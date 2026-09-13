БРИКС-2026: глобал савдо, янги молия ва мустақил йўлаклар

·0·Дунё
БРИКС-2026: глобал савдо, янги молия ва мустақил йўлаклар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • БРИКС саммити якунлари бўйича қабул қилинган баёнотда молиявий барқарорлик, муқобил логистика ва суверен тенглик тамойиллари асосий эътиборга олинди.
  • Халқаро савдода яккаҳокимликдан кўп қутбли механизмларга ўтиш зарурлиги қайд этилиб, ўзаро ҳисоб-китобларда миллий валюталардан фойдаланиш ва рақамли тизимларни интеграция қилишга келишилди.

Ҳиндистон пойтахтидаги муаззам анжуманлар мажмуасида бўлиб ўтган БРИКС саммити якунлари бўйича кенг қамровли расмий баёнот қабул қилинди ва халқаро иқтисодий муносабатларнинг янги стратегик йўналишлари тасдиқланди. Дунё аҳолисининг салмоқли қисмини ва жаҳон савдосининг муҳим бўлагини ифода этувчи ушбу мулоқот майдонида асосий эътибор молиявий барқарорлик, муқобил логистика ва суверен тенглик тамойилларига қаратилди.

Музокаралар давомида халқаро савдода яккаҳокимликка асосланган қоидалардан кўп қутбли механизмларга ўтиш зарурлиги қайд этилди. Иштирокчи давлатлар сунъий чекловлар, бир томонлама протекционистик тарифлар ва халқаро қоидаларга зид бўлган иқтисодий санкциялар глобал бозорга зарар етказаётганини билдирдилар. Шу муносабат билан Бутунжаҳон Савдо Ташкилоти доирасида низоларни кўриб чиқиш механизмини тўлиқ тиклаш ва очиқ бозор қоидаларини ҳимоя қилиш зарурлиги илгари сурилди.

Молиявий мустақилликни таъминлаш масаласида умумий ягона пул бирлиги яратиш ғоясидан бутунлай воз кечилди. Бунинг ўрнига ўзаро ҳисоб-китобларда миллий валюталардан фойдаланиш амалиётини кенгайтириш ва тўловларни тезлаштирувчи мустақил рақамли тизимларни интеграция қилиш бўйича келишувга эришилди. Бундай ёндашув ташқи савдода воситачилар ва учинчи томон босимига боғлиқликни камайтиришга, трансчегаравий молиявий хавфларни пасайтиришга қаратилган.

Саммитда денгизга тўғридан-тўғри чиқиш имконияти чекланган давлатларнинг транспорт муаммолари ҳам кенг муҳокама этилди. Жанубий Осиё йўналишидаги муқобил транспорт коридорларини ривожлантириш, портлар ва логистика тармоқларини боғловчи инфратузилмани мустаҳкамлаш устувор вазифа сифатида белгиланди. Бу ташаббуслар Марказий Осиё ва Ўзбекистон каби қитъа ичкарисидаги минтақаларнинг жаҳон денгиз йўлларига, хусусан Ҳиндистон ва қўшни бозорларга эркин чиқиши учун янги амалий имкониятлар яратади.

Шунингдек, технологик ва саноат хавфсизлиги соҳасида муҳим минераллар бозорини сиёсий таъсирлардан ҳимоя қилиш, яшил энергияга ўтишда барча мамлакатлар учун тенг шароитлар яратиш ҳамда рақамли стартапларни қўллаб-қувватлаш бўйича кўп томонлама ҳамкорлик механизмлари тасдиқланди.

Халқаро тузилмалар, жумладан Бирлашган Миллатлар Ташкилоти ва молия институтлари бугунги замон талабларига мослаштирилиши, уларда ривожланаётган давлатлар овози кўпайтирилиши шартлиги алоҳида таъкидланди. Нью-Деҳлида эришилган натижалар глобал тараққиёт энди бир томонлама кўрсатмалар эмас, балки суверен манфаатлар ва ўзаро манфаатли прагматик ҳамкорлик асосида ривожланишини кўрсатмоқда.

БРИКС саммитиБутунжаҳон Савдо ТашкилотиМолиявий мустақилликТранспорт коридорлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

БРИКС–2026: Денгизга чиқиш йўлаклари, рақамли тўловлар ва суверен молияБРИКС–2026: Денгизга чиқиш йўлаклари, рақамли тўловлар ва суверен молияБугун, 14:45Она 6 ёшли қизини қутқариш учун олов ичига кирдиОна 6 ёшли қизини қутқариш учун олов ичига кирдиБугун, 12:27«Украинага қўшин киритиш Россия билан урушни англатади»: Путин Ғарбни очиқ огоҳлантирди«Украинага қўшин киритиш Россия билан урушни англатади»: Путин Ғарбни очиқ огоҳлантирдиБугун, 12:06Болалар пюреси ортидаги даҳшатли сир: гўдаклар шифохонага тушдиБолалар пюреси ортидаги даҳшатли сир: гўдаклар шифохонага тушдиБугун, 11:48Дунё тарихида энг иссиқ август: рекорд яна янгиландиДунё тарихида энг иссиқ август: рекорд яна янгиландиБугун, 11:31Телефонига чалғиган эркак иккинчи қаватдан қулаб тушдиТелефонига чалғиган эркак иккинчи қаватдан қулаб тушдиБугун, 11:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди