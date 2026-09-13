iPhone 18 нархи маълум бўлди: янги Pro моделлари янада қимматлашади!

·7·Техно
iPhone 18 нархи маълум бўлди: янги Pro моделлари янада қимматлашади!

Apple’нинг янги iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделлари аввалгидан қимматроқ нархда сотувга чиқиши кутилмоқда. Энг қизиғи, компания ҳар икки моделни энди 256 ГБ хотира билан таклиф қилиши айтилмоқда.

Нархлар қанча бўлади?

Маълумотларга кўра, iPhone 18 Прўнинг бошланғич нархи 1 199 доллар, Pro Max моделиники эса 1 299 долларни ташкил этади. Бу нархлар Apple мухлислари орасида янги моделларга бўлган қизиқиш билан бирга, қурилмалар қиймати ҳақидаги баҳсларни ҳам кучайтириши мумкин.

Хабарларга кўра, янги смартфонларга 12 сентябрдан олдиндан буюртма бериш бошланади. Қурилмаларнинг расмий савдоси эса 18 сентябрда старт олади.

Демак, янги iPhone’ни биринчилардан бўлиб қўлга киритишни истаганлар сентябрь ойини кутишига тўғри келади.

Янги авлод Pro моделлари анъанавий равишда Apple’нинг энг илғор смартфонлари қаторидан жой олади. Бироқ бу сафар харидорлар учун энг муҳим саволлардан бири — нарх ошиши янги имкониятлар билан қанчалик оқланиши.

AppleiPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxСмартфонлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Келажак транзисторлари: олимлар атом қалинлигидаги ўта юпқа қатламни яратдиКелажак транзисторлари: олимлар атом қалинлигидаги ўта юпқа қатламни яратдиБугун, 01:29Honor Magic 9 флагмани тақдимот санаси ва асосий хусусиятлари ошкор этилдиHonor Magic 9 флагмани тақдимот санаси ва асосий хусусиятлари ошкор этилдиБугун, 00:58Хитойда iPhone Дуо учун олдиндан буюртмалар сони рекорд ўрнатдиХитойда iPhone Дуо учун олдиндан буюртмалар сони рекорд ўрнатдиБугун, 00:24Rocket Lab NASAнинг 700 миллион долларлик Марс шартномасидан норозRocket Lab NASAнинг 700 миллион долларлик Марс шартномасидан норозКеча, 15:54СМИК яримўтказгичлар бозорида Samsungга яқинлашдиСМИК яримўтказгичлар бозорида Samsungга яқинлашдиКеча, 15:29Ўзбекистонда Миллий маълумотлар платформаси ишга туширилади Ўзбекистонда Миллий маълумотлар платформаси ишга туширилади Кеча, 15:00
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!
Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!