Ўқитувчи талабани ишидан айрилишдан қўрқиб ўлдирганликда айбланди

·2·Дунё
Ўқитувчи талабани ишидан айрилишдан қўрқиб ўлдирганликда айбланди

Жанубий Кореяда университет ўқитувчиси ўзи дарс берган талаба билан муносабатда бўлгани ва бу алоқа фош бўлса, ишидан айрилишидан қўрққани сабабли уни ўлдирганликда айбланди. Жиноят иши бўйича тергов материаллари прокуратурага юборилди.

31 ёшли хитойлик ўқитувчи Чжэн Чаншэн 25 ёшли, аввал унинг дарсида қатнашган хитойлик магистратура талабасини ўлдириш ва жасадини бир нечта жойга ташлаб кетишда гумон қилинмоқда.

Полиция ишни 4 сентябрь куни прокуратурага юборган.

Тергов маълумотларига кўра, фожиали воқеа 20 август куни тонгга яқин Жанубий Кореянинг Кёнсан шаҳридаги Чжэннинг студия хонадонда содир бўлган.

Марҳума талаба 14 август куни магистрлик дипломини олиш учун Жанубий Кореяга келган. У диплом топшириш маросими ўтказилган кеча бедарак йўқолган.

Чжэн ўша университетда икки фан бўйича дарс берган ва яна машғулот ўтказиши керак бўлган. Полициянинг билдиришича, у талаба билан муносабати ошкор бўлса, ишидан айрилиб қолишидан қўрққан.

Кузатув камераларида Чжэн ва талаба 20 август куни тахминан соат 14:00 да унинг хонасига кириб келгани акс этган.

Кейинчалик ўқитувчи талабанинг бедарак йўқолгани ҳақида полицияга хабар берган ва ўзини унинг йигити сифатида таништирган.

Бироқ терговчилар унинг берган маълумотларида зиддиятлар борлигини аниқлаган. Полиция маълум қилишича, Чжэн талабанинг телефонини Дундэгу вокзали яқинида ўчириб қўйган.

Шунингдек, у полицияни чалғитиш ва талаба ҳали ҳаракатланаётгандек тасаввур уйғотиш мақсадида унинг кийимларини кийиб, ҳаракатларини сохталаштирганликда ҳам гумон қилинмоқда.

Чжэн 25 август куни кўчада қўлга олинган. Ўша куни талабанинг жасади унинг хонадонидан топилган.

Маҳаллий полиция 1 октябрга қадар унинг шахси ва фотосуратини жамоатчиликка ошкор қилган. Махсус комиссия бундай қарорни жиноятнинг оғирлиги, жабрланувчига етказилган зарар, далилларнинг етарлилиги ҳамда келгусида шунга ўхшаш жиноятларнинг олдини олиш зарурати билан изоҳлаган.

Чжэнга қотиллик, жасадни майдалаш, жасадни ташлаб кетиш, уни яшириш ҳамда полиция ходимларига тўсқинлик қилиш каби бир қатор айбловлар қўйилган.

Дэгу туман суди унинг қочиб кетиши мумкинлигидан хавотирланиб, қамоқда сақлаш ҳақида қарор чиқарган.

Тергов жараёнида Чжэн улар ўртасида жанжал келиб чиққанини ва у талабанинг ҳаётига қасд қилганини айтган. Бироқ бу унинг баёноти бўлиб, суд томонидан тасдиқланган якуний хулоса эмас.

Дастлаб у психологик текширувдан ўтишдан бош тортган. Кейинчалик эса мазкур экспертизадан ўтган. Бу ҳақда “Need To Know” хабар берди. Текширув натижалари ҳозирча жамоатчиликка маълум қилинмаган.

Айни пайтда университет маъмурияти Чжэн бошқа хитойлик талабаларга ҳам номақбул муносабат ёки таклифлар билдирган-билдирмаганини текширмоқда.

Жанубий Кореянинг Пусан шаҳридаги Хитой консулхонаси эса воқеа юзасидан тўлиқ тергов ўтказиш ва айбдорга нисбатан қатъий чора кўришга чақирган.

Марҳума талабанинг исми расман ошкор қилинмаган.

Айни вақтда жиноят иши бўйича прокуратура материаллари судга юборилган бўлиб, ишнинг кейинги тақдири суд жараёнида ҳал этилади.

Чжэн ЧаншэнКёнсанХитой консулхонасиПусан
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қозоғистонда КХШТнинг шов-шувли «Рубеж-2026» машғулотлари бошландиҚозоғистонда КХШТнинг шов-шувли «Рубеж-2026» машғулотлари бошландиКеча, 23:55Дональд Трамп Москва ва Киев ўртасидаги сенсацион келишувни эълон қилдиДональд Трамп Москва ва Киев ўртасидаги сенсацион келишувни эълон қилдиКеча, 23:01АҚШда янги йўловчи самолётларига қўшимча хавфсизлик тўсиғи ўрнатиладиАҚШда янги йўловчи самолётларига қўшимча хавфсизлик тўсиғи ўрнатиладиКеча, 23:00Санкт-Петербургда Майкл Джексон образидаги артист устига колонка қулаб тушди (видео)Санкт-Петербургда Майкл Джексон образидаги артист устига колонка қулаб тушди (видео)Кеча, 22:036805 километрни ялангоёқ босиб ўтди: ирландиялик эркак Гиннес рекордини янгилади6805 километрни ялангоёқ босиб ўтди: ирландиялик эркак Гиннес рекордини янгиладиКеча, 21:33Хитойда ноодатий ташаббус: энг қиммат реклама экранларини олимлар эгалладиХитойда ноодатий ташаббус: энг қиммат реклама экранларини олимлар эгалладиКеча, 21:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди