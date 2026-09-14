Сеулда Шавкат Мирзиёев ва Ли Чже Мён иштирокида тарихий битимлар имзоланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Сеулда Ўзбекистон Президенти Шоукат Мирзиёев ва Корея Республикаси Президенти Ли Чже Мён иштирокида савдо-иқтисодий, инвестициявий ва гуманитар шерикликни ривожлантиришга қаратилган бир қатор муҳим ҳужжатлар имзоланди.
- Ушбу келишувлар сунъий интеллект, фуқаро авиацияси, экология, тиббий маҳсулотларни тартибга солиш ҳамда таълим тизимини модернизация қилиш каби стратегик йўналишларни қамраб олади.
Ўзбекистон ва Корея Республикаси ўртасидаги алоҳида стратегик шериклик алоқаларини амалий мазмун билан тўлдирувчи энг муҳим босқич расман якунланди. Сеул шаҳрида ўтказилган самарали ва кенг қамровли олий даражадаги музокаралар якунида Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ҳамда Корея Республикаси Президенти Ли Чже Мён ҳузурида икки томонлама ҳужжатларни тантанали алмашиш маросими бўлиб ўтди. Имзоланган катта ҳужжатлар тўплами савдо-иқтисодий, инвестициявий ва гуманитар шерикликни янги босқичга олиб чиқиш билан бирга, юқори технологиялар ва келажак соҳаларини тўлиқ қамраб олди.
Хусусан, сунъий интеллект, фуқаро авиацияси, экология ва иқлим ўзгаришига қарши кураш, тиббий маҳсулотларни халқаро стандартлар асосида тартибга солиш ҳамда мактабгача ва олий таълим тизимини модернизация қилишга қаратилган стратегик шартномалар тасдиқланди. Ушбу келишувлар пакети Янги Ўзбекистоннинг рақамли тараққиёти ва глобал иқтисодий интеграцияси учун мустаҳкам ҳуқуқий пойдевор бўлиб хизмат қилади. Хўш, Сеулда қабул қилинган тарихий ҳужжатлар икки давлат фуқаролари ҳаётида нималарни ўзгартиради, транспорт ва авиация йўналишида қандай янги имкониятлар очилади ҳамда сунъий онг бўйича шериклик қай даражада ривожланади?
Технологиялар ва транспорт: Сунъий онг ҳамда авиация бўйича ютуқлар
Икки давлат етакчилари гувоҳлигида имзоланган муҳим технологик ҳужжатлар:
Сунъий интеллект соҳасида ҳамкорлик: Иқтисодиёт ва давлат бошқарувига Кореянинг илғор рақамли ишланмалари ҳамда сунъий онг тизимларини татбиқ этиш бўйича келишувга эришилди;
Авиация ва транспорт йўлаклари: Фуқаро авиацияси ва халқаро транспорт инфратузилмасини ривожлантириш, тўғридан-тўғри авиақатновларни кенгайтириш ва логистика занжирларини яхшилаш кўзда тутилди;
Интеллектуал мулк ҳимояси: Инновацион ишланмалар, муаллифлик ҳуқуқлари ва стартаплар фаолиятини қонуний ҳимоя қилиш тизими мустаҳкамланди;
Техник кўмак ва грантлар: Саноат ва давлат секторига Жанубий Кореянинг илғор техник ёрдам дастурларини жалб қилиш бўйича битимлар тасдиқланди.
Инсон капитали ва саломатлик: Боғчадан олийгоҳгача бўлган ислоҳотлар
Гуманитар ва ижтимоий соҳаларда имзоланган ҳал қилувчи ҳужжатлар:
Мактабгача, мактаб ва олий таълим: Таълим тизимининг барча босқичларида Кореянинг илғор методикасини жорий этиш, мактабгача таълим сифатини ошириш ва олий таълимда қўшма дастурларни йўлга қўйиш белгиланди;
Тиббий маҳсулотлар регуляцияси: Фармацевтика ва тиббий буюмларни халқаро стандартлар асосида назорат қилиш, дори-дармонлар хавфсизлиги ва сифатини таъминлаш бўйича муҳим келишув имзоланди;
Архив иши ва маданий мерос: Тарихий ҳужжатларни сақлаш, рақамлаштириш ва архив тизимида тажриба алмашиш йўналиши мустаҳкамланди.
Яшил келажак, қишлоқ хўжалиги ва сайёҳликнинг янги босқичи
Барқарор тараққиёт ва иқтисодий тармоқларни қамраб олган келишувлар:
Иқлим ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш: Иқлим ўзгариши оқибатларини юмшатиш, «яшил» технологияларни қўллаш ва экологик хавфсизликни таъминлаш бўйича қўшма ташаббуслар маъқулланди;
Замонавий агросектор: Қишлоқ хўжалигида сув тежовчи замонавий Корея технологиялари ва ақлли иссиқхоналарни кенгайтиришга оид битимлар тузилди;
Сайёҳлик кўприклари: Икки мамлакат ўртасидаги туризм алмашинувини фаоллаштириш ва соҳа инфратузилмасини яхшилаш бўйича аниқ дастурлар тасдиқланди;
Инвестицияларни рағбатлантириш: Бизнес доиралари учун ўзаро имтиёзлар ва қулай сармоявий шароитлар яратишга доир иқтисодий меморандумлар алмашилди.
Президент Шавкат Мирзиёев ва Президент Ли Чже Мён иштирокида алмашилган ушбу кенг қамровли ҳужжатлар тўплами Ўзбекистоннинг стратегик тараққиётига кучли технологик суръат бағишлаши шубҳасиздир.
Сизнингча, Жанубий Корея билан имзоланган ушбу улкан ҳужжатлар тўплами орасида қайси соҳа — сунъий интеллект, таълим тизими ёки транспорт йўналиши мамлакатимиз ривожига энг тез ва юқори ижобий таъсир кўрсатади? Корея стандартларининг тиббиёт ва таълимда жорий этилиши бўйича қандай фикрдасиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва икки давлат дўстлигининг ушбу тарихий ютуғи таҳлилини барча яқинларингиз ва ҳамкасбларингизга фахр билан улашинг!
Изоҳлар 0
…