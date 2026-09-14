Кутилмаган истеъфо: «Хоразм» Сергей Токов билан шартномани бекор қилди

·7·Спорт
Кутилмаган истеъфо: «Хоразм» Сергей Токов билан шартномани бекор қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Хоразм» футбол клуби бош мураббий Сергей Токов ва унинг бутун мураббийлар штаби билан ўзаро келишув асосида шартномани бекор қилди.
  • Клуб раҳбарияти Токов ва унинг ёрдамчиларига миннатдорлик билдириб, келгуси фаолиятларига омад тилади.
  • Жамоа бошқарувини эндиликда маҳаллий мутахассис Вали Султонов ўз қўлига олди.
  • Султоновнинг асосий мақсади футболчиларнинг руҳий ҳолатини кўтариш ва ҳимоя ҳамда ҳужумдаги камчиликларни бартараф этишдан иборат.

Ўзбек футболида мавсумнинг ҳал қилувчи палласига келиб муҳим мураббийлик ўзгариши юз берди. Мухлисларининг қизғин қўллаб-қувватлаши билан ажралиб турадиган «Хоразм» футбол клуби бош мураббий Сергей Токов билан ўзаро келишув асосида тузилган меҳнат шартномасини расман бекор қилди. Клуб матбуот хизмати тарқатган расмий маълумотга кўра, тажрибали мутахассис билан биргаликда унинг бутун мураббийлар штаби ҳам воҳа жамоаси билан хайрлашган. Клуб раҳбарияти Сергей Токов ва унинг ёрдамчиларига ўтган давр мобайнида олиб борган меҳнати, жамоа ривожига қўшган ҳиссаси учун расмий миннатдорлик билдирди ва уларнинг келгуси фаолиятига омад тилади. Шу билан бирга, жамоани мусобақадаги қолган масъулиятли учрашувларда майдонга бошлаб тушадиган янги устоз номи ҳам дарҳол эълон қилинди: эндиликда жамоа жиловини маҳаллий мутахассис Вали Султонов ўз қўлига олди. Хўш, мавсум қизғин паллага кирган вақтда қабул қилинган бу кутилмаган истеъфо ортида қандай сабаблар ётибди, Вали Султонов қолган қисқа муддат ичида жамоа ўйинини қандай ўзгартира олади ва «Хоразм» мухлислари янги раҳбариятдан қандай натижаларни кутишга ҳақли?

Ўзаро келишув ва бутун штабнинг кетиши: Истеъфо тафсилотлари

Клуб матбуот хизмати томонидан эълон қилинган расмий қарор:

  • Шартноманинг бекор қилиниши: «Хоразм» футбол клуби ва бош мураббий Сергей Токов ўзаро дўстона келишувга биноан амалдаги меҳнат шартномасини муддатидан олдин тўхтатишга қарор қилди;

  • Бутун штаб истеъфода: Бош мураббий билан бир қаторда унинг кўрсатмаси асосида ишлаган барча ёрдамчи мураббийлар штаби ҳам жамоадаги ўз фаолиятини якунлади;

  • Клубдан расмий миннатдорлик: Клуб раҳбарияти Сергей Токов ҳамда унинг штаби аъзоларига воҳада олиб борган фидокорона хизмати, жамоа ривожига қўшган ҳиссаси учун миннатдорлик изҳор этиб, келгуси фаолиятларида муваффақиятлар тилади.

Янги етакчи — Вали Султонов: Ишонч кимга топширилди?

Оғир вазиятда жамоани олиб чиқиш масъулияти янги мутахассис зиммасига юкланди:

  • Бош мураббий этиб Вали Султонов тайинланди: Раҳбарият қарорига кўра, қолган турларда жамоани майдонга бошлаб тушиш вазифаси айнан Султоновга топширилди;

  • Ички муҳитни тез тиклаш вазифаси: Янги мураббийнинг асосий мақсади — футболчиларнинг руҳий ҳолатини кўтариш, ҳимоя ва ҳужумдаги камчиликларни бартараф этишдан иборат;

  • Қолган баҳслардаги синов: Султонов олдида турнир жадвалидаги ўринни сақлаб қолиш ва мухлислар ишончини қайтаришдек муҳим вазифа турибди.

«Хоразм»нинг мавсумдаги келажаги ва ҳал қилувчи палла

Мураббий ўзгариши воҳа клубининг кейинги ўйинларига катта таъсир ўтказиши кутилмоқда:

  • Тактик ўзгаришлар зарурати: Янги мураббийлар штаби қисқа вақт ичида таркибни қайта кўриб чиқиб, янада ҳужумкор ва натижага йўналтирилган футбол тактикасини жорий этиши керак бўлади;

  • Мухлислар босими ва қўллаб-қувватлови: Ҳар доим стадионни тўлдириб турадиган хоразмлик мухлислар жамоадан фақат ғалабали серияларни кутишмоқда;

  • Кейинги учрашувлар аҳамияти: Вали Султонов бошқарувидаги илк учрашувлар янги тактиканинг қанчалик самара беришини ва клубнинг тўғри танлов қилганини кўрсатиб беради.

Сергей Токов даврининг якунланиши ва Вали Султоновнинг келиши «Хоразм» клуби тарихида янги нафас ва курашчан даврнинг бошланишига айланиши кутилмоқда.

Сизнингча, Сергей Токовнинг «Хоразм»дан кетказилиши тўғри қарор бўлдими ёки унга мавсум охиригача имконият берилиши керакмиди? Вали Султонов қўл остида жамоа қолган ўйинларда кутилган ғалабаларни қўлга кирита оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда воҳа футболига оид ушбу муҳим хабарни барча «Хоразм» мухлислари ва футбол ихлосмандларига улашинг!

Хоразм футбол клубиСергей ТоковВали Султоновмавсумнинг ҳал қилувчи палласи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон аёллар терма жамоаси ғалабани бой берди: Котрина Кулбитенинг аламли иқрориЎзбекистон аёллар терма жамоаси ғалабани бой берди: Котрина Кулбитенинг аламли иқрориКеча, 22:46Жиддадаги баҳс олдидан «Ал Аҳли» ва «Пахтакор»нинг асосий таркиблари эълон қилиндиЖиддадаги баҳс олдидан «Ал Аҳли» ва «Пахтакор»нинг асосий таркиблари эълон қилиндиКеча, 22:26«Нефтчи» Элит ОЧЛни шов-шувли ғалаба билан бошлади: Марушич Ироқ грандини тиз чўктирди«Нефтчи» Элит ОЧЛни шов-шувли ғалаба билан бошлади: Марушич Ироқ грандини тиз чўктирдиКеча, 20:47Синдаров жаҳон тожи учун Гукеш билан дона суради: ФИДЕ барча тафсилотларни тасдиқладиСиндаров жаҳон тожи учун Гукеш билан дона суради: ФИДЕ барча тафсилотларни тасдиқладиКеча, 20:30Осиёнинг икки карра чемпионига қарши: «Пахтакор» Элит ОЧЛ сафарини Жиддада бошлайдиОсиёнинг икки карра чемпионига қарши: «Пахтакор» Элит ОЧЛ сафарини Жиддада бошлайдиКеча, 18:421 миллион долларлик жанг!: Синдаров етакчи рақибини мағлуб этди, аммо ғалаба татимади1 миллион долларлик жанг!: Синдаров етакчи рақибини мағлуб этди, аммо ғалаба татимадиКеча, 18:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?