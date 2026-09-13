SpaceX Starlinkни тўлақонли 5G операторига айлантирмоқчи
Илон Маскга тегишли SpaceX компанияси Starlink Мобиле лойиҳасини кенгайтириб, уни тўлақонли 5G уяли алоқа операторига айлантириш имкониятларини кўриб чиқмоқда. Мазкур ташаббус космосдан туриб глобал тармоқ яратишни мақсад қилган бўлса-да, телекоммуникация бозорида кескин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Американинг йирик телекоммуникация оператори Т-Мобиле компанияси SpaceX'нинг бу режасига шубҳа билан қарамоқда. Т-Мобиле молия директори Питер Освалдикснинг таъкидлашича, космик тармоқни оддий ер устидаги сўров станциялари билан рақобатга киритиш ҳозирча техник ва иқтисодий жиҳатдан жуда мураккаб вазифа ҳисобланади.
Техник тўсиқлар ва космик алоқанинг чекловлариҲозирги кунда Директ-то-Селл технологияси ёрдамида оддий смартфонларни Starlink сунъий йўлдошларига тўғридан-тўғри улаш имконияти аллақачон ишламоқда. Масалан, Т-Мобиле билан ҳамкорликдаги Т-Сателлите хизмати оператор частоталаридан фойдаланган ҳолда махсус антеннасиз ҳам ишлай олади.
Бироқ бундай алоқа ҳозирча анъанавий уяли тармоқлардан сезиларли даражада ортда қолмоқда. Сунъий йўлдошлар ердан юзлаб километр баландликда ва доимий ҳаракатда бўлгани сабабли сигнални узатиш мураккаблашади. Уларнинг қуввати ер устидаги база станцияларига қараганда анча паст бўлиб, айниқса бинолар ичида ва автомобилларда барқарор алоқани таъминлаш қийин кечади.
Мустақил оператор бўлиш йўлидаги қийинчиликларSpaceX мобил алоқа бозорига чиқиш учун бир нечта йўналишларни ўрганиб чиқмоқда. Улардан бири — виртуал уяли алоқа оператори (МВНО) сифатида бошқа компаниялар тармоқларидан фойдаланиш. Бироқ Т-Мобиле маълумотига кўра, АҚШнинг йирик операторлари ҳозирча бундай ҳамкорликка қизиқиш билдиргани йўқ.
Иккинчи йўл — ўз частоталарини сотиб олиб, мустақил ерусти тармоғини қуриш. Аммо бу SpaceX'дан улкан маблағ, кўп йиллик вақт ҳамда миллионлаб база станцияларини ўрнатишни талаб қилади. Шунингдек, уй-жой антенналарига кичик станциялар ўрнатиш ғояси ҳам миллиардлаб қурилмалар ва жиддий радиочастота халақитлари туфайли самарасиз деб баҳоланмоқда.
Мутахассисларнинг фикрича, ўтказиш қобилияти ҳам асосий муаммолардан биридир. Кам аҳоли яшайдиган ҳудудларда битта сунъий йўлдош юзлаб фойдаланувчиларга хизмат кўрсатиши мумкин бўлса, миллионлаб абонентларга эга йирик шаҳарларда чекланган космик ресурсни тақсимлашда жиддий қийинчиликлар юзага келади.
…