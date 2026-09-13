SpaceX Starlinkни тўлақонли 5G операторига айлантирмоқчи

·0·Техно
SpaceX Starlinkни тўлақонли 5G операторига айлантирмоқчи

Илон Маскга тегишли SpaceX компанияси Starlink Мобиле лойиҳасини кенгайтириб, уни тўлақонли 5G уяли алоқа операторига айлантириш имкониятларини кўриб чиқмоқда. Мазкур ташаббус космосдан туриб глобал тармоқ яратишни мақсад қилган бўлса-да, телекоммуникация бозорида кескин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Американинг йирик телекоммуникация оператори Т-Мобиле компанияси SpaceX'нинг бу режасига шубҳа билан қарамоқда. Т-Мобиле молия директори Питер Освалдикснинг таъкидлашича, космик тармоқни оддий ер устидаги сўров станциялари билан рақобатга киритиш ҳозирча техник ва иқтисодий жиҳатдан жуда мураккаб вазифа ҳисобланади.

Техник тўсиқлар ва космик алоқанинг чекловлари

Ҳозирги кунда Директ-то-Селл технологияси ёрдамида оддий смартфонларни Starlink сунъий йўлдошларига тўғридан-тўғри улаш имконияти аллақачон ишламоқда. Масалан, Т-Мобиле билан ҳамкорликдаги Т-Сателлите хизмати оператор частоталаридан фойдаланган ҳолда махсус антеннасиз ҳам ишлай олади.

Бироқ бундай алоқа ҳозирча анъанавий уяли тармоқлардан сезиларли даражада ортда қолмоқда. Сунъий йўлдошлар ердан юзлаб километр баландликда ва доимий ҳаракатда бўлгани сабабли сигнални узатиш мураккаблашади. Уларнинг қуввати ер устидаги база станцияларига қараганда анча паст бўлиб, айниқса бинолар ичида ва автомобилларда барқарор алоқани таъминлаш қийин кечади.

Мустақил оператор бўлиш йўлидаги қийинчиликлар

SpaceX мобил алоқа бозорига чиқиш учун бир нечта йўналишларни ўрганиб чиқмоқда. Улардан бири — виртуал уяли алоқа оператори (МВНО) сифатида бошқа компаниялар тармоқларидан фойдаланиш. Бироқ Т-Мобиле маълумотига кўра, АҚШнинг йирик операторлари ҳозирча бундай ҳамкорликка қизиқиш билдиргани йўқ.

Иккинчи йўл — ўз частоталарини сотиб олиб, мустақил ерусти тармоғини қуриш. Аммо бу SpaceX'дан улкан маблағ, кўп йиллик вақт ҳамда миллионлаб база станцияларини ўрнатишни талаб қилади. Шунингдек, уй-жой антенналарига кичик станциялар ўрнатиш ғояси ҳам миллиардлаб қурилмалар ва жиддий радиочастота халақитлари туфайли самарасиз деб баҳоланмоқда.

Мутахассисларнинг фикрича, ўтказиш қобилияти ҳам асосий муаммолардан биридир. Кам аҳоли яшайдиган ҳудудларда битта сунъий йўлдош юзлаб фойдаланувчиларга хизмат кўрсатиши мумкин бўлса, миллионлаб абонентларга эга йирик шаҳарларда чекланган космик ресурсни тақсимлашда жиддий қийинчиликлар юзага келади.

StarlinkSpaceXТ-Мобиле5GТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 18 нархи маълум бўлди: янги Pro моделлари янада қимматлашади!iPhone 18 нархи маълум бўлди: янги Pro моделлари янада қимматлашади!Бугун, 01:41Келажак транзисторлари: олимлар атом қалинлигидаги ўта юпқа қатламни яратдиКелажак транзисторлари: олимлар атом қалинлигидаги ўта юпқа қатламни яратдиБугун, 01:29Honor Magic 9 флагмани тақдимот санаси ва асосий хусусиятлари ошкор этилдиHonor Magic 9 флагмани тақдимот санаси ва асосий хусусиятлари ошкор этилдиБугун, 00:58Хитойда iPhone Дуо учун олдиндан буюртмалар сони рекорд ўрнатдиХитойда iPhone Дуо учун олдиндан буюртмалар сони рекорд ўрнатдиБугун, 00:24Rocket Lab NASAнинг 700 миллион долларлик Марс шартномасидан норозRocket Lab NASAнинг 700 миллион долларлик Марс шартномасидан норозКеча, 15:54СМИК яримўтказгичлар бозорида Samsungга яқинлашдиСМИК яримўтказгичлар бозорида Samsungга яқинлашдиКеча, 15:29
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!
Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!