Эрон телеканали Дональд Трампнинг 20 ёшли ўғли Баррон Трампни нишонга олди

·5·Дунё
Эрон телеканали Дональд Трампнинг 20 ёшли ўғли Баррон Трампни нишонга олди

АҚШ Махфий хизмати Эрон давлат телеканалида намойиш этилган, эҳтимол, президент Дональд Трампнинг 20 ёшли кенжа ўғли Баррон Трампга таҳдидларни ўз ичига олган видеолавҳа юзасидан текширув бошлади. Бу ҳақда Nur.kz хабар берди.

Маълум қилинишича, февраль ойида Эрон билан АҚШ ва Исроил ўртасидаги уруш бошланганидан кейин Эроннинг марҳум олий раҳбари Оятуллоҳ Али Хоманаий ва унинг оила аъзолари ўлдирилган. Шундан сўнг радикал қарашларга эга Эрон ОАВлари президент Трамп ва унинг оила аъзоларига таҳдид мазмунидаги материалларни бир неча бор тарқатган.

Биринчи хоним Мелания Трампга нисбатан бундай таҳдидлар аввал ҳам билдирилган. Бироқ бу сафар президентнинг кенжа ўғли Баррон Трамп оммавий равишда таҳдид объектига айлангани айтилмоқда.

АҚШ Махфий хизмати вакили Нейт Херринг видеолавҳа ҳақида хабарлари борлигини тасдиқлади. «Махфий хизмат ушбу видеоязувдан хабардор ва қўриқловимиздаги шахсларга таҳдид сифатида қабул қилиниши мумкин бўлган барча ҳолатларни текширмоқда», — деди у.

Шу билан бирга, Херринг оператив хавфсизлик нуқтаи назаридан президент ва унинг оиласи муҳофазаси билан боғлиқ разведка маълумотларини муҳокама қилмасликларини таъкидлади.

Jiddiy nigoh bilan qarab turgan yosh yigitning yaqin tasviri.

“Channel 3” телеканалида намойиш этилган уч дақиқалик видеолавҳада зўравонликка чақириқлар, шунингдек, АҚШ президентининг ўғли тез-тез бўлиб турадигани маълум бўлган жойларнинг саҳналаштирилган тасвирлари акс эттирилган.

Видеонинг якунида эса диктор одамлар «10 миллион долларлик мукофотни қўлга киритишни интиқлик билан кутаётгани» ҳақида баёнот берган. Ҳозирча АҚШ Махфий хизмати видеодаги таҳдиднинг қай даражада реал эканини аниқламоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зеленскийдан кутилмаган бурилиш: Янги тинчлик режа ва буфер зона таклиф этмоқда!Зеленскийдан кутилмаган бурилиш: Янги тинчлик режа ва буфер зона таклиф этмоқда!Бугун, 16:10Хитойда Mercedes-Benz автомобили биринчи қават четида осилиб қолдиХитойда Mercedes-Benz автомобили биринчи қават четида осилиб қолдиБугун, 15:57Собиқ эри аёлни 5 кун уйда асирликда сақладиСобиқ эри аёлни 5 кун уйда асирликда сақладиБугун, 15:36Швецияда йўловчилар автобусни ҳалокатдан сақлаб қолдиШвецияда йўловчилар автобусни ҳалокатдан сақлаб қолдиБугун, 15:24Калифорнияда итлар серфинг бўйича чемпионатда барчани ҳайратда қолдирдиКалифорнияда итлар серфинг бўйича чемпионатда барчани ҳайратда қолдирдиБугун, 13:27Янги кучлар: Шимолий Кореядан 400 нафар дрон оператори ва сапёрлар фронтга жалб этилмоқдаЯнги кучлар: Шимолий Кореядан 400 нафар дрон оператори ва сапёрлар фронтга жалб этилмоқдаБугун, 11:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди