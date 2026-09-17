КолорОС фаол фойдаланувчилари сони 770 миллиондан ошди
Дунё бўйлаб КолорОС операцион тизимининг фаол фойдаланувчилари сони 770 миллионлик маррага етди ва мазкур дастурий таъминот ҳозирда сайёрамизнинг 90 дан ортиқ мамлакати ва минтақаларини қамраб олган. Бу ҳақда Oppo компаниясининг дастурий таъминотни ишлаб чиқиш бўлими президенти Тан Кай тақдимот давомида маълум қилди, деб хабар беради ixbt.com. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Oppo компаниясининг расмий операцион тизими саналган КолорОС Android базасида яратилган бўлиб, унинг илк версияси 2013-йилда тақдим этилган эди. Ўшанда фойдаланувчиларга ёрқин дизайн ва жестлар ёрдамида бошқариш имконияти таклиф этилган. Тизим тарихидаги энг муҳим бурилиш нуқтаси 2020-йилга тўғри келиб, ўшанда КолорОС 11 версияси чиқарилган ва Oppo уни Android версиялари билан синхронлаштирган ҳолда интерфейсни чуқур мослаштиришга алоҳида эътибор қаратган.
Янги КолорОС 17 қандай имкониятларни тақдим этадиixbt.com маълумотига кўра, яқин орада Oppo, OnePlus ҳамда Realme брендларига тегишли қурилмалар КолорОС 17 янгиланишини қабул қила бошлайди. Янги операцион тизим турли қурилмалар ўртасида узлуксиз алоқа, тўхтовсиз ишлаш жараёни ҳамда смартфонлардан тортиб универсал ақлли гаджетларгача бўлган барча турдаги қурилмалар учун хизматларга тўғридан-тўғри кириш имкониятини таъминлайди.
Шунингдек, OnePlus Чина президенти Ли Сзе КолорОС 17 бошқаруви остида ишлайдиган илк қурилма OnePlus 16 бўлишини эълон қилди. Бу эса мазкур экотизим доирасидаги ҳамкорлик янада жадал давом этишини кўрсатади.
Экотизимнинг ривожланиш босқичлариТизим эволюциясида 2021-йил ҳам муҳим аҳамият касб этган, чунки айнан ўша йили КолорОС ва OnePlus компаниясининг ОхйгенОС дастурий таъминоти бошланғич коди ўзаро бирлаштирилган эди. Бу қадам иккала бренд фойдаланувчилари учун ҳам янада барқарор ва ўхшаш функционал имкониятларни яратиш йўлидаги муҳим қадам бўлган.
Бугунги кунда 770 миллиондан зиёд фаол фойдаланувчига эга бўлиш КолорОС тизимининг мобил қурилмалар бозоридаги ўрни нақадар муҳимлигини кўрсатади. Янги версиянинг чиқарилиши ва қурилмалар қамровининг кенгайиши фойдаланувчилар тажрибасини янада яхшилашга хизмат қилади.
Изоҳлар 0
…