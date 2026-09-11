Қаршида уста уй эгасининг машинасини олиб қочиб, ЙТҲ содир этди: бир аёл ҳалок бўлди
Қарши шаҳрида таъмирлаш ишларини бажариш учун борган эркак уй эгасининг “Cobalt” русумли автомобилини олиб қочиб, йўл-транспорт ҳодисасини содир этган. Оқибатда бир аёл ҳалок бўлган, яна бир киши оғир тан жароҳатлари билан шифохонага ётқизилган.
Маълум бўлишича, эркак шериги билан Роғузар маҳалласидаги кўп қаватли уйга таъмирлаш ишлари учун борган. У дераза токчасида турган автомобиль калитини кўриб, шеригига билдирмасдан “Cobalt”ни олиб қочган.
Шундан сўнг у йўл ҳаракати қоидаларини қўпол равишда бузиб, қарама-қарши йўналишга чиқиб кетган ва “Spark” билан тўқнашган. Натижада “Spark”да йўловчи сифатида кетаётган аёл воқеа жойида вафот этган. Автомобиль ҳайдовчиси эса оғир тан жароҳатлари билан шифохонага олиб кетилган. Ҳалок бўлган аёл “Spark” ҳайдовчисининг онаси экани аниқланган.
ЙТҲ оқибатида “Cobalt”га 39,8 миллион сўм, “Spark”ка эса 27 миллион сўм миқдорида моддий зарар етказилгани аниқланган.
Жиноят ишлари бўйича Қарши шаҳар судининг ҳукми билан эркакка олти йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланган.
…