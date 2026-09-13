Xiaomi 18 Фолд смартфони илк кунда Хитойда юқори натижа кўрсатди

·0·Техно
Xiaomi 18 Фолд смартфони илк кунда Хитойда юқори натижа кўрсатди

Хитойнинг технология гиганти Xiaomi компаниясининг навбатдаги букланувчи флагмани — Xiaomi 18 Фолд савдолари бошланганидан кейинги дастлабки бир сутка ичида сезиларли муваффақиятга эришди. РД Обсерватион манбаларига таяниб хабар беришича, ушбу премиум қурилма биринчи куннинг ўзидаёқ тахминан 36 минг нусхада сотилган. Мазкур кўрсаткич бундай тоифадаги қимматбаҳо қурилмалар учун юқори натижа ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, Xiaomi 18 Фолд смартфонининг Хитойдаги савдолари жорий йилнинг 10-сентябрь санасидан бошлаб расман йўлга қўйилди. Таҳлилчиларнинг таъкидлашича, қурилманинг бошланғич нархи 10 000 юандан (тахминан 1500 доллар) бошланишини инобатга олсак, мазкур дастлабки натижа мутахассислар кутганидан ҳам ижобийроқ чиқди. Гарчи келтирилган рақамлар норасмий манбаларга таяниб эълон қилинган бўлса-да, улар бозордаги умумий талабни яққол кўрсатиб беради.

Моделлар нархи ва хотира турлари

ixbt.com маълумотига кўра, харидорларга тақдим этилган базавий версия, яни 12 GB тезкор ва 256 GB доимий хотирага эга модел 11 000 юан (тахминан 1640 доллар) этиб белгиланган. Ушбу нарх сегменти флагман смартфонлар бозорида рақобатбардошлигини сақлаб қолишга ёрдам бермоқда.

Шунингдек, компания фойдаланувчиларга янада кенгроқ имкониятларни тақдим этувчи бошқа модификацияларни ҳам таклиф қилмоқда. Хусусан, 12 GB / 512 GB хотирали конфигурация 12 000 юан (1785 доллар) баҳоланган бўлса, энг илғор ҳисобланган 16 GB / 512 GB хотирали версия учун харидорлар 13 000 юан (1935 доллар) тўлашига тўғри келади.

Компания вакилларининг баёнотлари ва талаб

Xiaomi раҳбарияти ҳам янги букланувчи қурилмага бўлган қизиқиш ниҳоятда юқори эканини бир неча бор таъкидлаган. Хусусан, компания вице-президенти ва маркетинг директори Сюй Фей савдолар бошланиши билан Xiaomi 18 Фолд захиралари қисқа фурсат ичида сотиб бўлинганини маълум қилди. Бу эса бренд мухлислари букланувчи гаджетларнинг янги авлодини узоқ кутганидан далолат беради.

Шу билан бирга, Xiaomi Чина раҳбари Ван Сяоян савдо кўрсаткичлари бўйича янада қизиқарли рақамларни ошкор қилди. Унга кўра, янги Xiaomi 18 Фолд моделининг илк кундаги савдо ҳажми ўтган авлод букланувчи қурилмасининг худди шу даврдаги натижасидан нақ 310 фоизга юқори бўлган. Бундай кескин ўсиш компаниянинг муҳандислик ечимлари ва маркетинг стратегияси ўзини оқлаётганини кўрсатади.

XiaomiXiaomi 18 ФолдСмартфонТехнологияХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX Starlinkни тўлақонли 5G операторига айлантирмоқчиSpaceX Starlinkни тўлақонли 5G операторига айлантирмоқчиБугун, 01:53iPhone 18 нархи маълум бўлди: янги Pro моделлари янада қимматлашади!iPhone 18 нархи маълум бўлди: янги Pro моделлари янада қимматлашади!Бугун, 01:41Келажак транзисторлари: олимлар атом қалинлигидаги ўта юпқа қатламни яратдиКелажак транзисторлари: олимлар атом қалинлигидаги ўта юпқа қатламни яратдиБугун, 01:29Honor Magic 9 флагмани тақдимот санаси ва асосий хусусиятлари ошкор этилдиHonor Magic 9 флагмани тақдимот санаси ва асосий хусусиятлари ошкор этилдиБугун, 00:58Хитойда iPhone Дуо учун олдиндан буюртмалар сони рекорд ўрнатдиХитойда iPhone Дуо учун олдиндан буюртмалар сони рекорд ўрнатдиБугун, 00:24Rocket Lab NASAнинг 700 миллион долларлик Марс шартномасидан норозRocket Lab NASAнинг 700 миллион долларлик Марс шартномасидан норозКеча, 15:54
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!
Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!