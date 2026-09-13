Мессидан гол, 4та голли триллер: «Интер Майами» — «Нэшвилл» баҳси дуранг билан тугали
Шимолий Америка МЛС мунтазам чемпионатида миллионлаб мухлислар диққатини тортган навбатдаги драматик ва кутилмаган воқеаларга бой баҳс якунига етди. Форт-Лодердейл шаҳридаги «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» майдонида Лионель Месси сардорлигидаги «Интер Майами» муросасиз рақиб «Нэшвилл»ни қабул қилди. Голлар шоуси, рақиб футболчисининг автоголи, Сэм Саррижнинг дубли ва албатта, аргентиналик даҳо Лионель Мессининг навбатдаги маҳоратли зарбаси билан кечган баҳс 2:2 ҳисобидаги жанговар дуранг билан якун топди. Ушбу натижа майдон эгаларининг чемпионатдаги мағлубиятсиз одимларини давом эттириш имконини берган бўлса, меҳмонларнинг ғалабасиз сериясини яна битта баҳсга узайтирди. Хўш, Форт-Лодердейлдаги шиддатли тўқнашув қандай кечди, «Интер Майами» нега ўз уйида ғалабани илиб кета олмади ва олдинда иккала клубни қандай муҳим синовлар кутмоқда?
Саррижнинг дубли ва Бейкер-Уайтингнинг омадсиз автоголи
Учрашув дастлабки дақиқалардан бошлаб очиқ ва ҳужумкор руҳда ўтди:
«Нэшвилл» тўпураридан даҳшатли ўйин: Меҳмонлар сафида ҳужумчи Сэм Сарриж ҳақиқий етакчиликни намойиш этиб, «Интер Майами» дарвозасига икки бор аниқ зарба йўллади ва дублни расмийлаштирди;
Кутилмаган автогол нажоти: Майдон эгаларининг ҳужумлари босими остида «Нэшвилл» ҳимоячиси Рид Бейкер-Уайтинг хатоликка йўл қўйиб, ўз дарвозасини ишғол қилиб қўйди ва автогол муаллифига айланди;
Драматик кураш: Иккала томон ҳам ҳимоядан кўра олдинги чизиқда кўпроқ таваккал қилди, бу эса мухлисларга беллашув давомида тўртта гол томоша қилиш завқини тақдим этди.
Лионель Мессидан навбатдаги маҳорат: Сардор ўз сўзини айтди
Аргентиналик футбол юлдузи яна бир бор «Интер Майами»нинг ҳал қилувчи фигураси эканини исботлади:
Мессидан муҳим гол: Жамоа оғир вазиятга тушиб қолган паллаларда ташаббусни ўз қўлига олган Лионель Месси рақиб посбонини ожиз қолдириб, «Интер Майами»нинг яна бир голига муаллифлик қилди;
Ҳужумларни ташкиллаштириш: Лионель нафақат гол урди, балки жарима майдони атрофида жамоадошларига бир қатор қулай имкониятларни яратиб берди;
Сардорлик иродаси: Мессининг фаоллиги жамоанинг очко олиши ва ўз майдонидаги муҳим сериясини сақлаб қолишида ҳал қилувчи омил бўлди.
Статистика ва кейинги тур тақвими: Жамоаларни нима кутмоқда?
Қайд этилган дуранг ҳар икки жамоанинг МЛСдаги серияларига бевосита таъсир қилди:
«Интер Майами»нинг 4 талик серияси: Ушбу натижадан сўнг жамоа лигадаги мағлубиятсиз юришини 4 та ўйингача етказди — 1 та ғалаба ва 3 та дуранг;
«Нэшвилл»нинг қора кунлари: Меҳмонлар эса ғалабасиз сериясини 3 та ўйинга етказди — 1 та мағлубият ва 2 та дуранг;
Олдиндаги учрашувлар: «Интер Майами» кейинги тур баҳсини 21 сентябрь куни «Сан-Диего»га қарши ўтказса, «Нэшвилл» 20 сентябрь санасида «Чикаго Файр» жамоаси билан куч синашади.
Лионель Месси ва «Интер Майами» чемпионатнинг ҳал қилувчи босқичида ҳар бир очко учун аёвсиз кураш олиб бормоқда. Тўрт ўйиндан бери мағлубият билмай келаётган жамоа кейинги баҳсларда фақат тўлиқ 3 очкони нишонлаш мақсадида майдонга тушади.
Сизнингча, Лионель Месси бошчилигидаги «Интер Майами» МЛСнинг бу мавсумида чемпионлик кубогини қўлга кирита оладими ёки мудофаадаги камчиликлар жамоага панд берадими? Жамоанинг кетма-кет дуранг ўйнашига сабаб нимада деб ўйлайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Месси иштирокидаги ушбу голларга бой баҳс таҳлилини барча футбол ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
…