Мареска дерби олдидан янги юлдузини мақтади: Бугун «Сити» ва «Юнайтед» тўқнашуви

·12·Спорт
Мареска дерби олдидан янги юлдузини мақтади: Бугун «Сити» ва «Юнайтед» тўқнашуви

Дунё футболининг энг ёрқин ва муросасиз қарама-қаршиликларидан бири бўлган «Манчестер дербиси» бугун яна миллионлаб ихлосмандларнинг нигоҳини Англияга қаратади. Премьер-лиганинг навбатдаги қизиқарли тўқнашувида «Манчестер Сити» ўз уйида ашаддий рақиби «Манчестер Юнайтед»ни қабул қилади. Ушбу катта ўйин арафасида «шаҳарликлар» бош мураббийи Энцо Мареска матбуотга интервью бериб, ёзги трансфер ойнасининг шов-шувли харидларидан бири — «Челси»дан таклиф этилган ярим ҳимоячи Энцо Фернандеснинг жамоага қўшган ҳиссаси ва унинг ғолибона характери ҳақида тўлқинланиб гапирди. Ҳозиргача 100 фоизлик натижа кўрсатиб, «Арсенал» билан биргаликда турнир жадвалининг чўққисини бўлишиб турган «Сити» бугунги принципиал беллашувда фақат уч очко учун майдонга тушади. Хўш, Мареска Фернандеснинг қайси жиҳатларини алоҳида ажратиб кўрсатди, дерби олдидан рақибларнинг турнир жадвалидаги ҳолати қандай ва бугунги баҳс Манчестер шаҳрининг қайси қисмига байрам улашади?

«Унда чинакам ғолиблик руҳи бор»: Маресканинг янги шогирдига баҳоси

«Манчестер Сити» бош мураббийи ESPN нашрига берган интервьюсида аргентиналик юлдузнинг маҳоратини юксак эътироф этди:

  • Ғолибона руҳ ва тарбия: «Жамоадошларининг у ҳақдаги фикрлариданоқ, унда ғолибона руҳ борлигини кўриш мумкин. Олдин ҳам соврин ютиб кўрган, ғалаба нима эканини биладиган футболчилар бизнинг жамоа учун жуда муҳим. У ҳар куни қаттиқ меҳнат қилади, тарбияси ҳам жойида», — деди Мареска;

  • Меҳнаткаш ва масъулиятли лидер: Мураббий жамоага айнан шундай — ҳар бир ўйинда борини берадиган ва масъулиятдан қочмайдиган ижрочилар кераклигини таъкидлади;

  • Ҳал қилувчи паслар ва ҳужумкорлик: «У жарима майдони ичида ҳам гол, ҳам ҳал қилувчи паслар бўйича ажойиб ўйнайди. Лидерлик жиҳатидан ҳам анча улғайди, майдонда ўзини ҳақиқий етакчи сифатида кўрсатяпти», — дея сўзини якунлади мутахассис.

Ёзнинг шов-шувли трансфери: Лондондан Манчестерга сафар

Энцо Фернандеснинг шаҳарликлар лагерига келиши жорий мавсумнинг энг кутилмаган воқеаларидан бўлди:

  • «Челси»дан тўғридан-тўғри харид: Ёзги трансфер ойнасида лондонликлар таркибидан «Манчестер Сити» сафига ўтган Фернандес янги клубнинг ўйин схемасига тез фурсатда мослашиб олди;

  • Марказдаги кучлар мувозанати: Аргентиналик жаҳон чемпионининг ярим ҳимоя марказида пайдо бўлиши жамоага нафақат ҳужумларни ташкиллаштиришда, балки тўпни назорат қилиш ва прессингда янги нафас бағишлади;

  • Дербидаги катта масъулият: Бугунги «Юнайтед»га қарши тўқнашувда Энцо майдон марказида асосий дирижёрлардан бири бўлиши кутилмоқда.

Дерби олдидан кучлар нисбати: Чўққидаги пойга ва «Юнайтед»нинг ортда қолиши

Учрашув арафасида иккала Манчестер жамоасининг кўрсаткичлари мутлақо ҳар хил кўриниш олган:

  • «Сити» ва «Арсенал» етакчиликда: Тўлиқ очколик захира билан келаётган «Манчестер Сити» ҳали бирорта ҳам очко йўқотгани йўқ ва «Арсенал» билан биргаликда пешқадамлик пойгасини қиздирмоқда;

  • «Манчестер Юнайтед» 11-ўринда: «Қизил иблислар» эса мавсум бошида барқарорлик кўрсата олмай, атиги 4 очко билан мусобақа жадвалининг 11-поғонасида бораётган бўлса-да, дерби мақоми уларни фақат ғалаба учун жанг қилишга ундайди;

  • Шаҳар шаъни учун кураш: Турнир жадвалидаги фарққа қарамай, дербиларда ҳар доим ирода ва руҳият ҳал қилувчи аҳамият касб этади, бу эса мухлисларга голларга бой оқшомни ваъда қилмоқда.

«Этихад» стадиони бугун яна бир бор икки буюк клубнинг муросасиз курашига гувоҳ бўлади. Энцо Мареска шогирдлари ўз пешқадамлигини ҳимоя қилишга уринса, қўшнилар шаҳардаги ҳукмронликни тортиб олиш ниятида майдонга тушади.

Сизнингча, бугунги катта дербида Энцо Фернандес ҳал қилувчи гол ёки ассист билан баҳс қаҳрамонига айлана оладими? «Манчестер Сити» пешқадамлик пойгасидаги юришини давом эттирадими ёки «Манчестер Юнайтед» сафарда кутилмаган сенсация кўрсатишга қодирми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва дерби олдидан тайёрланган ушбу қайноқ таҳлилни барча АПЛ ҳамда Манчестер ихлосмандларига улашинг!

Манчестер СитиМанчестер ЮнайтедЭнцо ФернандесМанчестер дербиси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лаша Гуджеджиани расман Ўзбекистон дзюдо терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинланди!Лаша Гуджеджиани расман Ўзбекистон дзюдо терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинланди!Бугун, 09:20Лионель Месси гол урди, бироқ Интер Миами сўнгги дақиқаларда ғалабани бой бердиЛионель Месси гол урди, бироқ Интер Миами сўнгги дақиқаларда ғалабани бой бердиБугун, 07:13«Каляри» сафарда «Аталанта»ни таслим этди — А Сериянинг 4-турида кутилмаган сенсация!«Каляри» сафарда «Аталанта»ни таслим этди — А Сериянинг 4-турида кутилмаган сенсация!Бугун, 06:31Роналду жамоаси аутсайдерга қарши шокка тушди: «Ан Наср» кутилмаган дуранг қайд этдиРоналду жамоаси аутсайдерга қарши шокка тушди: «Ан Наср» кутилмаган дуранг қайд этдиБугун, 06:21Артетанинг жокеридан “олтин” гол!: «Арсенал» Сандерлендда 2:0 ҳисобида ғалаба қозондиАртетанинг жокеридан “олтин” гол!: «Арсенал» Сандерлендда 2:0 ҳисобида ғалаба қозондиБугун, 06:09Килиан Мбаппе дубл қайд этган ўйинда Реал Мадрид Раё Валеканони йирик ҳисобда таслим этдиКилиан Мбаппе дубл қайд этган ўйинда Реал Мадрид Раё Валеканони йирик ҳисобда таслим этдиБугун, 03:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?