Сеулда Шавкат Мирзиёев ва Ли Чже Мён иштирокида тарихий битимлар имзоланди

·2·Ўзбекистон
Сеулда Шавкат Мирзиёев ва Ли Чже Мён иштирокида тарихий битимлар имзоланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Сеулда Ўзбекистон Президенти Шоукат Мирзиёев ва Корея Республикаси Президенти Ли Чже Мён иштирокида савдо-иқтисодий, инвестициявий ва гуманитар шерикликни ривожлантиришга қаратилган бир қатор муҳим ҳужжатлар имзоланди.
  • Ушбу келишувлар сунъий интеллект, фуқаро авиацияси, экология, тиббий маҳсулотларни тартибга солиш ҳамда таълим тизимини модернизация қилиш каби стратегик йўналишларни қамраб олади.

Ўзбекистон ва Корея Республикаси ўртасидаги алоҳида стратегик шериклик алоқаларини амалий мазмун билан тўлдирувчи энг муҳим босқич расман якунланди. Сеул шаҳрида ўтказилган самарали ва кенг қамровли олий даражадаги музокаралар якунида Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ҳамда Корея Республикаси Президенти Ли Чже Мён ҳузурида икки томонлама ҳужжатларни тантанали алмашиш маросими бўлиб ўтди. Имзоланган катта ҳужжатлар тўплами савдо-иқтисодий, инвестициявий ва гуманитар шерикликни янги босқичга олиб чиқиш билан бирга, юқори технологиялар ва келажак соҳаларини тўлиқ қамраб олди.

Хусусан, сунъий интеллект, фуқаро авиацияси, экология ва иқлим ўзгаришига қарши кураш, тиббий маҳсулотларни халқаро стандартлар асосида тартибга солиш ҳамда мактабгача ва олий таълим тизимини модернизация қилишга қаратилган стратегик шартномалар тасдиқланди. Ушбу келишувлар пакети Янги Ўзбекистоннинг рақамли тараққиёти ва глобал иқтисодий интеграцияси учун мустаҳкам ҳуқуқий пойдевор бўлиб хизмат қилади. Хўш, Сеулда қабул қилинган тарихий ҳужжатлар икки давлат фуқаролари ҳаётида нималарни ўзгартиради, транспорт ва авиация йўналишида қандай янги имкониятлар очилади ҳамда сунъий онг бўйича шериклик қай даражада ривожланади?

Сеулда Шавкат Мирзиёев ва Ли Чже Мён иштирокида тарихий битимлар имзоланди

Технологиялар ва транспорт: Сунъий онг ҳамда авиация бўйича ютуқлар

Икки давлат етакчилари гувоҳлигида имзоланган муҳим технологик ҳужжатлар:

  • Сунъий интеллект соҳасида ҳамкорлик: Иқтисодиёт ва давлат бошқарувига Кореянинг илғор рақамли ишланмалари ҳамда сунъий онг тизимларини татбиқ этиш бўйича келишувга эришилди;

  • Авиация ва транспорт йўлаклари: Фуқаро авиацияси ва халқаро транспорт инфратузилмасини ривожлантириш, тўғридан-тўғри авиақатновларни кенгайтириш ва логистика занжирларини яхшилаш кўзда тутилди;

  • Интеллектуал мулк ҳимояси: Инновацион ишланмалар, муаллифлик ҳуқуқлари ва стартаплар фаолиятини қонуний ҳимоя қилиш тизими мустаҳкамланди;

  • Техник кўмак ва грантлар: Саноат ва давлат секторига Жанубий Кореянинг илғор техник ёрдам дастурларини жалб қилиш бўйича битимлар тасдиқланди.

Сеулда Шавкат Мирзиёев ва Ли Чже Мён иштирокида тарихий битимлар имзоланди

Инсон капитали ва саломатлик: Боғчадан олийгоҳгача бўлган ислоҳотлар

Гуманитар ва ижтимоий соҳаларда имзоланган ҳал қилувчи ҳужжатлар:

  • Мактабгача, мактаб ва олий таълим: Таълим тизимининг барча босқичларида Кореянинг илғор методикасини жорий этиш, мактабгача таълим сифатини ошириш ва олий таълимда қўшма дастурларни йўлга қўйиш белгиланди;

  • Тиббий маҳсулотлар регуляцияси: Фармацевтика ва тиббий буюмларни халқаро стандартлар асосида назорат қилиш, дори-дармонлар хавфсизлиги ва сифатини таъминлаш бўйича муҳим келишув имзоланди;

  • Архив иши ва маданий мерос: Тарихий ҳужжатларни сақлаш, рақамлаштириш ва архив тизимида тажриба алмашиш йўналиши мустаҳкамланди.

