Туркий давлатлар учун «ТУРКПОЛ» тузилмасини ташкил этиш таклиф қилинди

·6·Жамият
Туркий давлатлар учун «ТУРКПОЛ» тузилмасини ташкил этиш таклиф қилинди
Қисқача
  • Туркия ички ишлар вазири Мустафо Чифтчи Туркий давлатлар ташкилоти доирасида Interpol ва Европолга ўхшаш «ТУРКПОЛ» тузилмасини ташкил этишни таклиф қилди.
  • Бу ташаббусни Қозоғистон, Озарбайжон, Қирғизистон ва Ўзбекистон ички ишлар вазирлари ижобий қабул қилди.
  • «ТУРКПОЛ»нинг асосий мақсади туркий давлатлар ўртасида трансчегаравий жиноятларга қарши курашда ахборот алмашинуви ва мувофиқлашувни кучайтиришдир.
AI ёрдамида тайёрланган

Туркий давлатлар ўртасида хавфсизлик ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш соҳасидаги ҳамкорлик янги босқичга чиқиши мумкин. Туркия ички ишлар вазири Мустафо Чифтчи Туркий давлатлар ташкилоти доирасида Интерпол ва Европолга ўхшаш «ТУРКПОЛ» тузилмасини ташкил этишни таклиф қилди.

Эътиборлиси, ташаббусни Қозоғистон, Озарбайжон, Қирғизистон ва Ўзбекистон ички ишлар вазирлари ижобий қабул қилгани маълум қилинди. Бироқ ҳозирча «ТУРКПОЛ» ташкил этилгани йўқ — гап уни тузиш бўйича таклиф ҳақида бормоқда.

«ТУРКПОЛ» қандай вазифани бажариши мумкин?

Ташаббус 11 сентябрь куни Қозоғистон пойтахти Остонада ўтказилган Туркий давлатлар ташкилоти Ички ишлар вазирларининг 3-йиғилишида муҳокама қилинди.

Мустафо Чифтчининг билдиришича, асосий мақсад — туркий давлатлар ўртасида трансчегаравий жиноятларга қарши курашда ахборот алмашинуви, мувофиқлашув ва қўшма ҳаракат имкониятларини кучайтириш.

У «ТУРКПОЛ»ни Интерпол ва Европолга ўхшаш тузилма сифатида кўриш мумкинлигини билдирган.

«ТУРКПОЛ» ғоясининг асосий мақсади — жиноят ва жиноятчиларга қарши курашда ҳамкорликни янада кучли ва институционал асосга ўтказиш.

Ўзбекистон ҳам таклифни ижобий қабул қилди

Туркия ички ишлар вазири маълум қилишича, ташаббус йиғилишда иштирок этган Қозоғистон, Озарбойжон, Қирғизистон ва Ўзбекистон ички ишлар вазирлари томонидан жуда ижобий қабул қилинган.

Бу эса ғоянинг кейинги босқичда туркий давлатлар ўртасидаги расмий муҳокамалардан бирига айланиши мумкинлигини кўрсатади.

Айни пайтда эса «ТУРКПОЛ»нинг аниқ ваколатлари, бошқарув механизми, қароргоҳи ёки қайси давлатда жойлашиши каби масалалар бўйича якуний қарор қабул қилингани ҳақида маълумот берилмаган.

Аввал «Жиноятчиликка қарши кураш кенгаши» ташкил этилади

«ТУРКПОЛ» ташаббуси алоҳида пайдо бўлган ғоя эмас.

Йиғилишда Туркия томони таклиф қилган Жиноятчиликка қарши кураш кенгашини ташкил этиш масаласи ҳам илгари сурилган ва бу ташаббус қўшма баёнотга киритилган.

Кенгаш доирасида янги авлод жиноий гуруҳлари, терроризм, гиёҳвандлик воситалари билан боғлиқ жиноятлар, ноқонуний миграция, кибержиноятлар, шунингдек ноқонуний букмекерлик ва қимор каби йўналишларда ҳамкорликни кучайтириш режалаштирилмоқда.

Чифтчи маълум қилишича, келгуси ойда Анқарада Туркий давлатлар ташкилоти давлат раҳбарлари саммити доирасида Кенгашнинг таъсис келишувини имзолаш мақсад қилинган.

Туркий давлатлар хавфсизлик соҳасида яқинлашмоқда

«ТУРКПОЛ» таклифи Туркий давлатлар ташкилоти доирасида ҳамкорликнинг фақат иқтисодий ёки маданий соҳалар билан чекланиб қолмаётганини кўрсатади.

Трансчегаравий жиноятчилик замонавий хавфсизликнинг энг мураккаб йўналишларидан бири бўлгани учун давлатлар ўртасида тезкор маълумот алмашиш ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ўртасида мувофиқлашув муҳим аҳамият касб этади.

Шу нуқтаи назардан, агар ташаббус кейинги босқичларда маъқулланса, «ТУРКПОЛ» туркий давлатлар ўртасида хавфсизлик ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш соҳасидаги ҳамкорликнинг янги институционал механизмига айланиши мумкин.

Ҳозирча эса энг муҳим жиҳат шу: Туркий давлатлар ўртасида «ТУРКПОЛ» тузиш ғояси расман ўртага ташланди ва Ўзбекистон ҳам бу ташаббусни ижобий қабул қилган давлатлар қаторида қайд этилди.

ТУРКПОЛТуркий давлатлар ташкилотиМустафо ЧифтчиТрансчегаравий жиноятчилик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фарғонада бувисини ўлдириб, уйга ўт қўйган невара 17 йилга қамалди (видео)Фарғонада бувисини ўлдириб, уйга ўт қўйган невара 17 йилга қамалди (видео)Бугун, 10:02«Фоизсиз кредит» ваъдаси ортидаги 17 млрд сўмлик фирибгарлик: 400 нафар фуқаро алданди«Фоизсиз кредит» ваъдаси ортидаги 17 млрд сўмлик фирибгарлик: 400 нафар фуқаро алдандиБугун, 09:52Ўқувчини ҳақорат қилган ёки камситган ўқитувчи 2,2 млн сўм жаримага тортилади!Ўқувчини ҳақорат қилган ёки камситган ўқитувчи 2,2 млн сўм жаримага тортилади!Бугун, 09:45Дарахтлар тутқунликдан озод бўлди: Юнусобод ҳокимлиги аҳоли эътирозига тундаёқ жавоб бердиДарахтлар тутқунликдан озод бўлди: Юнусобод ҳокимлиги аҳоли эътирозига тундаёқ жавоб бердиБугун, 09:10Тошкент кўчасида кутилмаган манзара: кекса аёл бошида маймун билан юрдиТошкент кўчасида кутилмаган манзара: кекса аёл бошида маймун билан юрдиБугун, 00:57Юнусободда дарахт "тириклайин" бетонланди: Дарахт танаси билан тўсилган пиёдалар йўлагиЮнусободда дарахт "тириклайин" бетонланди: Дарахт танаси билан тўсилган пиёдалар йўлагиКеча, 21:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари