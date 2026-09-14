Сеулда Шавкат Мирзиёев ва Ли Чже Мён музокаралари муваффақиятли якунланди
Ўзбекистон ва Корея Республикаси ўртасидаги алоҳида стратегик шериклик муносабатлари тарихий чўққига кўтарилди. Сеул шаҳрида Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ва Корея Республикаси Президенти Ли Чже Мён тор доирада ҳамда расмий делегациялар иштирокида кенгайтирилган таркибда муҳим музокараларни якунлади. Давлат раҳбарлари савдо-иқтисодий кўрсаткичлар жадал ўсиб бораётганини, бугунги кунда Ўзбекистонда Корея сармояси иштирокида 700 дан ортиқ корхона муваффақиятли ишлаётганини мамнуният билан қайд этди.
Энг асосийси, олий даражадаги мулоқотлар якунида умумий қиймати қарийб 12 миллиард долларлик истиқболли инвестициявий лойиҳалар тўплами тайёрланди ҳамда Корея Эксимбанки билан Стратегик ҳамкорлик дастури қабул қилинди. Шунингдек, икки мамлакат саноати ва ресурсларини бирлаштирувчи инновацион-технологик альянс тузиш, муҳим минераллар, рақамли технологиялар, киберхавфсизлик ҳамда ҳарбий-техник соҳаларда яқин ҳамкорлик қилишга келишиб олинди. Хўш, Шавкат Мирзиёев илгари сурган 5 та устувор йўналиш қандай мақсадларни қамраб олади, навбатдаги Ҳудудлараро форум нега айнан Самарқандда ўтказилади ва 2027 йилнинг «Маданият ва ўзаро алмашинувлар йили» деб эълон қилиниши халқларимиз ҳаётида нималарни ўзгартиради?
12 миллиард доллар ва 5 та устувор йўналиш: Иқтисодий ҳамкорликнинг янги босқичи
Президент Шавкат Мирзиёев томонидан илгари сурилган стратегик режалар:
12 миллиард долларлик янги портфель: Давлат ташрифи доирасида саноат, инфратузилма ва юқори технологиялар бўйича умумий қиймати қарийб 12 миллиард АҚШ долларига тенг истиқболли лойиҳалар тайёрланди;
Эксимбанк билан стратегик дастур: Корея Эксимбанки билан узоқ муддатли стратегик молиялаштириш дастури қабул қилинди;
Бешта устувор вазифа: Иқтисодий шерикликнинг пойдевори сифатида савдони кенгайтириш, инвестициялар оқимини ошириш, муҳим минералларни қайта ишлаш, транспорт йўлаклари ҳамда инфратузилмани модернизация қилиш белгилаб олинди;
700 дан ортиқ фаол корхона: Бугунги кунда Ўзбекистонда Жанубий Корея капитали иштирокидаги корхоналар сони 700 дан ошгани сармоявий муҳитнинг ишончлилиги намунаси сифатида кўрсатилди;
KOICA ва EDCF жамғармаси: Тиббиёт, фармацевтика, АКТ, қишлоқ ва сув хўжалиги ҳамда энергетика йўналишларида ўнлаб йирик дастурлар изчил амалга оширилмоқда.
Технологик альянс, киберхавфсизлик ва мудофаа соҳасидаги шериклик
Сеул саммитида мутлақо янги инновацион платформа шакллантирилмоқда:
Инновацион ва технологик альянс: Кореянинг илғор рақамли ишланмалари ва Янги Ўзбекистоннинг бой хомашё ҳамда саноат ресурсларини бирлаштирувчи қудратли альянс яратилмоқда;
АКТ ва киберхавфсизлик: Рақамли инфратузилма, сунъий онг, киберхавфсизлик ҳамда соғлиқни сақлашга юқори технологик ечимларни татбиқ этишга алоҳида эътибор қаратилади;
Ҳарбий-техник мулоқот: Идоралараро мудофаа алоқаларини ривожлантириш, қўшма амалий тадбирлар ташкил этиш ва ҳарбий мутахассисларни ўқитиш бўйича ҳамкорликни чуқурлаштиришга тайёрлик билдирилди;
Кейинги форум Самарқандда: Икки мамлакат тарихидаги илк Ҳудудлараро форумнинг муваффақияти юқори баҳоланиб, навбатдаги бизнес ва минтақалар саммитини кўҳна Самарқандда ўтказишга келишилди.
Таълимдаги сифат сакраши ва 2027 йил бўйича тарихий ташаббус
Инсон капитали ва гуманитар ришталар музокараларнинг юрагига айланди:
4 та Корея университети ва 5 та KOICA маркази: Ўзбекистонда Жанубий Кореянинг 4 та нуфузли олийгоҳи филиали АТ ва муҳандислик кадрларини етиштираётгани, KOICA’нинг 5 та маркази эса ёшларни замонавий касбларга ўқитаётгани қайд этилди;
Ректорлар форуми: Олий таълим муассасалари раҳбарларининг мунтазам форуми орқали илмий тажриба ва дастурлар алмашинуви янада кучайтирилади;
«Маънавий кўприк» — корейс диаспораси: Ўзбекистонда тинч-тотув яшаб келаётган кўп сонли корейс диаспораси икки халқни боғлаб турган бебаҳо дўстлик рамзи экани таъкидланди;
2027 йил — «Маданият ва алмашинувлар йили»: Гуманитар ришталарни мустаҳкамлаш мақсадида 2027 йилни расман «Маданият ва ўзаро алмашинувлар йили» деб эълон қилиш бўйича келишувга эришилди.
Сеулдаги олий даражадаги музокаралар якунлари Ўзбекистон саноати, таълими ва рақамли соҳасини янги босқичга олиб чиқувчи кўп миллиардли режаларни ҳаётга татбиқ этиш учун мустаҳкам пойдевор яратди.
Сизнингча, Ўзбекистон ва Корея Республикаси ўртасида шакллантирилаётган янги технологик альянс ҳамда 12 миллиард долларлик улкан инвестициявий лойиҳалар мамлакатимизда юқори маошли муҳандис ва IT мутахассислари кўпайишига қандай ҳисса қўшади? 2027 йилнинг икки халқ маданияти йили деб эълон қилинишига қандай муносабат билдирасиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва икки давлат келажагини белгилаб берувчи ушбу муҳим таҳлилни барча яқинларингиз ва ҳамкасбларингизга фахр билан улашинг!
Изоҳлар 0
…