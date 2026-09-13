Жозе Моуриньо захира ўриндиғидаги ҳиссиётлари ва ривожланиш режасини очиқлади!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Мадриднинг «Реал» клуби Ла Лиганинг 5-турида «Раё Валекано»ни 4:1 ҳисобида мағлуб этди.
- Мураббий Жозе Моуринью жамоа ривожланишига ҳали вақт кераклигини, мукаммал жамоани 3 ойда қуриб бўлмаслигини таъкидлади.
- Беш турдан сўнг 12 очко жамғарган «Реал» турнир жадвалида пешқадамлар сафида бормоқда.
- Моуринью жамоанинг ҳозирги ҳолатида кўплаб ижобий жиҳатларни кўраётганини ва клуб босқичма-босқич ривожланаётганини қайд этди.
Испания Ла Лигасининг 5-турида Мадриднинг «Реал» клуби ўз мухлислари қаршисида ишончли ҳаракат қилиб, «Райо Вальекано» жамоасини 4:1 ҳисобида тор-мор этди ва навбатдаги муҳим ғалабани расмийлаштирди. Учрашув давомида «қаймоқранглилар» устози Жозе Моуриньонинг захира ўриндиғидаги асабий ва хавотирли хатти-ҳаракатлари журналистлар ва камералар нигоҳидан четда қолмади.
Баҳс якунлангач ўтказилган матбуот анжуманида португалиялик тажрибали мутахассис ўзининг майдон четидаги кайфиятига аниқлик киритиб, шогирдларининг ҳаракатларидан аслида қай даражада мамнун экани ва янги жамоани шакллантириш муддати ҳақида очиқ-ойдин фикр билдирди. Беш турдан сўнг 12 очко жамғариб, турнир жадвалида етакчилар сафида бораётган мадридликларнинг ушбу муваффақияти ортида қандай режалар ётибди?
Хўш, Моуриньо нима учун шошилмасликни талаб қилмоқда, «Реал»нинг ўйинида у қайси ижобий ўзгаришларни кўрмоқда ва мукаммал жамоа тузиш учун қанча вақт керак бўлади?
«Жаҳлим чиқмади, аммо мукаммал жамоани 3 ойда қуриб бўлмайди»
«Реал Мадрид» бош мураббийи Madrid Zone нашрига берган баёнотида жамоа қурилиши жараёнининг мураккаблигини тушунтириб берди:
Майдон четидаги ҳиссиётлар изоҳи: «Менинг жаҳлим чиқмади, аксинча, натижадан мамнунман. Бироқ биз атиги бир неча ҳафтадан бери бирга ишлаяпмиз», — дея Моуриньо жараён эндигина бошланганини таъкидлади;
Вақт ва сабр талаби: Мутахассис юқори даражадаги барқарорликка тезда эришиб бўлмаслигини уқтирди: «Мукаммал жамоани 3 кунда ёки 3 ойда, баъзан ҳатто уч йилда ҳам қуриб бўлмайди»;
Қадамма-қадам ўсиш: Португалиялик мураббий жамоанинг ҳозирги ҳолатида кўплаб ижобий жиҳатларни кўраётганини ва клуб шошмасдан, босқичма-босқич ривожланиб бораётганини қайд этди.
«Бернабеу»даги 4:1: Ҳужумкор шиддат ва майдондаги ишонч
Шанба оқшомида бўлиб ўтган учрашув Мадрид жамоаси учун чинакам куч синови бўлди:
«Райо Вальекано»нинг йирик мағлубияти: Мезбонлар рақиб дарвозасига жавобсиз тўртта тўп йўллаб, ўз майдонида йирик ҳисобдаги ишончли ғалабага эришди;
Тактик кўрсатмалар ижроси: Мураббийлар штаби томонидан танланган ҳужумкор услуб ўзини оқлади ва майдонда тўп назорати тўлиқ мадридликлар фойдасига ҳал бўлди;
Хатолар устида ишлаш: 4:1 ҳисоби қайд этилган бўлса-да, Моуриньонинг ўйин давомидаги талабчанлиги жамоанинг ҳимоя ва яримҳимоя чизиғидаги кичик камчиликларни бартараф этишга қаратилди.
Беш турдан сўнг 12 очко: Чемпионлик пойгасидаги мустаҳкам ўрин
Ушбу ғалаба «Реал»нинг Ла Лига мавсумидаги позициясини сезиларли даражада мустаҳкамлади:
Турнир жадвалидаги 12 очко: Бешта учрашувдан сўнг «қаймоқранглилар» 12 очко жамғариб, чемпионатнинг пешқадамлар гуруҳидаги кучли ўрнини сақлаб турибди;
Мавсум стартидаги барқарорлик: Бир неча ҳафталик фаолиятга қарамай, тўпланган 12 очколик захира янги тактик схемалар жамоага тез синггиб бораётганидан далолат беради;
Кейинги синовларга тайёргарлик: Жамоа ички чемпионат билан биргаликда олдинда турган оғир ва тиғиз тақвимдаги ўйинларга руҳий жиҳатдан тайёрланмоқда.
Жозе Моуриньонинг қаттиққўллиги ва ҳар бир дақиқада максимал натижани талаб қилиши «Реал»ни яқин ойларда янада даҳшатли ва кучли кучга айлантириши шубҳасиз.
Сизнингча, Жозе Моуриньо қўл остидаги «Реал» бу мавсумда Ла Лига чемпионлигини қўлга киритиш учун асосий фаворитга айлана оладими? Мураббий айтганидек, мукаммал жамоа тузиш учун «қаймоқранглилар»га яна қанча вақт керак бўлади? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва «Реал»нинг ушбу ишончли юриши ҳамда Моуриньонинг муҳим баёноти таҳлилини барча футбол ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…