Мареска дерби олдидан янги юлдузини мақтади: Бугун «Сити» ва «Юнайтед» тўқнашуви
Дунё футболининг энг ёрқин ва муросасиз қарама-қаршиликларидан бири бўлган «Манчестер дербиси» бугун яна миллионлаб ихлосмандларнинг нигоҳини Англияга қаратади. Премьер-лиганинг навбатдаги қизиқарли тўқнашувида «Манчестер Сити» ўз уйида ашаддий рақиби «Манчестер Юнайтед»ни қабул қилади. Ушбу катта ўйин арафасида «шаҳарликлар» бош мураббийи Энцо Мареска матбуотга интервью бериб, ёзги трансфер ойнасининг шов-шувли харидларидан бири — «Челси»дан таклиф этилган ярим ҳимоячи Энцо Фернандеснинг жамоага қўшган ҳиссаси ва унинг ғолибона характери ҳақида тўлқинланиб гапирди. Ҳозиргача 100 фоизлик натижа кўрсатиб, «Арсенал» билан биргаликда турнир жадвалининг чўққисини бўлишиб турган «Сити» бугунги принципиал беллашувда фақат уч очко учун майдонга тушади. Хўш, Мареска Фернандеснинг қайси жиҳатларини алоҳида ажратиб кўрсатди, дерби олдидан рақибларнинг турнир жадвалидаги ҳолати қандай ва бугунги баҳс Манчестер шаҳрининг қайси қисмига байрам улашади?
«Унда чинакам ғолиблик руҳи бор»: Маресканинг янги шогирдига баҳоси
«Манчестер Сити» бош мураббийи ESPN нашрига берган интервьюсида аргентиналик юлдузнинг маҳоратини юксак эътироф этди:
Ғолибона руҳ ва тарбия: «Жамоадошларининг у ҳақдаги фикрлариданоқ, унда ғолибона руҳ борлигини кўриш мумкин. Олдин ҳам соврин ютиб кўрган, ғалаба нима эканини биладиган футболчилар бизнинг жамоа учун жуда муҳим. У ҳар куни қаттиқ меҳнат қилади, тарбияси ҳам жойида», — деди Мареска;
Меҳнаткаш ва масъулиятли лидер: Мураббий жамоага айнан шундай — ҳар бир ўйинда борини берадиган ва масъулиятдан қочмайдиган ижрочилар кераклигини таъкидлади;
Ҳал қилувчи паслар ва ҳужумкорлик: «У жарима майдони ичида ҳам гол, ҳам ҳал қилувчи паслар бўйича ажойиб ўйнайди. Лидерлик жиҳатидан ҳам анча улғайди, майдонда ўзини ҳақиқий етакчи сифатида кўрсатяпти», — дея сўзини якунлади мутахассис.
Ёзнинг шов-шувли трансфери: Лондондан Манчестерга сафар
Энцо Фернандеснинг шаҳарликлар лагерига келиши жорий мавсумнинг энг кутилмаган воқеаларидан бўлди:
«Челси»дан тўғридан-тўғри харид: Ёзги трансфер ойнасида лондонликлар таркибидан «Манчестер Сити» сафига ўтган Фернандес янги клубнинг ўйин схемасига тез фурсатда мослашиб олди;
Марказдаги кучлар мувозанати: Аргентиналик жаҳон чемпионининг ярим ҳимоя марказида пайдо бўлиши жамоага нафақат ҳужумларни ташкиллаштиришда, балки тўпни назорат қилиш ва прессингда янги нафас бағишлади;
Дербидаги катта масъулият: Бугунги «Юнайтед»га қарши тўқнашувда Энцо майдон марказида асосий дирижёрлардан бири бўлиши кутилмоқда.
Дерби олдидан кучлар нисбати: Чўққидаги пойга ва «Юнайтед»нинг ортда қолиши
Учрашув арафасида иккала Манчестер жамоасининг кўрсаткичлари мутлақо ҳар хил кўриниш олган:
«Сити» ва «Арсенал» етакчиликда: Тўлиқ очколик захира билан келаётган «Манчестер Сити» ҳали бирорта ҳам очко йўқотгани йўқ ва «Арсенал» билан биргаликда пешқадамлик пойгасини қиздирмоқда;
«Манчестер Юнайтед» 11-ўринда: «Қизил иблислар» эса мавсум бошида барқарорлик кўрсата олмай, атиги 4 очко билан мусобақа жадвалининг 11-поғонасида бораётган бўлса-да, дерби мақоми уларни фақат ғалаба учун жанг қилишга ундайди;
Шаҳар шаъни учун кураш: Турнир жадвалидаги фарққа қарамай, дербиларда ҳар доим ирода ва руҳият ҳал қилувчи аҳамият касб этади, бу эса мухлисларга голларга бой оқшомни ваъда қилмоқда.
«Этихад» стадиони бугун яна бир бор икки буюк клубнинг муросасиз курашига гувоҳ бўлади. Энцо Мареска шогирдлари ўз пешқадамлигини ҳимоя қилишга уринса, қўшнилар шаҳардаги ҳукмронликни тортиб олиш ниятида майдонга тушади.
Сизнингча, бугунги катта дербида Энцо Фернандес ҳал қилувчи гол ёки ассист билан баҳс қаҳрамонига айлана оладими? «Манчестер Сити» пешқадамлик пойгасидаги юришини давом эттирадими ёки «Манчестер Юнайтед» сафарда кутилмаган сенсация кўрсатишга қодирми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва дерби олдидан тайёрланган ушбу қайноқ таҳлилни барча АПЛ ҳамда Манчестер ихлосмандларига улашинг!
…