Сеулда Шавкат Мирзиёев ва Ли Чже Мён иштирокида тарихий битимлар имзоланди

Яшил келажак, қишлоқ хўжалиги ва сайёҳликнинг янги босқичи

Барқарор тараққиёт ва иқтисодий тармоқларни қамраб олган келишувлар:

  • Иқлим ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш: Иқлим ўзгариши оқибатларини юмшатиш, «яшил» технологияларни қўллаш ва экологик хавфсизликни таъминлаш бўйича қўшма ташаббуслар маъқулланди;

  • Замонавий агросектор: Қишлоқ хўжалигида сув тежовчи замонавий Корея технологиялари ва ақлли иссиқхоналарни кенгайтиришга оид битимлар тузилди;

  • Сайёҳлик кўприклари: Икки мамлакат ўртасидаги туризм алмашинувини фаоллаштириш ва соҳа инфратузилмасини яхшилаш бўйича аниқ дастурлар тасдиқланди;

  • Инвестицияларни рағбатлантириш: Бизнес доиралари учун ўзаро имтиёзлар ва қулай сармоявий шароитлар яратишга доир иқтисодий меморандумлар алмашилди.

Сеулда Шавкат Мирзиёев ва Ли Чже Мён иштирокида тарихий битимлар имзоланди

Президент Шавкат Мирзиёев ва Президент Ли Чже Мён иштирокида алмашилган ушбу кенг қамровли ҳужжатлар тўплами Ўзбекистоннинг стратегик тараққиётига кучли технологик суръат бағишлаши шубҳасиздир.

Сизнингча, Жанубий Корея билан имзоланган ушбу улкан ҳужжатлар тўплами орасида қайси соҳа — сунъий интеллект, таълим тизими ёки транспорт йўналиши мамлакатимиз ривожига энг тез ва юқори ижобий таъсир кўрсатади? Корея стандартларининг тиббиёт ва таълимда жорий этилиши бўйича қандай фикрдасиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва икки давлат дўстлигининг ушбу тарихий ютуғи таҳлилини барча яқинларингиз ва ҳамкасбларингизга фахр билан улашинг!

Шавкат МирзиёевЛи Чже МёнЎзбекистон-Корея стратегик шерикликСунъий интеллект ҳамкорлиги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сеулда Шавкат Мирзиёев ва Ли Чже Мён музокаралари муваффақиятли якунландиСеулда Шавкат Мирзиёев ва Ли Чже Мён музокаралари муваффақиятли якунландиКеча, 23:39Шавкат Мирзиёевни Кореяда тантанали кутиб олиш маросими бўлиб ўтди (видео)Шавкат Мирзиёевни Кореяда тантанали кутиб олиш маросими бўлиб ўтди (видео)Кеча, 23:32«Сеулдаги тарихий эҳтиром: Шавкат Мирзиёевнинг Корея Республикасига ташрифи бошланди«Сеулдаги тарихий эҳтиром: Шавкат Мирзиёевнинг Корея Республикасига ташрифи бошландиКеча, 23:2015 сентябрь куни Ўзбекистонда ҳаво исиши кутилмоқда15 сентябрь куни Ўзбекистонда ҳаво исиши кутилмоқдаКеча, 21:43Аҳоли мурожаатлари ортидан 151 нафар мансабдор лавозимидан олинди...Аҳоли мурожаатлари ортидан 151 нафар мансабдор лавозимидан олинди...Кеча, 17:01Ўзбекистонда интернетдан фойдаланиш рекорд даражага чиқди: аҳолининг 97,3 фоизи онлайнЎзбекистонда интернетдан фойдаланиш рекорд даражага чиқди: аҳолининг 97,3 фоизи онлайнКеча, 11:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди