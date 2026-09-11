Қаршида уста уй эгасининг машинасини олиб қочиб, ЙТҲ содир этди: бир аёл ҳалок бўлди

·3·Жамият
Қаршида уста уй эгасининг машинасини олиб қочиб, ЙТҲ содир этди: бир аёл ҳалок бўлди

Қарши шаҳрида таъмирлаш ишларини бажариш учун борган эркак уй эгасининг “Cobalt” русумли автомобилини олиб қочиб, йўл-транспорт ҳодисасини содир этган. Оқибатда бир аёл ҳалок бўлган, яна бир киши оғир тан жароҳатлари билан шифохонага ётқизилган.

Маълум бўлишича, эркак шериги билан Роғузар маҳалласидаги кўп қаватли уйга таъмирлаш ишлари учун борган. У дераза токчасида турган автомобиль калитини кўриб, шеригига билдирмасдан “Cobalt”ни олиб қочган.

Шундан сўнг у йўл ҳаракати қоидаларини қўпол равишда бузиб, қарама-қарши йўналишга чиқиб кетган ва “Spark” билан тўқнашган. Натижада “Spark”да йўловчи сифатида кетаётган аёл воқеа жойида вафот этган. Автомобиль ҳайдовчиси эса оғир тан жароҳатлари билан шифохонага олиб кетилган. Ҳалок бўлган аёл “Spark” ҳайдовчисининг онаси экани аниқланган.

ЙТҲ оқибатида “Cobalt”га 39,8 миллион сўм, “Spark”ка эса 27 миллион сўм миқдорида моддий зарар етказилгани аниқланган.

Жиноят ишлари бўйича Қарши шаҳар судининг ҳукми билан эркакка олти йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланган.

ҚаршиCobaltSparkавтосотқорлик оқибати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ситора Фармоновадан давра ўртасида шов-шувли ҳаракат: Бу қандай синоат бўлди? (видео)Ситора Фармоновадан давра ўртасида шов-шувли ҳаракат: Бу қандай синоат бўлди? (видео)Бугун, 17:45«Оёққа скотчланган $240 минг ва сохта долларлар»: Чегарада қозоғистонликлар қўлга олинди«Оёққа скотчланган $240 минг ва сохта долларлар»: Чегарада қозоғистонликлар қўлга олиндиБугун, 13:33Қорақалпоғистонда марихуананинг яширин айланмаси фош этилдиҚорақалпоғистонда марихуананинг яширин айланмаси фош этилдиБугун, 12:35«IT’ни ўқиган ит экан!»: Сув тараб, эгат очган меҳнаткаш ит интернетни ларзага солди«IT’ни ўқиган ит экан!»: Сув тараб, эгат очган меҳнаткаш ит интернетни ларзага солдиБугун, 09:04Энди қачон шовқин қилиш мумкин эмас? Янги қоидалар кучга кирадиЭнди қачон шовқин қилиш мумкин эмас? Янги қоидалар кучга кирадиБугун, 08:34Чирчиқда йирик комбайн ортилган юк машинаси тиркамаси хонадонга бориб урилди (видео)Чирчиқда йирик комбайн ортилган юк машинаси тиркамаси хонадонга бориб урилди (видео)Бугун, 08:29
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари