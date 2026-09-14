Кутилмаган истеъфо: «Хоразм» Сергей Токов билан шартномани бекор қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Хоразм» футбол клуби бош мураббий Сергей Токов ва унинг бутун мураббийлар штаби билан ўзаро келишув асосида шартномани бекор қилди.
- Клуб раҳбарияти Токов ва унинг ёрдамчиларига миннатдорлик билдириб, келгуси фаолиятларига омад тилади.
- Жамоа бошқарувини эндиликда маҳаллий мутахассис Вали Султонов ўз қўлига олди.
- Султоновнинг асосий мақсади футболчиларнинг руҳий ҳолатини кўтариш ва ҳимоя ҳамда ҳужумдаги камчиликларни бартараф этишдан иборат.
Ўзбек футболида мавсумнинг ҳал қилувчи палласига келиб муҳим мураббийлик ўзгариши юз берди. Мухлисларининг қизғин қўллаб-қувватлаши билан ажралиб турадиган «Хоразм» футбол клуби бош мураббий Сергей Токов билан ўзаро келишув асосида тузилган меҳнат шартномасини расман бекор қилди. Клуб матбуот хизмати тарқатган расмий маълумотга кўра, тажрибали мутахассис билан биргаликда унинг бутун мураббийлар штаби ҳам воҳа жамоаси билан хайрлашган. Клуб раҳбарияти Сергей Токов ва унинг ёрдамчиларига ўтган давр мобайнида олиб борган меҳнати, жамоа ривожига қўшган ҳиссаси учун расмий миннатдорлик билдирди ва уларнинг келгуси фаолиятига омад тилади. Шу билан бирга, жамоани мусобақадаги қолган масъулиятли учрашувларда майдонга бошлаб тушадиган янги устоз номи ҳам дарҳол эълон қилинди: эндиликда жамоа жиловини маҳаллий мутахассис Вали Султонов ўз қўлига олди. Хўш, мавсум қизғин паллага кирган вақтда қабул қилинган бу кутилмаган истеъфо ортида қандай сабаблар ётибди, Вали Султонов қолган қисқа муддат ичида жамоа ўйинини қандай ўзгартира олади ва «Хоразм» мухлислари янги раҳбариятдан қандай натижаларни кутишга ҳақли?
Ўзаро келишув ва бутун штабнинг кетиши: Истеъфо тафсилотлари
Клуб матбуот хизмати томонидан эълон қилинган расмий қарор:
Шартноманинг бекор қилиниши: «Хоразм» футбол клуби ва бош мураббий Сергей Токов ўзаро дўстона келишувга биноан амалдаги меҳнат шартномасини муддатидан олдин тўхтатишга қарор қилди;
Бутун штаб истеъфода: Бош мураббий билан бир қаторда унинг кўрсатмаси асосида ишлаган барча ёрдамчи мураббийлар штаби ҳам жамоадаги ўз фаолиятини якунлади;
Клубдан расмий миннатдорлик: Клуб раҳбарияти Сергей Токов ҳамда унинг штаби аъзоларига воҳада олиб борган фидокорона хизмати, жамоа ривожига қўшган ҳиссаси учун миннатдорлик изҳор этиб, келгуси фаолиятларида муваффақиятлар тилади.
Янги етакчи — Вали Султонов: Ишонч кимга топширилди?
Оғир вазиятда жамоани олиб чиқиш масъулияти янги мутахассис зиммасига юкланди:
Бош мураббий этиб Вали Султонов тайинланди: Раҳбарият қарорига кўра, қолган турларда жамоани майдонга бошлаб тушиш вазифаси айнан Султоновга топширилди;
Ички муҳитни тез тиклаш вазифаси: Янги мураббийнинг асосий мақсади — футболчиларнинг руҳий ҳолатини кўтариш, ҳимоя ва ҳужумдаги камчиликларни бартараф этишдан иборат;
Қолган баҳслардаги синов: Султонов олдида турнир жадвалидаги ўринни сақлаб қолиш ва мухлислар ишончини қайтаришдек муҳим вазифа турибди.
«Хоразм»нинг мавсумдаги келажаги ва ҳал қилувчи палла
Мураббий ўзгариши воҳа клубининг кейинги ўйинларига катта таъсир ўтказиши кутилмоқда:
Тактик ўзгаришлар зарурати: Янги мураббийлар штаби қисқа вақт ичида таркибни қайта кўриб чиқиб, янада ҳужумкор ва натижага йўналтирилган футбол тактикасини жорий этиши керак бўлади;
Мухлислар босими ва қўллаб-қувватлови: Ҳар доим стадионни тўлдириб турадиган хоразмлик мухлислар жамоадан фақат ғалабали серияларни кутишмоқда;
Кейинги учрашувлар аҳамияти: Вали Султонов бошқарувидаги илк учрашувлар янги тактиканинг қанчалик самара беришини ва клубнинг тўғри танлов қилганини кўрсатиб беради.
Сергей Токов даврининг якунланиши ва Вали Султоновнинг келиши «Хоразм» клуби тарихида янги нафас ва курашчан даврнинг бошланишига айланиши кутилмоқда.
Сизнингча, Сергей Токовнинг «Хоразм»дан кетказилиши тўғри қарор бўлдими ёки унга мавсум охиригача имконият берилиши керакмиди? Вали Султонов қўл остида жамоа қолган ўйинларда кутилган ғалабаларни қўлга кирита оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда воҳа футболига оид ушбу муҳим хабарни барча «Хоразм» мухлислари ва футбол ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…