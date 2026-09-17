КолорОС фаол фойдаланувчилари сони 770 миллиондан ошди

·0·Техно
КолорОС фаол фойдаланувчилари сони 770 миллиондан ошди

Дунё бўйлаб КолорОС операцион тизимининг фаол фойдаланувчилари сони 770 миллионлик маррага етди ва мазкур дастурий таъминот ҳозирда сайёрамизнинг 90 дан ортиқ мамлакати ва минтақаларини қамраб олган. Бу ҳақда Oppo компаниясининг дастурий таъминотни ишлаб чиқиш бўлими президенти Тан Кай тақдимот давомида маълум қилди, деб хабар беради ixbt.com. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Oppo компаниясининг расмий операцион тизими саналган КолорОС Android базасида яратилган бўлиб, унинг илк версияси 2013-йилда тақдим этилган эди. Ўшанда фойдаланувчиларга ёрқин дизайн ва жестлар ёрдамида бошқариш имконияти таклиф этилган. Тизим тарихидаги энг муҳим бурилиш нуқтаси 2020-йилга тўғри келиб, ўшанда КолорОС 11 версияси чиқарилган ва Oppo уни Android версиялари билан синхронлаштирган ҳолда интерфейсни чуқур мослаштиришга алоҳида эътибор қаратган.

Янги КолорОС 17 қандай имкониятларни тақдим этади

ixbt.com маълумотига кўра, яқин орада Oppo, OnePlus ҳамда Realme брендларига тегишли қурилмалар КолорОС 17 янгиланишини қабул қила бошлайди. Янги операцион тизим турли қурилмалар ўртасида узлуксиз алоқа, тўхтовсиз ишлаш жараёни ҳамда смартфонлардан тортиб универсал ақлли гаджетларгача бўлган барча турдаги қурилмалар учун хизматларга тўғридан-тўғри кириш имкониятини таъминлайди.

Шунингдек, OnePlus Чина президенти Ли Сзе КолорОС 17 бошқаруви остида ишлайдиган илк қурилма OnePlus 16 бўлишини эълон қилди. Бу эса мазкур экотизим доирасидаги ҳамкорлик янада жадал давом этишини кўрсатади.

Экотизимнинг ривожланиш босқичлари

Тизим эволюциясида 2021-йил ҳам муҳим аҳамият касб этган, чунки айнан ўша йили КолорОС ва OnePlus компаниясининг ОхйгенОС дастурий таъминоти бошланғич коди ўзаро бирлаштирилган эди. Бу қадам иккала бренд фойдаланувчилари учун ҳам янада барқарор ва ўхшаш функционал имкониятларни яратиш йўлидаги муҳим қадам бўлган.

Бугунги кунда 770 миллиондан зиёд фаол фойдаланувчига эга бўлиш КолорОС тизимининг мобил қурилмалар бозоридаги ўрни нақадар муҳимлигини кўрсатади. Янги версиянинг чиқарилиши ва қурилмалар қамровининг кенгайиши фойдаланувчилар тажрибасини янада яхшилашга хизмат қилади.

КолорОСOppoOnePlusRealmeAndroid
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой ўзининг Starlink муқобили СатНет орбитасига янги сунъий йўлдошларни чиқардиХитой ўзининг Starlink муқобили СатНет орбитасига янги сунъий йўлдошларни чиқардиБугун, 12:27Xiaomi Mijia Стерилизинг Фоот Бат 2 оёқ ваннасини чиқардиXiaomi Mijia Стерилизинг Фоот Бат 2 оёқ ваннасини чиқардиБугун, 11:59iPhone 18 Pro Max қувват олиш тезлиги бўйича Galaxy S26 Ultraни ортда қолдирдиiPhone 18 Pro Max қувват олиш тезлиги бўйича Galaxy S26 Ultraни ортда қолдирдиБугун, 11:25Ой юзасида улкан янги кратер топилди у бор-йўғи икки йил олдин пайдо бўлганОй юзасида улкан янги кратер топилди у бор-йўғи икки йил олдин пайдо бўлганБугун, 10:51iPhone 18 Pro Max ва Samsung Galaxy S26 Ultra камералари таққосландиiPhone 18 Pro Max ва Samsung Galaxy S26 Ultra камералари таққосландиБугун, 10:26Хитойда iPhone 18 Pro смартфонларига талаб рекорд даражада юқори бўлдиХитойда iPhone 18 Pro смартфонларига талаб рекорд даражада юқори бўлдиБугун, 09:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади