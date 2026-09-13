Американинг Радиа компанияси улкан ВиндРуннер самолётини лойиҳалаштирмоқда

·27·Техно
Американинг Радиа компанияси улкан ВиндРуннер самолётини лойиҳалаштирмоқда

Аэрокосмик саноатининг жадал ривожланиши нафақат янги технологиялар, балки уларни ташиш борасида ҳам улкан муаммоларни келтириб чиқармоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Американинг Радиа компанияси айнан шу муаммони ҳал этишга қаратилган ноёб транспорт самолётиВиндРуннер лойиҳасини тақдим этди. Ушбу улкан ҳаво кемаси ракета босқичлари, йирик йўлдошлар ва қайта тикланадиган космик аппаратларни қисмларга ажратмасдан, тўғридан-тўғри белгиланган манзилга етказиб беришга мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги кунда космик технологиялар ҳажми ортиб бораётгани сабабли мавжуд транспорт инфратузилмаси, йўллар ва портлар жиддий чекловларга дуч келмоқда. Натижада йирик тизимларни заводда қисмларга бўлиб, кейин денгиз ёки автомобил йўллари орқали ҳафталаб ташишга тўғри келмоқда. Бу эса нафақат вақт йўқотилишига, балки ортиқча харажатларга ва қимматбаҳо техниканинг шикастланиш хавфини ошишига олиб келади.

ВиндРуннер техник имкониятлари ва юк ташиш афзалликлари

ВиндРуннер лойиҳаси биринчи навбатда оғирликка эмас, балки юкнинг ҳажмига урғу берган ҳолда ишлаб чиқилмоқда. Самолёт конструкцияси тўлиқ йиғилган ракеталар, уларнинг тезлатгичлари ва йирик сунъий йўлдошларни ўз ичига сиғдира олади. Ишлаб чиқувчиларнинг режасига кўра, завод, синов маркази ва космодром орасидаги масофани босиб ўтиш бир неча ҳафта ўрнига атиги бир неча соатни ташкил этади.

Катта ҳажмли объектларни қулай юклаш учун самолёт очиладиган бурун қисми, пастда жойлашган юк палубаси ҳамда махсус юк кўчириш тизими билан жиҳозланади. Шунга қарамай, Радиа мутахассислари ушбу ҳаво кемаси оддий аэродром жиҳозлари билан мос келишини таъкидлайди. Бу ҳар бир манзил учун алоҳида мураккаб инфратузилма яратиш заруратини йўққа чиқаради.

Ғовак полотнода ҳаракатланиш ва истиқболли қўлланиш

Мазкур улкан транспорт воситасининг асосий ўзига хос хусусиятларидан бири шундаки, у узунлиги тахминан 1800 метр бўлган тупроқли учиш-қўниш йўлакларидан ҳам қийналмасдан фойдалана олади. Бу эса йирик ҳажмли юкларни фақат йирик аэропортларгагина эмас, балки олисдаги космодромлар, синов майдончалари ва вақтинчалик базаларга ҳам етказиб бериш имконини беради.

Самолёт, шунингдек, кўп марталик ракеталарга хизмат кўрсатишда ҳам муҳим рол ўйнаши кутилмоқда. Агар ракета босқичи асосий космодромдан узоқда қўнса, ВиндРуннер уни тезда олиб кетиб, кейинги учишга тайёрлаш учун базага қайтариши мумкин. Компания маълумотларига кўра, юк бўлинмасининг ўлчамлари ҳозирги авиация имкониятларидан икки баравар катта бўлган сунъий йўлдошларни таши олади.

ВиндРуннер мавжуд ҳарбий-транспорт самолётлари ёки қуруқликдаги логистикани тўлиқ алмаштириш учун мўлжалланмаган. Радиа уни замонавий авиация учун жуда катта бўлган махсус юкларни ташишга мўлжалланган тор доирадаги транспорт сифатида тақдим этмоқда. Келгусида мазкур лойиҳа тижорат ва давлат ташкилотларига йирик космик техникаларни тезкор ҳамда хавфсиз ташишда асосий ёрдамчига айланиши кутилмоқда.

ВиндРуннерРадиаКосмик технологияларАвиацияТранспорт самолёти
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 18 Фолд смартфони илк кунда Хитойда юқори натижа кўрсатдиXiaomi 18 Фолд смартфони илк кунда Хитойда юқори натижа кўрсатдиБугун, 02:27SpaceX Starlinkни тўлақонли 5G операторига айлантирмоқчиSpaceX Starlinkни тўлақонли 5G операторига айлантирмоқчиБугун, 01:53iPhone 18 нархи маълум бўлди: янги Pro моделлари янада қимматлашади!iPhone 18 нархи маълум бўлди: янги Pro моделлари янада қимматлашади!Бугун, 01:41Келажак транзисторлари: олимлар атом қалинлигидаги ўта юпқа қатламни яратдиКелажак транзисторлари: олимлар атом қалинлигидаги ўта юпқа қатламни яратдиБугун, 01:29Honor Magic 9 флагмани тақдимот санаси ва асосий хусусиятлари ошкор этилдиHonor Magic 9 флагмани тақдимот санаси ва асосий хусусиятлари ошкор этилдиБугун, 00:58Хитойда iPhone Дуо учун олдиндан буюртмалар сони рекорд ўрнатдиХитойда iPhone Дуо учун олдиндан буюртмалар сони рекорд ўрнатдиБугун, 00:24
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!
Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!