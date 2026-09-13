Фарғонада бувисини ўлдириб, уйга ўт қўйган невара 17 йилга қамалди (видео)
Қисқача
- Фарғонада ўз бувисининг уйидан пул ўғирлаш мақсадида кирган невара ва унинг шериги аёлни ўлдириб, уйга ўт қўйган.
- Суд ҳукми билан асосий айбдор 17 йилга, унинг шериги эса 16 йилга озодликдан маҳрум қилинди.
- Ушбу жиноят пул илинжида бошланган бўлиб, уни яширишга уриниш билан янада оғирлаштирилган.
Фарғонада ўз бувисининг уйига ўғирлик мақсадида кирган йигит жиноятни яшириш учун янада оғир қадамга қўл урган. У шериги билан бирга уйда бўлган аёлни ўлдириб, кейин хонадонга ўт қўйган. Суд ҳукми билан икки нафар судланувчи узоқ муддатга озодликдан маҳрум этилди.
Воқеа ортида эса пул илинжида содир этилган жиноят ва уни изларни йўқотишга уриниш билан яширишга бўлган ҳаракат турган.
Ҳаммаси ўғирликдан бошланган
Маълум бўлишича, йигит ўртоғи билан бирга ўз бувисининг уйидан пул ўғирлашни режалаштирган.
Улар хонадонда бўлган пайтда аёл уйига қайтиб келган. У уйида ўғирлик содир этилаётганини кўриб, неварасини тўхтатишга ҳаракат қилган.
Бироқ вазият шу ерда янада оғир тус олган.
Йигит ва унинг шериги аёлга нисбатан зўравонлик ишлатиб, унинг ҳаётига қасд қилган.
Жиноятни яшириш учун уйга ўт қўйилган
Жиноятдан кейин судланувчилар содир бўлган воқеанинг изларини яшириш мақсадида хонадонга ўт қўйган.
Шу тариқа дастлаб пул ўғирлаш ниятида бошланган ҳаракат инсон ўлими билан якунланган оғир жиноятга айланган.
Воқеа бўйича ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан тергов ҳаракатлари олиб борилиб, жиноятда иштирок этган шахслар аниқланган.
Суд икки нафар йигитга узоқ муддатли жазо тайинлади
Жиноят иши судда кўриб чиқилиб, судланувчиларнинг қилмишига ҳуқуқий баҳо берилди.
Суд ҳукмига кўра, бувисини ўлдиришда иштирок этган асосий айбдор 17 йилга озодликдан маҳрум қилинди.
Унинг шеригига эса 16 йиллик қамоқ жазоси тайинланган.
Шундай қилиб, бир қарашда оддий ўғирлик нияти билан бошланган воқеа икки нафар йигитнинг кўп йиллик қамоқ жазосига ҳукм қилиниши ва бир инсон ҳаётининг фожиали якун топиши билан тугади.
Бир қарор — оғир оқибат
Бу воқеада энг оғир жиҳатлардан бири — жиноятнинг жабрланувчига бегона одам эмас, балки унинг ўз невараси томонидан содир этилганидир.
Пул ўғирлаш мақсадида бошланган ҳаракатни тўхтатишга уринган аёлнинг қаршилиги эса жиноятчилар томонидан янада оғир оқибатларга олиб келган.
Жиноятни кейинчалик яширишга уриниш эса вазиятни янада оғирлаштирган.
Суднинг 17 ва 16 йиллик озодликдан маҳрум қилиш жазолари билан якунланган мазкур иши бир неча дақиқалик жиноий қарор инсон тақдирини бутунлай ўзгартириб юбориши мумкинлигини яна бир бор кўрсатади.
…