Қозоғистонда КХШТнинг шов-шувли «Рубеж-2026» машғулотлари бошланди
Марказий Осиё минтақасида халқаро хавфсизлик ва ҳарбий мувозанат кескин ўзгараётган бир вақтда қўшни Қозоғистон ҳудудида йирик ҳарбий кучлар ҳаракатга келди. ТАСС агентлигининг Коллектив Хавфсизлик Шартномаси Ташкилоти (КХШТ) Бирлашган штаби матбуот котиби Владислав Шегриковичга таяниб хабар беришича, Қозоғистонда Марказий Осиё минтақаси Тезкор ҳаракат кучлари иштирокида «Рубеж-2026» ҳарбий машғулотларининг фаол босқичи бошланди. 13 сентябрдан 18 сентябрга қадар давом этадиган ушбу машғулотлар Қозоғистон Қуролли Кучларининг «Қатъий жавоб — 2026» стратегик қўмондонлик-штаб машқлари билан уйғунлаштирилган бўлиб, асосий эътибор мураккаб тоғ-чўл шароитида ноқонуний қуролли тузилмаларни йўқ қилишга қаратилган.
Машғулотларга Қозоғистон, Қирғизистон, Россия ва Тожикистон ҳарбий бўлинмаларидан жами 1 500 га яқин ҳарбий хизматчи, 300 дан ортиқ оғир техника ҳамда турли вазифаларни бажарувчи 115 та учувчисиз учар қурилма (дронлар) жалб этилди. Генераллар замонавий қуролли можаролар тажрибаси фронт орти ва олд чизиқдаги базалар тушунчасини йўққа чиқарганини, янги хавфларга фақат дронлар ва юқори аниқликдаги зарбалар орқали тезкор жавоб бериш мумкинлигини очиқ таъкидламоқда. Хўш, халқаро муносабатлар инқирози шароитида ташкил этилган ушбу йирик машғулотлар минтақа хавфсизлиги учун қандай аҳамиятга эга, генералитет замонавий жанг табиати ҳақида яна қандай сирларни очди ва қўшинлар қандай сценарий бўйича машқ қилмоқда?
Тоғ-чўл ҳудудидаги жанг ва чегара бузғунчиларини йўқ қилиш сценарийси
«Рубеж-2026» машғулотларининг асосий мақсад ва вазифалари:
Ҳудудга бостириб кирган тузилмаларни тор-мор этиш: КХШТ Бирлашган штаби матбуот котиби Владислав Шегриковичнинг таъкидлашича, машғулотларда ташкилотга аъзо давлат ҳудудига бостириб кирган ноқонуний қуролли тузилмаларни ўраб олиш ва йўқ қилиш бўйича жанговар ҳаракатлар амалда синалмоқда;
Тоғ ва саҳро шароити: Асосий амалий босқичлар мураккаб рельефга эга бўлган тоғли ва чўл ҳудудларида олиб борилмоқда;
«Қатъий жавоб — 2026» билан интеграция: Машқлар Қозоғистон армиясининг асосий жанговар тайёргарлик тадбири ҳисобланган стратегик қўмондонлик дастури билан тўлиқ мувофиқлаштирилган;
18 сентябргача бўлган муддат: Қўшма кучлар олдига қўйилган тактик вазифалар 18 сентябрга қадар тўлиқ ҳал этилиши режалаштирилган.
1 500 ҳарбий, 300 та техника ва 115 та дрон: Кучлар тақсимоти
Мусобақа ва машғулотлар миқёси ҳамда қатнашувчилар географияси:
Тўрт давлат ҳарбийлари бир сафда: Машғулотларда Қозоғистон, Қирғизистон, Россия ва Тожикистон ҳарбий бўлинмалари, шунингдек КХШТ Бирлашган штаби ва Котибиятининг тезкор гуруҳлари фаол иштирок этмоқда;
Россиянинг 201-базаси ва Марказий ҳарбий округ: Россия қисмининг асосини Марказий ҳарбий округнинг тажрибали аскар ва зобитлари ҳамда Тожикистонда жойлашган машҳур 201-гвардия ҳарбий базаси вакиллари ташкил этмоқда;
115 та жанговар ва разведкачи дрон: Машғулотларда ҳаводан разведка қилиш, нишонларни кўрсатиш ва зарба бериш учун мўлжалланган 115 та энг замонавий дрон ҳаракатга келтирилди;
300 дан ортиқ зирҳли техника: Тоғ-чўл йўлларида юқори ўтувчанликка эга 300 дан ортиқ оғир ва махсус ҳарбий техникалар ҳаракатланмоқда.
«Йирик базалар даври тугади»: Генералларнинг янги уруш концепцияси бўйича баёноти
КХШТ раҳбарияти ва Қозоғистон Бош штаби генераллари замонавий урушлар ҳақида муҳим хулосаларни билдирди:
Минтақадаги беқарорлик хавфи: КХШТ бош котиби ўринбосари Мирлан Тургунбеков ушбу тадбир халқаро муносабатлар кескинлашган ва минтақада хавф-хатарлар сақланиб қолаётган оғир сиёсий шароитда ташкил этилганини қайд этди;
Терроризм ва сепаратизмга қарши тўсиқ: Қозоғистон Қуролли Кучлари Бош штаби бошлиғи ўринбосари, генерал-майор Асқар Жўламанов терроризм, экстремизм ва сепаратизм каби уч ёвуз кучга қарши биргаликдаги ҳаракатлар минтақавий тизимга ишонч бағишлашини билдирди;
Олд чизиқ ва тыл тушунчасининг йўқолиши: КХШТ Бирлашган штаби бошлиғи ўринбосари, генерал-лейтенант Руслан Шпекбаев сўнгги қуролли тўқнашувлар уруш табиатини ўзгартирганини айтди: «Юқори аниқликдаги қуроллар, дронлар ва разведка воситаларининг кенг қўлланилиши сабабли эндиликда на фронт чизиғи яқинида ва на чуқур фронт ортида йирик ҳарбий базалар тузишнинг имкони йўқ»;
Тезкор ҳаракатланувчи ихчам кучлар: Генерал янги шароитда фақат тез ҳаракатланувчи ва ихчам мобил бўлинмаларгина асосий рол ўйнашини ҳамда ҳар қандай кутилмаган хавфга бир лаҳзада жавоб қайтаришга шай туриши лозимлигини уқтирди.
Қозоғистон саҳролари ва тоғларида бўлиб ўтаётган ушбу кўламли машғулотлар Марказий Осиё чегараларини ташқи кучлар ва ноқонуний қуролли гуруҳлардан ҳимоя қилишда замонавий дронлар ва юқори технологиялар устувор ўринга чиққанини намойиш этмоқда.
Сизнингча, замонавий урушларда юқори аниқликдаги ракеталар ва юзлаб дронлар қўлланилаётган бир даврда Марказий Осиё давлатлари ўз мудофаа тизимини янада қандай янгилаши керак? Тоғ-чўл ҳудудларида хавфсизликни таъминлашда мобил бўлинмаларнинг ўрни ҳақида қандай фикрдасиз? Ўз таҳлилий мулоҳазаларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва минтақавий хавфсизликка дахлдор ушбу муҳим таҳлилий мақолани барча дўстларингиз ҳамда танишларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…