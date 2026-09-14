Сеулда Шавкат Мирзиёев ва Ли Чже Мён музокаралари муваффақиятли якунланди

·0·Ўзбекистон
Сеулда Шавкат Мирзиёев ва Ли Чже Мён музокаралари муваффақиятли якунланди

Ўзбекистон ва Корея Республикаси ўртасидаги алоҳида стратегик шериклик муносабатлари тарихий чўққига кўтарилди. Сеул шаҳрида Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ва Корея Республикаси Президенти Ли Чже Мён тор доирада ҳамда расмий делегациялар иштирокида кенгайтирилган таркибда муҳим музокараларни якунлади. Давлат раҳбарлари савдо-иқтисодий кўрсаткичлар жадал ўсиб бораётганини, бугунги кунда Ўзбекистонда Корея сармояси иштирокида 700 дан ортиқ корхона муваффақиятли ишлаётганини мамнуният билан қайд этди.

Сеулда Шавкат Мирзиёев ва Ли Чже Мён музокаралари муваффақиятли якунланди

Энг асосийси, олий даражадаги мулоқотлар якунида умумий қиймати қарийб 12 миллиард долларлик истиқболли инвестициявий лойиҳалар тўплами тайёрланди ҳамда Корея Эксимбанки билан Стратегик ҳамкорлик дастури қабул қилинди. Шунингдек, икки мамлакат саноати ва ресурсларини бирлаштирувчи инновацион-технологик альянс тузиш, муҳим минераллар, рақамли технологиялар, киберхавфсизлик ҳамда ҳарбий-техник соҳаларда яқин ҳамкорлик қилишга келишиб олинди. Хўш, Шавкат Мирзиёев илгари сурган 5 та устувор йўналиш қандай мақсадларни қамраб олади, навбатдаги Ҳудудлараро форум нега айнан Самарқандда ўтказилади ва 2027 йилнинг «Маданият ва ўзаро алмашинувлар йили» деб эълон қилиниши халқларимиз ҳаётида нималарни ўзгартиради?

Сеулда Шавкат Мирзиёев ва Ли Чже Мён музокаралари муваффақиятли якунланди

12 миллиард доллар ва 5 та устувор йўналиш: Иқтисодий ҳамкорликнинг янги босқичи

Президент Шавкат Мирзиёев томонидан илгари сурилган стратегик режалар:

  • 12 миллиард долларлик янги портфель: Давлат ташрифи доирасида саноат, инфратузилма ва юқори технологиялар бўйича умумий қиймати қарийб 12 миллиард АҚШ долларига тенг истиқболли лойиҳалар тайёрланди;

  • Эксимбанк билан стратегик дастур: Корея Эксимбанки билан узоқ муддатли стратегик молиялаштириш дастури қабул қилинди;

  • Бешта устувор вазифа: Иқтисодий шерикликнинг пойдевори сифатида савдони кенгайтириш, инвестициялар оқимини ошириш, муҳим минералларни қайта ишлаш, транспорт йўлаклари ҳамда инфратузилмани модернизация қилиш белгилаб олинди;

  • 700 дан ортиқ фаол корхона: Бугунги кунда Ўзбекистонда Жанубий Корея капитали иштирокидаги корхоналар сони 700 дан ошгани сармоявий муҳитнинг ишончлилиги намунаси сифатида кўрсатилди;

  • KOICA ва EDCF жамғармаси: Тиббиёт, фармацевтика, АКТ, қишлоқ ва сув хўжалиги ҳамда энергетика йўналишларида ўнлаб йирик дастурлар изчил амалга оширилмоқда.

Сеулда Шавкат Мирзиёев ва Ли Чже Мён музокаралари муваффақиятли якунланди

Технологик альянс, киберхавфсизлик ва мудофаа соҳасидаги шериклик

Сеул саммитида мутлақо янги инновацион платформа шакллантирилмоқда:

  • Инновацион ва технологик альянс: Кореянинг илғор рақамли ишланмалари ва Янги Ўзбекистоннинг бой хомашё ҳамда саноат ресурсларини бирлаштирувчи қудратли альянс яратилмоқда;

  • АКТ ва киберхавфсизлик: Рақамли инфратузилма, сунъий онг, киберхавфсизлик ҳамда соғлиқни сақлашга юқори технологик ечимларни татбиқ этишга алоҳида эътибор қаратилади;

  • Ҳарбий-техник мулоқот: Идоралараро мудофаа алоқаларини ривожлантириш, қўшма амалий тадбирлар ташкил этиш ва ҳарбий мутахассисларни ўқитиш бўйича ҳамкорликни чуқурлаштиришга тайёрлик билдирилди;

  • Кейинги форум Самарқандда: Икки мамлакат тарихидаги илк Ҳудудлараро форумнинг муваффақияти юқори баҳоланиб, навбатдаги бизнес ва минтақалар саммитини кўҳна Самарқандда ўтказишга келишилди.

