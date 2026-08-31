Бухоро вилоятида ер силкинди: Сейсмологлар зилзила кучини маълум қилди

·0·Ўзбекистон
Бухоро вилоятида ер силкинди: Сейсмологлар зилзила кучини маълум қилди

Ўзбекистон Республикаси Фавқулодда вазиятлар вазирлиги Сейсмопрогностик мониторинг республика маркази маълумотларига кўра, 31 август куни кундузи соат 14:58 да Бухоро вилояти ҳудудида ер силкиниши қайд этилди.

Мутахассисларнинг хабарига кўра, зилзила координаталари бўйича унинг эпицентри Тошкент шаҳридан 504 км жануби-ғарбда жойлашган.

Зилзила магнитудаси ва чуқурлиги

Сейсмологлар томонидан қайд этилган асосий техник кўрсаткичлар:

  • Магнитуда: Эпицентрда зилзила магнитудаси 3,8 баллни ташкил этди;

  • Чуқурлик: Ер ости силкинишлари ўчоғи 10 километр чуқурликда жойлашган.

Ер силкиниши қайси ҳудудларда сезилди?

Бухоро вилоятининг қатор шаҳар ва туманларида ер қимирлаши кучи қуйидагича намоён бўлди:

  • Газли шаҳри: Эпицентрдан 18 км масофада жойлашган ҳудудда силкиниш кучи 3 баллни ташкил этди;

  • Пешкў тумани: Эпицентрдан 35 км узоқликда бўлиб, сезилиш кучи 2 балл бўлди;

  • Жондор тумани: Эпицентрдан 47 км масофада жойлашган туманда ер қимирлаши 2 балл даражасида сезилди.

Ҳодиса оқибатида талофатлар ва жароҳат олганлар ҳақида маълумот келиб тушмаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистоннинг 4 ҳудудида иссиқлик рекордлари қайд этилдиЎзбекистоннинг 4 ҳудудида иссиқлик рекордлари қайд этилдиБугун, 16:06Байрам кунлари шифохоналар ва «103» хизмати қандай ишлайди? Шошилинч баёнот берилдиБайрам кунлари шифохоналар ва «103» хизмати қандай ишлайди? Шошилинч баёнот берилдиБугун, 16:02PhD’дан DSc’гача 7 ой: Ўзбекистон ОАК маълумотларида мисли кўрилмаган илмий «тезлик» аниқландиPhD’дан DSc’гача 7 ой: Ўзбекистон ОАК маълумотларида мисли кўрилмаган илмий «тезлик» аниқландиБугун, 15:55Ўзбекистон ҳудудида навбатдаги ер силкиниши қайд этилдиЎзбекистон ҳудудида навбатдаги ер силкиниши қайд этилдиБугун, 15:07Дарбанд–Бойсун–Элбаён йўлининг биринчи босқичи битди: Ушбу халқаро лойиҳа тафсилотлариДарбанд–Бойсун–Элбаён йўлининг биринчи босқичи битди: Ушбу халқаро лойиҳа тафсилотлариБугун, 11:14Тошкент вилоятида 300 минг йиллик ноёб топилмалар аниқландиТошкент вилоятида 300 минг йиллик ноёб топилмалар аниқландиБугун, 10:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи Қирғизистонга ўтди: Эвазига нима берилади?
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи Қирғизистонга ўтди: Эвазига нима берилади?