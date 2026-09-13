«10 та ўзгариш қилолмайман!»: Моуриньо «Райо Валекано» мағлуб этилган ўйиндан сўнг
Испания Ла Лигасининг 5-турида Мадриднинг «Реал» клуби ўз майдони — муҳташам «Сантьяго Бернабеу» стадионида мухлислари олдида ишончли реванш намойиш этди. Ўтган турдаги омадсиз мағлубиятдан тўғри хулоса чиқарган «қироллик клуби» кичик дерби мақомидаги баҳсда «Райо Вальекано» дарвозасига жавобсиз тўртта гол уриб, 4:1 ҳисобида йирик ва ёрқин ғалабага эришди. Учрашув якунлангач, мадридликларнинг тажрибали устози Жозе Моуринио матбуот анжуманида иштирок этиб, шогирдларининг ҳаракатларига холис баҳо берди. Португалиялик мутахассис биринчи таймдаги шиддатли темп, иккинчи бўлимдаги пасайиш, Жуд Беллингҳэм ва Дензел Думфрис каби юлдузларнинг жисмоний ҳолати ҳамда Федерико Вальвердени захирага олиш сабабларини очиқлади. Хўш, «Бернабеу»да ўйин қандай сценарий асосида кечди, Моуриньони иккинчи бўлимда нима ташвишга солди ва Ла Лигадаги чемпионлик пойгасида «Реал» қандай суръат олмоқда?
«Биринчи бўлимда масалани ҳал қилдик»: Моуриньонинг ғалаба ҳақидаги баёноти
«Реал Мадрид» бош мураббийи маҳаллий AS нашрига берган интервьюсида учрашувнинг стратегик аҳамиятини тушунтириб берди:
Мағлубиятдан кейинги қадрли 3 очко: «Ғалаба қозониш ниҳоятда муҳим эди. Айниқса, чемпионатнинг ўтган туридаги мағлубиятдан кейин жамоани руҳий жиҳатдан кўтариш зарур эди», — дея таъкидлади мураббий;
Дастлабки 45 дақиқаликда ҳал бўлган ўйин: «Биз биринчи бўлимдаёқ ўйин тақдирини ҳал қилиб улгурдик. Аммо иккинчи бўлимда ажойиб яхши ўйин кўрсата олмадик. Бу ерда гап нафақат жисмоний тайёргарликда, балки руҳий жиҳатларда ҳам»;
Тактик ўзгаришлар ва назорат: Моуриньо ярим ҳимоя марказига янги кучларни ташлаб, майдондаги барқарорликни сақлаб қолганини ва шогирдлари унинг юксак ҳурмати ҳамда олқишига лойиқлигини қўшимча қилди.
«Биз кўп гол урамиз, лекин кўп имкониятни йўқотамиз»: Жамоа ўйини таҳлили
«Реал»нинг ҳужумкор фалсафаси ва майдондаги шиддати ҳақида тўхталар экан, португалиялик мутахассис камчиликларни ҳам очиқ қайд этди:
Шиддатли ва тезкор прессинг: «Биз тўпни тўлиқ назорат қиладиган, рақибдан шиддат билан тўпни тортиб оладиган ва тезкор ҳужумга ўтадиган жамоамиз», — дея жамоанинг асосий услубини таърифлади устоз;
Вазиятлардан фойдаланиш муаммоси: Моуринио жамоа тўртта гол киритган бўлса-да, яратилган қатор хавфли вазиятларни бой берганидан бироз норози бўлди;
Ғалабадан қониқиш: Ҳар қандай ҳолатда ҳам, таблодаги 4:1 ҳисоби ва қўлга киритилган 3 очко мураббийга қониқиш бағишлаганини яширмади.
Жуд, Думфрис, Конате ва Вальверденинг муаммоси: Чарчоқ хавфи борми?
Тақвимнинг тиғизлиги жамоанинг асосий юлдузларига жисмоний жиҳатдан оғирлик қилмоқда:
10 та ўзгариш қилишнинг иложи йўқ: «Жуд (Беллингҳэм) ўйинни қандай тугатганини ҳамма кўрди, Думфрис, Конате... Мен таркибда бирданига 10 та ўзгаришни амалга ошира олмайман», — деди Моуриньо футболчилардаги чарчоқ белгиларига ишора қилиб;
Вальвердедаги эҳтиёт чораси: Федерико Вальверденинг захирага олинишига тўхталар экан: «Бу эҳтиёт чораси эди. Унда маълум бир муаммолар пайдо бўлган эди ва биз буни вақтида ҳал қилишимиз шарт эди», дея жароҳат хавфининг олди олинганини тушунтирди;
Шиддатли оралиқдаги муваффақият: Мураббий ниҳоятда оғир ва тиғиз ўйиндан атиги уч кун ўтиб, жамоаси яна куч топиб йирик ҳисобда ғалаба қозонганини юксак баҳолади.
«Сантьяго Бернабеу»даги ушбу ишончли ғалаба «Реал»нинг ички чемпионатда ўз мавқейини тиклаб, мухлисларига яна бир голлар байрамини туҳфа этишига хизмат қилди. Бироқ тиғиз тақвим ва юлдузларнинг жисмоний юкламалари мураббийлар штаби олдига янги ротация вазифаларини қўймоқда.
Сизнингча, Жозе Моуриньо қўл остидаги «Реал Мадрид» бу мавсумда Ла Лига ва Европа Чемпионлар лигаси бош совринини қўлга киритиш учун етарлича захира кучига эгами? Вальверде ва Беллингҳэм каби етакчиларни чарчоқдан асраш учун жамоа кейинги баҳсларда қандай ротация қўллаши керак? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва «Реал»нинг ушбу йирик ғалабаси ҳамда Моуринио баёноти таҳлилини барча футбол ихлосмандлари ва мадридистларга улашинг!
…