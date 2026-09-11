Ҳеч ким билмай қолди: Николай армияга кетди — Президент кичик ўғли ҳақидаги сирни очди
Беларус сиёсий саҳнасида ва жаҳон матбуотида йиллар давомида энг кўп муҳокама қилинган, отаси билан бирга халқаро саммитлар ва олий даражадаги учрашувларда доим диққат марказида бўлиб келган Николай Лукашенко ҳақида шов-шувли маълумот ошкор бўлди. 11 сентябрь куни Беларусь президенти Александр Лукашенко ўзининг кенжа ўғли аллақачон ҳақиқий ҳарбий хизматга жўнаб кетганини ва қуролли кучлар сафида оддий аскарлар каби хизмат ўтаётганини кутилмаганда эълон қилди. Президентнинг таъкидлашича, бу жараён жамоатчиликдан мутлақо сир сақланган ва унга ҳеч қандай имтиёз берилмаган. Хўш, Николай қандай ҳарбий унвонга эга, у айнан қайси махфий ва мураккаб қисмда хизмат қилмоқда ҳамда олийгоҳда олган биотехнология мутахассислигини ҳарбий хизмат билан қандай уйғунлаштирмоқда?
«Виктор чақирди ва кетди»: Александр Лукашенконинг кутилмаган иқрори
Беларусь етакчиси ўз фарзандининг ҳарбий ҳаёти борасидаги қизиқарли тафсилотларни очиқлади:
Махфий сафарбарлик: Александр Лукашенконинг сўзларига кўра, Николайнинг армияга кетганини кенг жамоатчилик сезмай қолган ва бу қарор ҳеч қандай ортиқча шов-шувларсиз амалга оширилган;
Мудофаа вазирининг шахсий буйруғи: Президент «Виктор (Беларусь мудофаа вазири Виктор Хренин) чақирди. Ҳамма қатори, қонун бўйича хизмат қиляпти», дея жараён расмий тартибда кечганини билдирди;
Офицерлик мақоми: 2004 йилда туғилган 22 ёшли Николай Лукашенко қуролли кучлар сафида лейтенант унвонида хизмат ўтамоқда;
«Энг мураккаб бўлинма»: Давлат раҳбари ўғли жойлашган аниқ ҳарбий қисм ва локацияни хавфсизлик нуқтаи назаридан очиқламаган бўлса-да, унинг армия тизимидаги «энг оғир ва мураккаб бўлинма»да эканини алоҳида урғулади.
Казарма ва илм-фан: Биотехнологиялардан воз кечилмади
Николай Лукашенконинг кундалик тартиби фақат ҳарбий машғулотлардан иборат эмас, балки у ўз илмий изланишларини ҳам тўхтатмаган:
Олий маълумот профили: Николай олий таълим даргоҳида биотехнологиялар соҳаси бўйича чуқурлаштирилган йўналишда таҳсил олган;
Бўш вақтдаги илмий изланишлар: Президентнинг қайд этишича, лейтенант Лукашенко ҳарбий хизматдан бўшаган вақтларида биотехнология йўналишини ўрганиш ва ўз устида ишлашни давом эттирмоқда;
Универсал тайёргарлик: Бир томондан юқори аниқликдаги биологик фанлар, иккинчи томондан эса жанговар саф тайёргарлиги — президент ўғлининг келгуси фаолияти учун кенг қамровли тажриба мактаби бўлмоқда.
Бу қадам нимани англатади: Сиёсий имижми ёки давлат раҳбарлиги сари тайёргарлик?
Николай Лукашенконинг армияга жалб этилиши халқаро экспертлар ва сиёсий кузатувчилар томонидан бир неча муҳим жиҳатлар билан баҳоланмоқда:
Элита ва халқ ўртасидаги тенглик: Мураккаб геосиёсий вазиятда давлат раҳбарининг ўз фарзандини энг оғир ҳарбий хизматга жўнатиши фуқаролар ва армия ичида ҳокимиятга нисбатан ҳурматни оширишга хизмат қилади;
Ҳарбий тажрибанинг шартлиги: Беларусь каби хавфсизлик ва мудофаа масалалари устувор бўлган давлатда ҳар қандай бўлажак сиёсий ёки давлат арбоби учун армия мактабини ўташ норасмий мажбурият ҳисобланади;
Характер тобланиши: Президент ўз вориси сифатида қараладиган кичик ўғлини сарой муҳитидан узоқлаштириб, ҳақиқий интизом ва мураккаб шароитларда синаб кўришни мақсад қилган.
Сизнингча, давлат раҳбарларининг ўз фарзандларини ҳеч қандай имтиёзсиз, барча қатори энг оғир ҳарбий хизматга юбориши жамиятда адолат туйғусини қанчалик мустаҳкамлайди? Николай Лукашенконинг ҳарбий лейтенант бўлиши унинг келажакдаги сиёсий карьерасида ҳал қилувчи омилга айлана оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва минтақадаги энг қизиқарли шахсий-сиёсий ўзгариш таҳлилини дўстларингизга улашинг!
…