиятда адолат туйғусини қанчалик мустаҳкамлайди? Николай Лукашенконинг ҳарбий лейтенант бўлиши унинг келажакдаги сиёсий карьерасида ҳал қилувчи омилга айлана оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва минтақадаги энг қизиқарли шахсий-сиёсий ўзгариш таҳлилини дўстларингизга улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ўқишдан ҳайдаладими?!»: Покистонда афғон талабалари атрофида шов-шувли можаро...«Ўқишдан ҳайдаладими?!»: Покистонда афғон талабалари атрофида шов-шувли можаро...Бугун, 20:06«Хабар» агентлиги «Евровидение-2027» атрофидаги шов-шувларга чек қўйди«Хабар» агентлиги «Евровидение-2027» атрофидаги шов-шувларга чек қўйдиБугун, 19:54Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилдиИкки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилдиБугун, 19:42Малика Диананинг машҳур “қасос кўйлаги” аукционга қўйиладиМалика Диананинг машҳур “қасос кўйлаги” аукционга қўйиладиБугун, 18:42Италия Зеленскийдан тинчлик музокаралари столидан жой талаб қилди...Италия Зеленскийдан тинчлик музокаралари столидан жой талаб қилди...Бугун, 18:31Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкинЕрнинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкинБугун, 18:09
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи