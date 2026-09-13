Мессидан гол, 4та голли триллер: «Интер Майами» — «Нэшвилл» баҳси дуранг билан тугали

·0·Спорт
Мессидан гол, 4та голли триллер: «Интер Майами» — «Нэшвилл» баҳси дуранг билан тугали

Шимолий Америка МЛС мунтазам чемпионатида миллионлаб мухлислар диққатини тортган навбатдаги драматик ва кутилмаган воқеаларга бой баҳс якунига етди. Форт-Лодердейл шаҳридаги «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» майдонида Лионель Месси сардорлигидаги «Интер Майами» муросасиз рақиб «Нэшвилл»ни қабул қилди. Голлар шоуси, рақиб футболчисининг автоголи, Сэм Саррижнинг дубли ва албатта, аргентиналик даҳо Лионель Мессининг навбатдаги маҳоратли зарбаси билан кечган баҳс 2:2 ҳисобидаги жанговар дуранг билан якун топди. Ушбу натижа майдон эгаларининг чемпионатдаги мағлубиятсиз одимларини давом эттириш имконини берган бўлса, меҳмонларнинг ғалабасиз сериясини яна битта баҳсга узайтирди. Хўш, Форт-Лодердейлдаги шиддатли тўқнашув қандай кечди, «Интер Майами» нега ўз уйида ғалабани илиб кета олмади ва олдинда иккала клубни қандай муҳим синовлар кутмоқда?

Саррижнинг дубли ва Бейкер-Уайтингнинг омадсиз автоголи

Учрашув дастлабки дақиқалардан бошлаб очиқ ва ҳужумкор руҳда ўтди:

  • «Нэшвилл» тўпураридан даҳшатли ўйин: Меҳмонлар сафида ҳужумчи Сэм Сарриж ҳақиқий етакчиликни намойиш этиб, «Интер Майами» дарвозасига икки бор аниқ зарба йўллади ва дублни расмийлаштирди;

  • Кутилмаган автогол нажоти: Майдон эгаларининг ҳужумлари босими остида «Нэшвилл» ҳимоячиси Рид Бейкер-Уайтинг хатоликка йўл қўйиб, ўз дарвозасини ишғол қилиб қўйди ва автогол муаллифига айланди;

  • Драматик кураш: Иккала томон ҳам ҳимоядан кўра олдинги чизиқда кўпроқ таваккал қилди, бу эса мухлисларга беллашув давомида тўртта гол томоша қилиш завқини тақдим этди.

Лионель Мессидан навбатдаги маҳорат: Сардор ўз сўзини айтди

Аргентиналик футбол юлдузи яна бир бор «Интер Майами»нинг ҳал қилувчи фигураси эканини исботлади:

  • Мессидан муҳим гол: Жамоа оғир вазиятга тушиб қолган паллаларда ташаббусни ўз қўлига олган Лионель Месси рақиб посбонини ожиз қолдириб, «Интер Майами»нинг яна бир голига муаллифлик қилди;

  • Ҳужумларни ташкиллаштириш: Лионель нафақат гол урди, балки жарима майдони атрофида жамоадошларига бир қатор қулай имкониятларни яратиб берди;

  • Сардорлик иродаси: Мессининг фаоллиги жамоанинг очко олиши ва ўз майдонидаги муҳим сериясини сақлаб қолишида ҳал қилувчи омил бўлди.

Статистика ва кейинги тур тақвими: Жамоаларни нима кутмоқда?

Қайд этилган дуранг ҳар икки жамоанинг МЛСдаги серияларига бевосита таъсир қилди:

  • «Интер Майами»нинг 4 талик серияси: Ушбу натижадан сўнг жамоа лигадаги мағлубиятсиз юришини 4 та ўйингача етказди — 1 та ғалаба ва 3 та дуранг;

  • «Нэшвилл»нинг қора кунлари: Меҳмонлар эса ғалабасиз сериясини 3 та ўйинга етказди — 1 та мағлубият ва 2 та дуранг;

  • Олдиндаги учрашувлар: «Интер Майами» кейинги тур баҳсини 21 сентябрь куни «Сан-Диего»га қарши ўтказса, «Нэшвилл» 20 сентябрь санасида «Чикаго Файр» жамоаси билан куч синашади.

Лионель Месси ва «Интер Майами» чемпионатнинг ҳал қилувчи босқичида ҳар бир очко учун аёвсиз кураш олиб бормоқда. Тўрт ўйиндан бери мағлубият билмай келаётган жамоа кейинги баҳсларда фақат тўлиқ 3 очкони нишонлаш мақсадида майдонга тушади.

Сизнингча, Лионель Месси бошчилигидаги «Интер Майами» МЛСнинг бу мавсумида чемпионлик кубогини қўлга кирита оладими ёки мудофаадаги камчиликлар жамоага панд берадими? Жамоанинг кетма-кет дуранг ўйнашига сабаб нимада деб ўйлайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Месси иштирокидаги ушбу голларга бой баҳс таҳлилини барча футбол ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!

Лионель МессиИнтер МайамиНэшвиллМЛС чемпионаты
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«10 та ўзгариш қилолмайман!»: Моуриньо «Райо Валекано» мағлуб этилган ўйиндан сўнг«10 та ўзгариш қилолмайман!»: Моуриньо «Райо Валекано» мағлуб этилган ўйиндан сўнгБугун, 09:31Мареска дерби олдидан янги юлдузини мақтади: Бугун «Сити» ва «Юнайтед» тўқнашувиМареска дерби олдидан янги юлдузини мақтади: Бугун «Сити» ва «Юнайтед» тўқнашувиБугун, 09:24Лаша Гуджеджиани расман Ўзбекистон дзюдо терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинланди!Лаша Гуджеджиани расман Ўзбекистон дзюдо терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинланди!Бугун, 09:20Лионель Месси гол урди, бироқ Интер Миами сўнгги дақиқаларда ғалабани бой бердиЛионель Месси гол урди, бироқ Интер Миами сўнгги дақиқаларда ғалабани бой бердиБугун, 07:13«Каляри» сафарда «Аталанта»ни таслим этди — А Сериянинг 4-турида кутилмаган сенсация!«Каляри» сафарда «Аталанта»ни таслим этди — А Сериянинг 4-турида кутилмаган сенсация!Бугун, 06:31Роналду жамоаси аутсайдерга қарши шокка тушди: «Ан Наср» кутилмаган дуранг қайд этдиРоналду жамоаси аутсайдерга қарши шокка тушди: «Ан Наср» кутилмаган дуранг қайд этдиБугун, 06:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?