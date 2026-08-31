Бухоро вилоятида ер силкинди: Сейсмологлар зилзила кучини маълум қилди
Ўзбекистон Республикаси Фавқулодда вазиятлар вазирлиги Сейсмопрогностик мониторинг республика маркази маълумотларига кўра, 31 август куни кундузи соат 14:58 да Бухоро вилояти ҳудудида ер силкиниши қайд этилди.
Мутахассисларнинг хабарига кўра, зилзила координаталари бўйича унинг эпицентри Тошкент шаҳридан 504 км жануби-ғарбда жойлашган.
Зилзила магнитудаси ва чуқурлиги
Сейсмологлар томонидан қайд этилган асосий техник кўрсаткичлар:
Магнитуда: Эпицентрда зилзила магнитудаси 3,8 баллни ташкил этди;
Чуқурлик: Ер ости силкинишлари ўчоғи 10 километр чуқурликда жойлашган.
Ер силкиниши қайси ҳудудларда сезилди?
Бухоро вилоятининг қатор шаҳар ва туманларида ер қимирлаши кучи қуйидагича намоён бўлди:
Газли шаҳри: Эпицентрдан 18 км масофада жойлашган ҳудудда силкиниш кучи 3 баллни ташкил этди;
Пешкў тумани: Эпицентрдан 35 км узоқликда бўлиб, сезилиш кучи 2 балл бўлди;
Жондор тумани: Эпицентрдан 47 км масофада жойлашган туманда ер қимирлаши 2 балл даражасида сезилди.
Ҳодиса оқибатида талофатлар ва жароҳат олганлар ҳақида маълумот келиб тушмаган.
…