Сеулда Шавкат Мирзиёев ва Ли Чже Мён музокаралари муваффақиятли якунланди

Таълимдаги сифат сакраши ва 2027 йил бўйича тарихий ташаббус

Инсон капитали ва гуманитар ришталар музокараларнинг юрагига айланди:

  • 4 та Корея университети ва 5 та KOICA маркази: Ўзбекистонда Жанубий Кореянинг 4 та нуфузли олийгоҳи филиали АТ ва муҳандислик кадрларини етиштираётгани, KOICA’нинг 5 та маркази эса ёшларни замонавий касбларга ўқитаётгани қайд этилди;

  • Ректорлар форуми: Олий таълим муассасалари раҳбарларининг мунтазам форуми орқали илмий тажриба ва дастурлар алмашинуви янада кучайтирилади;

  • «Маънавий кўприк» — корейс диаспораси: Ўзбекистонда тинч-тотув яшаб келаётган кўп сонли корейс диаспораси икки халқни боғлаб турган бебаҳо дўстлик рамзи экани таъкидланди;

  • 2027 йил — «Маданият ва алмашинувлар йили»: Гуманитар ришталарни мустаҳкамлаш мақсадида 2027 йилни расман «Маданият ва ўзаро алмашинувлар йили» деб эълон қилиш бўйича келишувга эришилди.

Сеулда Шавкат Мирзиёев ва Ли Чже Мён музокаралари муваффақиятли якунланди

Сеулдаги олий даражадаги музокаралар якунлари Ўзбекистон саноати, таълими ва рақамли соҳасини янги босқичга олиб чиқувчи кўп миллиардли режаларни ҳаётга татбиқ этиш учун мустаҳкам пойдевор яратди.

Сизнингча, Ўзбекистон ва Корея Республикаси ўртасида шакллантирилаётган янги технологик альянс ҳамда 12 миллиард долларлик улкан инвестициявий лойиҳалар мамлакатимизда юқори маошли муҳандис ва IT мутахассислари кўпайишига қандай ҳисса қўшади? 2027 йилнинг икки халқ маданияти йили деб эълон қилинишига қандай муносабат билдирасиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва икки давлат келажагини белгилаб берувчи ушбу муҳим таҳлилни барча яқинларингиз ва ҳамкасбларингизга фахр билан улашинг!

Шавкат МирзиёевКорея ЭксимбанкиСамарқанд Худудлараро форум12 миллиард долларлик инвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёевни Кореяда тантанали кутиб олиш маросими бўлиб ўтди (видео)Шавкат Мирзиёевни Кореяда тантанали кутиб олиш маросими бўлиб ўтди (видео)Кеча, 23:32«Сеулдаги тарихий эҳтиром: Шавкат Мирзиёевнинг Корея Республикасига ташрифи бошланди«Сеулдаги тарихий эҳтиром: Шавкат Мирзиёевнинг Корея Республикасига ташрифи бошландиКеча, 23:2015 сентябрь куни Ўзбекистонда ҳаво исиши кутилмоқда15 сентябрь куни Ўзбекистонда ҳаво исиши кутилмоқдаКеча, 21:43Аҳоли мурожаатлари ортидан 151 нафар мансабдор лавозимидан олинди...Аҳоли мурожаатлари ортидан 151 нафар мансабдор лавозимидан олинди...Кеча, 17:01Ўзбекистонда интернетдан фойдаланиш рекорд даражага чиқди: аҳолининг 97,3 фоизи онлайнЎзбекистонда интернетдан фойдаланиш рекорд даражага чиқди: аҳолининг 97,3 фоизи онлайнКеча, 11:37The Chosun Daily нашрида Шавкат Мирзиёевнинг тарихий мақоласи эълон қилиндиThe Chosun Daily нашрида Шавкат Мирзиёевнинг тарихий мақоласи эълон қилиндиКеча, 11:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди