Coca-Cola’дан учта “ноль”га эга янги ичимлик: Ўзбекистонда ҳам сотиладими?
Coca-Cola Европада ичимликлар бозорида қизиқ янгиликни тақдим этди. Компания Triple Z номли янги маҳсулотни ишга туширди. Унинг асосий жиҳати — ичимликда бир вақтнинг ўзида шакар ҳам, кофеин ҳам, калория ҳам йўқ.
Coca-Cola таъми сақланиб қоладими?
Янги маҳсулотнинг энг қизиқ томони шундаки, ишлаб чиқарувчи учта муҳим таркибий хусусиятдан воз кечган бўлса-да, Coca-Cola’га хос таниш таъмни сақлаб қолишга ваъда бермоқда.
Учта “ноль”: шакар — йўқ, кофеин — йўқ, калория — йўқ.Triple Z айрим Европа мамлакатларида аллақачон сотувга чиқарилган. Унинг қанчалик кенг тарқатилиши эса истеъмолчиларнинг муносабатига боғлиқ бўлиши айтилмоқда.
Бир шишада бир нечта хусусият
Аслида, компания аввалги маҳсулотларида алоҳида учраган хусусиятларни янги ичимликда бирлаштиришга ҳаракат қилган. Шу сабабли Triple Z Coca-Cola’нинг янги авлод маҳсулотларидан бири сифатида эътибор тортмоқда.
Изоҳлар 0
…