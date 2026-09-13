Фарғонада бувисини ўлдириб, уйга ўт қўйган невара 17 йилга қамалди (видео)

·48·Жамият
Фарғонада бувисини ўлдириб, уйга ўт қўйган невара 17 йилга қамалди (видео)
Қисқача
  • Фарғонада ўз бувисининг уйидан пул ўғирлаш мақсадида кирган невара ва унинг шериги аёлни ўлдириб, уйга ўт қўйган.
  • Суд ҳукми билан асосий айбдор 17 йилга, унинг шериги эса 16 йилга озодликдан маҳрум қилинди.
  • Ушбу жиноят пул илинжида бошланган бўлиб, уни яширишга уриниш билан янада оғирлаштирилган.
AI ёрдамида тайёрланган

Фарғонада ўз бувисининг уйига ўғирлик мақсадида кирган йигит жиноятни яшириш учун янада оғир қадамга қўл урган. У шериги билан бирга уйда бўлган аёлни ўлдириб, кейин хонадонга ўт қўйган. Суд ҳукми билан икки нафар судланувчи узоқ муддатга озодликдан маҳрум этилди.

Воқеа ортида эса пул илинжида содир этилган жиноят ва уни изларни йўқотишга уриниш билан яширишга бўлган ҳаракат турган.

Ҳаммаси ўғирликдан бошланган

Маълум бўлишича, йигит ўртоғи билан бирга ўз бувисининг уйидан пул ўғирлашни режалаштирган.

Улар хонадонда бўлган пайтда аёл уйига қайтиб келган. У уйида ўғирлик содир этилаётганини кўриб, неварасини тўхтатишга ҳаракат қилган.

Бироқ вазият шу ерда янада оғир тус олган.

Йигит ва унинг шериги аёлга нисбатан зўравонлик ишлатиб, унинг ҳаётига қасд қилган.

Жиноятни яшириш учун уйга ўт қўйилган

Жиноятдан кейин судланувчилар содир бўлган воқеанинг изларини яшириш мақсадида хонадонга ўт қўйган.

Шу тариқа дастлаб пул ўғирлаш ниятида бошланган ҳаракат инсон ўлими билан якунланган оғир жиноятга айланган.

Воқеа бўйича ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан тергов ҳаракатлари олиб борилиб, жиноятда иштирок этган шахслар аниқланган.

Суд икки нафар йигитга узоқ муддатли жазо тайинлади

Жиноят иши судда кўриб чиқилиб, судланувчиларнинг қилмишига ҳуқуқий баҳо берилди.

Суд ҳукмига кўра, бувисини ўлдиришда иштирок этган асосий айбдор 17 йилга озодликдан маҳрум қилинди.

Унинг шеригига эса 16 йиллик қамоқ жазоси тайинланган.

Шундай қилиб, бир қарашда оддий ўғирлик нияти билан бошланган воқеа икки нафар йигитнинг кўп йиллик қамоқ жазосига ҳукм қилиниши ва бир инсон ҳаётининг фожиали якун топиши билан тугади.

Бир қарор — оғир оқибат

Бу воқеада энг оғир жиҳатлардан бири — жиноятнинг жабрланувчига бегона одам эмас, балки унинг ўз невараси томонидан содир этилганидир.

Пул ўғирлаш мақсадида бошланган ҳаракатни тўхтатишга уринган аёлнинг қаршилиги эса жиноятчилар томонидан янада оғир оқибатларга олиб келган.

Жиноятни кейинчалик яширишга уриниш эса вазиятни янада оғирлаштирган.

Суднинг 17 ва 16 йиллик озодликдан маҳрум қилиш жазолари билан якунланган мазкур иши бир неча дақиқалик жиноий қарор инсон тақдирини бутунлай ўзгартириб юбориши мумкинлигини яна бир бор кўрсатади.

Фарғонаўғирликжиноятозодликдан маҳрум
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Президент топшириғи зудлик билан бажарилди: Дилноза Режабовага полковник унвони берилдиПрезидент топшириғи зудлик билан бажарилди: Дилноза Режабовага полковник унвони берилдиБугун, 10:15Туркий давлатлар учун «ТУРКПОЛ» тузилмасини ташкил этиш таклиф қилиндиТуркий давлатлар учун «ТУРКПОЛ» тузилмасини ташкил этиш таклиф қилиндиБугун, 10:07«Фоизсиз кредит» ваъдаси ортидаги 17 млрд сўмлик фирибгарлик: 400 нафар фуқаро алданди«Фоизсиз кредит» ваъдаси ортидаги 17 млрд сўмлик фирибгарлик: 400 нафар фуқаро алдандиБугун, 09:52Ўқувчини ҳақорат қилган ёки камситган ўқитувчи 2,2 млн сўм жаримага тортилади!Ўқувчини ҳақорат қилган ёки камситган ўқитувчи 2,2 млн сўм жаримага тортилади!Бугун, 09:45Дарахтлар тутқунликдан озод бўлди: Юнусобод ҳокимлиги аҳоли эътирозига тундаёқ жавоб бердиДарахтлар тутқунликдан озод бўлди: Юнусобод ҳокимлиги аҳоли эътирозига тундаёқ жавоб бердиБугун, 09:10Тошкент кўчасида кутилмаган манзара: кекса аёл бошида маймун билан юрдиТошкент кўчасида кутилмаган манзара: кекса аёл бошида маймун билан юрдиБугун, 00:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари