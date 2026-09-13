Xiaomi 18 Фолд смартфони илк кунда Хитойда юқори натижа кўрсатди
Хитойнинг технология гиганти Xiaomi компаниясининг навбатдаги букланувчи флагмани — Xiaomi 18 Фолд савдолари бошланганидан кейинги дастлабки бир сутка ичида сезиларли муваффақиятга эришди. РД Обсерватион манбаларига таяниб хабар беришича, ушбу премиум қурилма биринчи куннинг ўзидаёқ тахминан 36 минг нусхада сотилган. Мазкур кўрсаткич бундай тоифадаги қимматбаҳо қурилмалар учун юқори натижа ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, Xiaomi 18 Фолд смартфонининг Хитойдаги савдолари жорий йилнинг 10-сентябрь санасидан бошлаб расман йўлга қўйилди. Таҳлилчиларнинг таъкидлашича, қурилманинг бошланғич нархи 10 000 юандан (тахминан 1500 доллар) бошланишини инобатга олсак, мазкур дастлабки натижа мутахассислар кутганидан ҳам ижобийроқ чиқди. Гарчи келтирилган рақамлар норасмий манбаларга таяниб эълон қилинган бўлса-да, улар бозордаги умумий талабни яққол кўрсатиб беради.
Моделлар нархи ва хотира турлариixbt.com маълумотига кўра, харидорларга тақдим этилган базавий версия, яни 12 GB тезкор ва 256 GB доимий хотирага эга модел 11 000 юан (тахминан 1640 доллар) этиб белгиланган. Ушбу нарх сегменти флагман смартфонлар бозорида рақобатбардошлигини сақлаб қолишга ёрдам бермоқда.
Шунингдек, компания фойдаланувчиларга янада кенгроқ имкониятларни тақдим этувчи бошқа модификацияларни ҳам таклиф қилмоқда. Хусусан, 12 GB / 512 GB хотирали конфигурация 12 000 юан (1785 доллар) баҳоланган бўлса, энг илғор ҳисобланган 16 GB / 512 GB хотирали версия учун харидорлар 13 000 юан (1935 доллар) тўлашига тўғри келади.
Компания вакилларининг баёнотлари ва талабXiaomi раҳбарияти ҳам янги букланувчи қурилмага бўлган қизиқиш ниҳоятда юқори эканини бир неча бор таъкидлаган. Хусусан, компания вице-президенти ва маркетинг директори Сюй Фей савдолар бошланиши билан Xiaomi 18 Фолд захиралари қисқа фурсат ичида сотиб бўлинганини маълум қилди. Бу эса бренд мухлислари букланувчи гаджетларнинг янги авлодини узоқ кутганидан далолат беради.
Шу билан бирга, Xiaomi Чина раҳбари Ван Сяоян савдо кўрсаткичлари бўйича янада қизиқарли рақамларни ошкор қилди. Унга кўра, янги Xiaomi 18 Фолд моделининг илк кундаги савдо ҳажми ўтган авлод букланувчи қурилмасининг худди шу даврдаги натижасидан нақ 310 фоизга юқори бўлган. Бундай кескин ўсиш компаниянинг муҳандислик ечимлари ва маркетинг стратегияси ўзини оқлаётганини кўрсатади.
…