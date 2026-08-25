Эрон телеканали Дональд Трампнинг 20 ёшли ўғли Баррон Трампни нишонга олди
АҚШ Махфий хизмати Эрон давлат телеканалида намойиш этилган, эҳтимол, президент Дональд Трампнинг 20 ёшли кенжа ўғли Баррон Трампга таҳдидларни ўз ичига олган видеолавҳа юзасидан текширув бошлади. Бу ҳақда Nur.kz хабар берди.
Маълум қилинишича, февраль ойида Эрон билан АҚШ ва Исроил ўртасидаги уруш бошланганидан кейин Эроннинг марҳум олий раҳбари Оятуллоҳ Али Хоманаий ва унинг оила аъзолари ўлдирилган. Шундан сўнг радикал қарашларга эга Эрон ОАВлари президент Трамп ва унинг оила аъзоларига таҳдид мазмунидаги материалларни бир неча бор тарқатган.
Биринчи хоним Мелания Трампга нисбатан бундай таҳдидлар аввал ҳам билдирилган. Бироқ бу сафар президентнинг кенжа ўғли Баррон Трамп оммавий равишда таҳдид объектига айлангани айтилмоқда.
АҚШ Махфий хизмати вакили Нейт Херринг видеолавҳа ҳақида хабарлари борлигини тасдиқлади. «Махфий хизмат ушбу видеоязувдан хабардор ва қўриқловимиздаги шахсларга таҳдид сифатида қабул қилиниши мумкин бўлган барча ҳолатларни текширмоқда», — деди у.
Шу билан бирга, Херринг оператив хавфсизлик нуқтаи назаридан президент ва унинг оиласи муҳофазаси билан боғлиқ разведка маълумотларини муҳокама қилмасликларини таъкидлади.
“Channel 3” телеканалида намойиш этилган уч дақиқалик видеолавҳада зўравонликка чақириқлар, шунингдек, АҚШ президентининг ўғли тез-тез бўлиб турадигани маълум бўлган жойларнинг саҳналаштирилган тасвирлари акс эттирилган.
Видеонинг якунида эса диктор одамлар «10 миллион долларлик мукофотни қўлга киритишни интиқлик билан кутаётгани» ҳақида баёнот берган. Ҳозирча АҚШ Махфий хизмати видеодаги таҳдиднинг қай даражада реал эканини аниқламоқда.
…