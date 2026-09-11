Тўқаев Кўчманчилар ўйинлари ғолибларини тақдирлади — миллий спорт ҳақида муҳим баёнот

·0·Спорт
Тўқаев Кўчманчилар ўйинлари ғолибларини тақдирлади — миллий спорт ҳақида муҳим баёнот

Марказий Осиё ва бутун туркий дунёнинг бой маданий меросини дунёга намоён этган VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинлари якунлари бўйича Остонада катта тантана бўлиб ўтди. 31 августдан 6 сентябрга қадар Қирғизистонда шиддатли баҳслар билан кечган мусобақа ғолибларини Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тўқаев шахсан қабул қилиб, юксак давлат мукофотлари билан тақдирлади. Давлат раҳбари ўз нутқида миллий спорт турлари эндиликда қонунан олимпия спорт турларига тенглаштирилганини эълон қилибгина қолмай, яқинда дунёнинг биринчи рақамли теннисчисига айланган Елена Рибакинанинг тарихий ғалабасини ҳам алоҳида эътироф этди. Хўш, Тўқаев икки қардош халқнинг энг бебаҳо мероси деб нимани атади, чемпионларга қандай масъулият юкланди ва қозоқ спортининг жаҳон майдонидаги мавқеи қандай баҳоланди?

«Олимпия спорт турларига тенглаштирилди»: Тўқаевдан миллий спортга тарихий эътибор

Қозоғистон раҳбари миллий ўзлик ва спортни ривожлантириш бўйича бир қатор муҳим нуқталарни қайд этди:

  • Мақомнинг юридик жиҳатдан мустаҳкамланиши: Президент Қозоғистонда миллий спорт турлари қонун даражасида расман олимпия спорт турларига тенглаштирилганини таъкидлади;

  • Буюк дашт ворислари: Тўқаев «Биз ҳақли равишда Буюк дашт цивилизациясининг ворисларимиз», дея мусобақанинг маданий ва тарихий аҳамиятига урғу берди;

  • Аждодларнинг бебаҳо омонати: Давлат раҳбари аждодлардан қозоқ ва қирғиз халқларига қолган энг қимматли бойлик ўзаро ҳурмат ва абадий дўстлик эканини билдириб, ушбу васиятларга содиқ қолиш лозимлигини айтди;

  • Кўчманчилар ўйинларининг обрўси: Ушбу глобал этно-спорт мусобақасининг нуфузи бутун минтақанинг халқаро саҳнадаги умумий обрўсини мустаҳкамлашга хизмат қилаётгани эътироф этилди.

Қозоқ спортининг жаҳон саҳнасидаги триумфи: Рибакина мисоли

Тўқаев мамлакатнинг сўнгги пайтлардаги энг катта спорт ютуқларини алоҳида ғурур билан тилга олди:

  • «Авторитетимиз ҳар қачонгидан юқори»: Бугун қозоқ спортининг дунёдаги обрўси мислсиз даражада ошгани ва буни бутун жаҳон тан олаётгани қайд этилди;

  • Елена Рибакина — жаҳоннинг биринчи ракеткаси: Президент яқиндагина таниқли теннисчи Елена Рибакинанинг WTA рейтингида дунёнинг 1-рақамли теннисчиси мақомига кўтарилганини чинакам буюк ва тарихий муваффақият сифатида баҳолади;

  • Ҳар томонлама ғалабалар уйғунлиги: Ҳам замонавий катта спортда (теннис), ҳам қадимий миллий мусобақаларда (кўчманчилар ўйинлари) спортчилар энг юқори поғоналарни эгаллаётгани кўрсатиб ўтилди.

«Шунчаки чемпион бўлиш камлик қилади»: Ёшлар тарбияси ва олий масъулият

Президент ғалаба қозонган спортчиларга юзланар экан, уларнинг жамият олдидаги бурчига алоҳида тўхталди:

  • Намуна бўлиш масъулияти: Ёшлар спортчиларга қараб улғаяётгани сабабли, шунчаки мусобақада ғолиб бўлиш эмас, балки ҳаётда ҳам ушбу унвонга лойиқ бўлиш ва ибрат кўрсатиш муҳимлиги таъкидланди;

  • Тарбия ва интизом уйғунлиги: Тўқаев ёш авлодда фақат ирода ва сабрнигина эмас, балки юксак маданият, одоб-ахлоқ ва темир интизомни шакллантириш лозимлигини уқтирди;

  • Давлат мукофотларининг топширилиши: Тантанали маросим якунида VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларида зафар қучган атлетларга ҳамда ушбу нуфузли тадбирга ҳисса қўшган фаолларга юксак давлат мукофотлари топширилди.

Қозоғистон президентининг ушбу табриги Марказий Осиё давлатлари учун миллий қадриятлар ва спорт нафақат жисмоний кураш, балки халқаро дипломатия, қардошлик ришталари ва ёшлар руҳиятини шакллантирувчи энг таъсирли омил эканини яна бир бор исботлади.

Сизнингча, Марказий Осиёда кўчманчилар ўйинлари каби миллий спорт мусобақаларини Олимпия ўйинлари даражасида кенг тарғиб қилиш минтақа бирдамлигини қанчалик мустаҳкамлайди? Тўқаев айтгандек, замонавий спорт юлдузлари ёшлар учун фақат куч эмас, балки маданият ва одоб рамзи бўла оляптими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва миллий спорт ҳамда ғолиб қаҳрамонлар шарафига бағишланган ушбу тўлқинлантирувчи мақолани барча спорт ихлосмандларига улашинг!

Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинлариҚасим-Жомарт ТўқаевЕлена РибакинаҚозоғистон спорти
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бренден Ааронсон Лидс учун нима учун муҳим футболчиБренден Ааронсон Лидс учун нима учун муҳим футболчиБугун, 18:57Энзо Мареска Манчестер дербиси олдидан таркибдаги ўзгаришларни маълум қилдиЭнзо Мареска Манчестер дербиси олдидан таркибдаги ўзгаришларни маълум қилдиБугун, 15:56Топурия қайтади: Гейжига қарши реваншми ёки Пимблетт билан супер тўқнашув?Топурия қайтади: Гейжига қарши реваншми ёки Пимблетт билан супер тўқнашув?Бугун, 14:44«Барчасини сониялар ҳал қилди»: Раҳмоналиев «Олд Траффорд»даги 0:4 ҳақида очиқ гапирди«Барчасини сониялар ҳал қилди»: Раҳмоналиев «Олд Траффорд»даги 0:4 ҳақида очиқ гапирдиБугун, 14:37Деклан Райс Кевин Де Бруйненинг ўйинига юқори баҳо бердиДеклан Райс Кевин Де Бруйненинг ўйинига юқори баҳо бердиБугун, 13:50Манчестер Юнайтед сардори Бруно Фернандеш жароҳат олиб, дерби олдидан хавотир уйғотдиМанчестер Юнайтед сардори Бруно Фернандеш жароҳат олиб, дерби олдидан хавотир уйғотдиБугун, 13:38
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди