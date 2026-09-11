Муқаддас Садуллаеванинг қизи 11 ёшда: Садиянинг узун сочлари эътиборни тортди (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Актриса Муқаддас Садуллаева Instagram саҳифасига жойлаган видеоси орқали қизи Садия 11 ёшни қарши олганини маълум қилди.
Санъаткор қизининг туғилган куни муносабати билан унга самимий тилакларини билдириб, таъсирли сўзлар билан табрик йўллади.
“МашаАллоҳ. Жоним қизим Садия, шукрона кунинг муборак бўлсин. Сени бизга берган Роббимга ҳамду санолар бўлсин. Бахтингни, камолингни, роҳатини отанг ва бувиларинг билан кўриб юрайлик. Юзимизни ёруғ қиладиган солиҳа қизлардан бўлгин, ой юзлигим, жоним қизим”, — дея ёзди актриса.
Видеода Садиянинг узун ва чиройли сочлари ҳам кўпчиликнинг эътиборини тортди. Актрисанинг кузатувчилари эса қизалоқни туғилган куни билан табриклаб, изоҳларда унга илиқ ва самимий тилакларини йўллашди.
…