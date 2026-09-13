Американинг Радиа компанияси улкан ВиндРуннер самолётини лойиҳалаштирмоқда
Аэрокосмик саноатининг жадал ривожланиши нафақат янги технологиялар, балки уларни ташиш борасида ҳам улкан муаммоларни келтириб чиқармоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Американинг Радиа компанияси айнан шу муаммони ҳал этишга қаратилган ноёб транспорт самолёти — ВиндРуннер лойиҳасини тақдим этди. Ушбу улкан ҳаво кемаси ракета босқичлари, йирик йўлдошлар ва қайта тикланадиган космик аппаратларни қисмларга ажратмасдан, тўғридан-тўғри белгиланган манзилга етказиб беришга мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги кунда космик технологиялар ҳажми ортиб бораётгани сабабли мавжуд транспорт инфратузилмаси, йўллар ва портлар жиддий чекловларга дуч келмоқда. Натижада йирик тизимларни заводда қисмларга бўлиб, кейин денгиз ёки автомобил йўллари орқали ҳафталаб ташишга тўғри келмоқда. Бу эса нафақат вақт йўқотилишига, балки ортиқча харажатларга ва қимматбаҳо техниканинг шикастланиш хавфини ошишига олиб келади.
ВиндРуннер техник имкониятлари ва юк ташиш афзалликлариВиндРуннер лойиҳаси биринчи навбатда оғирликка эмас, балки юкнинг ҳажмига урғу берган ҳолда ишлаб чиқилмоқда. Самолёт конструкцияси тўлиқ йиғилган ракеталар, уларнинг тезлатгичлари ва йирик сунъий йўлдошларни ўз ичига сиғдира олади. Ишлаб чиқувчиларнинг режасига кўра, завод, синов маркази ва космодром орасидаги масофани босиб ўтиш бир неча ҳафта ўрнига атиги бир неча соатни ташкил этади.
Катта ҳажмли объектларни қулай юклаш учун самолёт очиладиган бурун қисми, пастда жойлашган юк палубаси ҳамда махсус юк кўчириш тизими билан жиҳозланади. Шунга қарамай, Радиа мутахассислари ушбу ҳаво кемаси оддий аэродром жиҳозлари билан мос келишини таъкидлайди. Бу ҳар бир манзил учун алоҳида мураккаб инфратузилма яратиш заруратини йўққа чиқаради.
Ғовак полотнода ҳаракатланиш ва истиқболли қўлланишМазкур улкан транспорт воситасининг асосий ўзига хос хусусиятларидан бири шундаки, у узунлиги тахминан 1800 метр бўлган тупроқли учиш-қўниш йўлакларидан ҳам қийналмасдан фойдалана олади. Бу эса йирик ҳажмли юкларни фақат йирик аэропортларгагина эмас, балки олисдаги космодромлар, синов майдончалари ва вақтинчалик базаларга ҳам етказиб бериш имконини беради.
Самолёт, шунингдек, кўп марталик ракеталарга хизмат кўрсатишда ҳам муҳим рол ўйнаши кутилмоқда. Агар ракета босқичи асосий космодромдан узоқда қўнса, ВиндРуннер уни тезда олиб кетиб, кейинги учишга тайёрлаш учун базага қайтариши мумкин. Компания маълумотларига кўра, юк бўлинмасининг ўлчамлари ҳозирги авиация имкониятларидан икки баравар катта бўлган сунъий йўлдошларни таши олади.
ВиндРуннер мавжуд ҳарбий-транспорт самолётлари ёки қуруқликдаги логистикани тўлиқ алмаштириш учун мўлжалланмаган. Радиа уни замонавий авиация учун жуда катта бўлган махсус юкларни ташишга мўлжалланган тор доирадаги транспорт сифатида тақдим этмоқда. Келгусида мазкур лойиҳа тижорат ва давлат ташкилотларига йирик космик техникаларни тезкор ҳамда хавфсиз ташишда асосий ёрдамчига айланиши кутилмоқда.
…