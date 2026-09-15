Ўқитувчи талабани ишидан айрилишдан қўрқиб ўлдирганликда айбланди
Жанубий Кореяда университет ўқитувчиси ўзи дарс берган талаба билан муносабатда бўлгани ва бу алоқа фош бўлса, ишидан айрилишидан қўрққани сабабли уни ўлдирганликда айбланди. Жиноят иши бўйича тергов материаллари прокуратурага юборилди.
31 ёшли хитойлик ўқитувчи Чжэн Чаншэн 25 ёшли, аввал унинг дарсида қатнашган хитойлик магистратура талабасини ўлдириш ва жасадини бир нечта жойга ташлаб кетишда гумон қилинмоқда.
Полиция ишни 4 сентябрь куни прокуратурага юборган.
Тергов маълумотларига кўра, фожиали воқеа 20 август куни тонгга яқин Жанубий Кореянинг Кёнсан шаҳридаги Чжэннинг студия хонадонда содир бўлган.
Марҳума талаба 14 август куни магистрлик дипломини олиш учун Жанубий Кореяга келган. У диплом топшириш маросими ўтказилган кеча бедарак йўқолган.
Чжэн ўша университетда икки фан бўйича дарс берган ва яна машғулот ўтказиши керак бўлган. Полициянинг билдиришича, у талаба билан муносабати ошкор бўлса, ишидан айрилиб қолишидан қўрққан.
Кузатув камераларида Чжэн ва талаба 20 август куни тахминан соат 14:00 да унинг хонасига кириб келгани акс этган.
Кейинчалик ўқитувчи талабанинг бедарак йўқолгани ҳақида полицияга хабар берган ва ўзини унинг йигити сифатида таништирган.
Бироқ терговчилар унинг берган маълумотларида зиддиятлар борлигини аниқлаган. Полиция маълум қилишича, Чжэн талабанинг телефонини Дундэгу вокзали яқинида ўчириб қўйган.
Шунингдек, у полицияни чалғитиш ва талаба ҳали ҳаракатланаётгандек тасаввур уйғотиш мақсадида унинг кийимларини кийиб, ҳаракатларини сохталаштирганликда ҳам гумон қилинмоқда.
Чжэн 25 август куни кўчада қўлга олинган. Ўша куни талабанинг жасади унинг хонадонидан топилган.
Маҳаллий полиция 1 октябрга қадар унинг шахси ва фотосуратини жамоатчиликка ошкор қилган. Махсус комиссия бундай қарорни жиноятнинг оғирлиги, жабрланувчига етказилган зарар, далилларнинг етарлилиги ҳамда келгусида шунга ўхшаш жиноятларнинг олдини олиш зарурати билан изоҳлаган.
Чжэнга қотиллик, жасадни майдалаш, жасадни ташлаб кетиш, уни яшириш ҳамда полиция ходимларига тўсқинлик қилиш каби бир қатор айбловлар қўйилган.
Дэгу туман суди унинг қочиб кетиши мумкинлигидан хавотирланиб, қамоқда сақлаш ҳақида қарор чиқарган.
Тергов жараёнида Чжэн улар ўртасида жанжал келиб чиққанини ва у талабанинг ҳаётига қасд қилганини айтган. Бироқ бу унинг баёноти бўлиб, суд томонидан тасдиқланган якуний хулоса эмас.
Дастлаб у психологик текширувдан ўтишдан бош тортган. Кейинчалик эса мазкур экспертизадан ўтган. Бу ҳақда “Need To Know” хабар берди. Текширув натижалари ҳозирча жамоатчиликка маълум қилинмаган.
Айни пайтда университет маъмурияти Чжэн бошқа хитойлик талабаларга ҳам номақбул муносабат ёки таклифлар билдирган-билдирмаганини текширмоқда.
Жанубий Кореянинг Пусан шаҳридаги Хитой консулхонаси эса воқеа юзасидан тўлиқ тергов ўтказиш ва айбдорга нисбатан қатъий чора кўришга чақирган.
Марҳума талабанинг исми расман ошкор қилинмаган.
Айни вақтда жиноят иши бўйича прокуратура материаллари судга юборилган бўлиб, ишнинг кейинги тақдири суд жараёнида ҳал этилади.
Изоҳлар 0
…